ЦБ заключил, что «СПБ Биржа» не подавала заявление о банкротстве — после той новости акции площадки упали на 35% Статьи редакции
Регулятор пообещал провести проверку в ноябре 2023 года.
- По её результатам он заключил, что подготовка заявления якобы от имени «СПБ Биржи» и направление этого документа в суд — это «умышленные действия, повлиявшие на ход торгов».
- По словам ЦБ, сведения об иске быстро разошлись по интернету, так как все дела в обязательном порядке публикуются в публичной картотеке арбитражных дел. Из-за того, что злоумышленники манипулировали рынком, его участники «продавали акции на невыгодных условиях и фиксировали убытки».
- Все материалы проверки ЦБ предоставил правоохранительным органам. Как будет проходить дальнейшее расследование — не уточняется.
- 24 ноября 2023 года Арбитражный суд Москвы получил иск о банкротстве, ответчик по которому — ПАО «СПб Биржа». Истец и третьи лица по делу, а также сумма требований не раскрывались. Уже 27 ноября иск вернули с возможностью повторного обращения или обжалования.
- Представитель биржи сообщил, что компания не подавала документы на банкротство и «обладает устойчивым финансовым состоянием». На фоне новости об иске акции площадки падали, в моменте — на 34,89%, но после опровержения стали восстанавливаться.
- Тогда же «СПБ Биржа» рассказала, что обратится в правоохранительные органы, чтобы расследовать инцидент. Провести проверку пообещал и ЦБ.
- В январе 2024 года РБК со ссылкой на документ сообщило, что причиной для подачи заявления якобы стала «просроченная задолженность» биржи перед ВТБ и «Сбером» на сумму 435 млн рублей. Компания заявила, что «не кредитовалась в кредитных организациях и не открывала кредитных линий». В ВТБ подтвердили, что данные о наличии кредитной линии и о просрочке недостоверны.
- В ноябре 2023 года «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США — они подразумевают блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. После этого она временно приостановила торги иностранными и российскими акциями, а затем возобновила торги ценными бумагами российских компаний.
- До санкций бумаги «СПБ Биржи» на Мосбирже стоили около 160 рублей за штуку. 21 февраля 2024 года они торгуются в диапазоне 84,4-89,6 рубля за бумагу.
103 показа
992 открытия
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покупаем?
Чтобы снова накуканили? Ещё спрашиваешь! Конечно.
вот это я понимаю! эксперт)) я тоже так делаю )))
А на московской так не может быть? Фьючерсы, ПИФы, пафы, офз, облигации ваучеры, акции?
да. но лучше подождать. как упадет)
Вы сударь видимо не следите за хронологией новостей , что бы что то купить , вы должны спросить у царя и получить одобрение .
Я не злопамятный, просто память хорошая.
Получается с РБК тогда и спрос за манипулирование
Надо выяснять, кто на низах закупился
а если там только мы с тобой?
Восторгаться и хвалить
https://youtu.be/lM8P-yEqz3c?si=d2a3qzj-eTfQTMos
А сейчас там прямо в гору всё, прёт — не остановить.
Наверное, надо смотреть не недельный график
Это уровень детализации, график с октября 2022.
Сколько разница от нижней точки до горки, которая в правом углу
Настоящие российские инвесторы на цифры не смотрят.
На квартиру в Сочи купят
Всё ещё там же
Представитель биржи сообщил, что компания не подавала документы на банкротство
А что у вас тут происходит. То есть я могу пойти и подать такой иск?
На банкротство кого угодно может подать кто угодно. Конечно по существу рассмотрения не будет, но суть в том, что в КАД Арбитр заведётся карточка.
Другое дело, что там будет отражено, что это вы подали на чьё-то банкротство. А в этом деле биржа заявляет подделку документов, якобы подача на банкротства самой себя. Что для меня странно, особенно заявления арбитражного суда, что они не могли не принять. В их обязанности входит проверка полномочий представителя. Уж такую контору можно же было перепроверить.
нужно проверить. можете подать иск?
Мутная муть. Схематоз
Вот же оказия. Неужто есть такие лиходеи?! Решительно не верю!
Невиноватая я!