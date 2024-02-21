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Полина Лааксо

ЦБ заключил, что «СПБ Биржа» не подавала заявление о банкротстве — после той новости акции площадки упали на 35% Статьи редакции

Регулятор пообещал провести проверку в ноябре 2023 года.

  • По её результатам он заключил, что подготовка заявления якобы от имени «СПБ Биржи» и направление этого документа в суд — это «умышленные действия, повлиявшие на ход торгов».
  • По словам ЦБ, сведения об иске быстро разошлись по интернету, так как все дела в обязательном порядке публикуются в публичной картотеке арбитражных дел. Из-за того, что злоумышленники манипулировали рынком, его участники «продавали акции на невыгодных условиях и фиксировали убытки».
  • Все материалы проверки ЦБ предоставил правоохранительным органам. Как будет проходить дальнейшее расследование — не уточняется.
Источник фото: «СПБ Биржа»
  • 24 ноября 2023 года Арбитражный суд Москвы получил иск о банкротстве, ответчик по которому — ПАО «СПб Биржа». Истец и третьи лица по делу, а также сумма требований не раскрывались. Уже 27 ноября иск вернули с возможностью повторного обращения или обжалования.
  • Представитель биржи сообщил, что компания не подавала документы на банкротство и «обладает устойчивым финансовым состоянием». На фоне новости об иске акции площадки падали, в моменте — на 34,89%, но после опровержения стали восстанавливаться.
  • Тогда же «СПБ Биржа» рассказала, что обратится в правоохранительные органы, чтобы расследовать инцидент. Провести проверку пообещал и ЦБ.
  • В январе 2024 года РБК со ссылкой на документ сообщило, что причиной для подачи заявления якобы стала «просроченная задолженность» биржи перед ВТБ и «Сбером» на сумму 435 млн рублей. Компания заявила, что «не кредитовалась в кредитных организациях и не открывала кредитных линий». В ВТБ подтвердили, что данные о наличии кредитной линии и о просрочке недостоверны.
  • В ноябре 2023 года «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США — они подразумевают блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. После этого она временно приостановила торги иностранными и российскими акциями, а затем возобновила торги ценными бумагами российских компаний.
  • До санкций бумаги «СПБ Биржи» на Мосбирже стоили около 160 рублей за штуку. 21 февраля 2024 года они торгуются в диапазоне 84,4-89,6 рубля за бумагу.

#новости #спббиржа

103 показа
992 открытия
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27 комментариев
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 Abnatop Sky
ЦБ заключил, что «СПБ Биржа» не подавала заявление о банкротстве — после той новости акции площадки упали на 35%

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Александр

покупаем?

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Sanya

Чтобы снова накуканили? Ещё спрашиваешь! Конечно.

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Александр

вот это я понимаю! эксперт)) я тоже так делаю )))

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Микс из мусоровоза

А на московской так не может быть? Фьючерсы, ПИФы, пафы, офз, облигации ваучеры, акции?

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Александр

да. но лучше подождать. как упадет)

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Андрей

Вы сударь видимо не следите за хронологией новостей , что бы что то купить , вы должны спросить у царя и получить одобрение .

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Невероятный Блондин

Я не злопамятный, просто память хорошая.

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Сергей Д.

Получается с РБК тогда и спрос за манипулирование

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Либерал-смузихлеб 3.0

Надо выяснять, кто на низах закупился

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Александр

а если там только мы с тобой?

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Либерал-смузихлеб 3.0

Восторгаться и хвалить

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wat?!
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Либерал-смузихлеб 3.0

https://youtu.be/lM8P-yEqz3c?si=d2a3qzj-eTfQTMos

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Император Нолимоций

А сейчас там прямо в гору всё, прёт — не остановить.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Наверное, надо смотреть не недельный график

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Император Нолимоций

Это уровень детализации, график с октября 2022.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Сколько разница от нижней точки до горки, которая в правом углу

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Буквоед

Настоящие российские инвесторы на цифры не смотрят.

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Либерал-смузихлеб 3.0

На квартиру в Сочи купят

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Покер

Всё ещё там же

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Зенин
Арбитражный суд Москвы получил иск о банкротстве, ответчик по которому — ПАО «СПб Биржа»
Представитель биржи сообщил, что компания не подавала документы на банкротство

А что у вас тут происходит. То есть я могу пойти и подать такой иск?

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selecadm

На банкротство кого угодно может подать кто угодно. Конечно по существу рассмотрения не будет, но суть в том, что в КАД Арбитр заведётся карточка.

Другое дело, что там будет отражено, что это вы подали на чьё-то банкротство. А в этом деле биржа заявляет подделку документов, якобы подача на банкротства самой себя. Что для меня странно, особенно заявления арбитражного суда, что они не могли не принять. В их обязанности входит проверка полномочий представителя. Уж такую контору можно же было перепроверить.

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Александр

нужно проверить. можете подать иск?

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Andrey Chuguev

Мутная муть. Схематоз

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Вадим Д.

Вот же оказия. Неужто есть такие лиходеи?! Решительно не верю!

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Слегка Придурковатый

Невиноватая я!

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