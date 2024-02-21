Владельцы кошельков могут предъявить требование кредитора в любое время в период работы временной администрации и в течение 60 дней после введения процедуры банкротства или ликвидации. Срок рассмотрения обращения — до 30 рабочих дней с даты его регистрации в агентстве. Период ликвидации банка составит не менее года.