АСВ: владельцы Qiwi-кошельков могут подать заявление для включения в реестр требований кредиторов и получения денег Статьи редакции
ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» утром 21 февраля 2024 года.
- Деньги на Qiwi-кошельках, согласно законодательству, не подлежат страхованию, напомнили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Владельцы таких кошельков — кредиторы третьей очереди в рамках процедуры ликвидации «Qiwi Банка».
- Для включения в реестр требований кредиторов и получения денег им нужно распечатать и заполнить заявление (примерная форма есть на сайте АСВ) и отправить его «Почтой России» по одному из адресов, указанных в сообщении агентства.
- Кроме заявления нужно приложить копию паспорта и «иные доказательства владения электронным кошельком».
Владельцы кошельков могут предъявить требование кредитора в любое время в период работы временной администрации и в течение 60 дней после введения процедуры банкротства или ликвидации. Срок рассмотрения обращения — до 30 рабочих дней с даты его регистрации в агентстве. Период ликвидации банка составит не менее года.
- В АСВ также рассказали, что объём средств на электронных кошельках будет известен в процессе работы временной администрации после получения реестра вкладчиков банка. Он формируется три-четыре рабочих дня с момента отзыва лицензии. По предварительной оценке ЦБ, у «Qiwi Банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков.
- ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля 2024 года. Пока банку не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, его дела будет вести временная администрация в лице АСВ. Вкладчики и владельцы счетов могут рассчитывать на страховые компенсации.
- После отзыва лицензии платёжная система Contact приостановила работу, с проблемами с платежами столкнулись клиенты «Райффайзенбанка», «Точки» и других банков и сервисов.
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Да они со мной еще за советскую сберкнижку не рассчитались!
зачем вы хранили в киви советскую сберкнижку?
Дед сжег внука за курение орденов
интересно, кто хранил денежки в киви, в чем прикол-то? Типо чтобы в Стиме игры брать?
Было удобно виртуалку Pyypl пополнять напрямую через Киви, теперь надо снова париться с криптокошельками и кучей разных телодвижений. Ну и Стим, да.
Так вроде пупл можно короной ещё пополнять
Курьеры, таксисты и т.д. - получали выплаты на Киви. У них была удобная система расчета с самозанятыми (автоматом в налоговую все доки подавались и т.д.).
Мягко говоря, не все из перечисленных. А даже из перечисленных, не все "хранили"
Хоть что-то в этой стране делается без реестра?
В тюрьму сажают
бьют в ментовке
Да-да-да, киви как раз таки пересчитывает все наши денюжки для компенсации!
у кого приставы, алименты, им киви, яндекс или мегафон (сдохло) и озон(тоже сдохло) только варианты были
А что с озон? Вроде работает.
была озон карта без счета (эмитент рнко), сейчас это полноценный озон банк, с банковским счетом и картой
Так на таких счетах лимит 15к с 2010х годов вроде...
А мобильных операторов будут наказывать за прием черного кэша на известных в узких кругах площадках?
Нет, это кого надо операторы
Чуваки приложат чеки за закладки в качестве доказательства.
"Кроме заявления нужно приложить копию паспорта и «иные доказательства владения электронным кошельком»." - Ну ну, привет дроповодам и дропам, большая часть у кого на балансе явно даже заморачиваться не будет ))
дропы копию приложат, это могут. а вот если регал на пупкина-хана
Три вялых по губам этому господину
У Спортлото в разные времена разные названия. Сегодня это реестр требований кредиторов.