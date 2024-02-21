Деньги
Таня Боброва

АСВ: владельцы Qiwi-кошельков могут подать заявление для включения в реестр требований кредиторов и получения денег Статьи редакции

ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» утром 21 февраля 2024 года.

  • Деньги на Qiwi-кошельках, согласно законодательству, не подлежат страхованию, напомнили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Владельцы таких кошельков — кредиторы третьей очереди в рамках процедуры ликвидации «Qiwi Банка».
  • Для включения в реестр требований кредиторов и получения денег им нужно распечатать и заполнить заявление (примерная форма есть на сайте АСВ) и отправить его «Почтой России» по одному из адресов, указанных в сообщении агентства.
  • Кроме заявления нужно приложить копию паспорта и «иные доказательства владения электронным кошельком».

  • Владельцы кошельков могут предъявить требование кредитора в любое время в период работы временной администрации и в течение 60 дней после введения процедуры банкротства или ликвидации. Срок рассмотрения обращения — до 30 рабочих дней с даты его регистрации в агентстве. Период ликвидации банка составит не менее года.

  • В АСВ также рассказали, что объём средств на электронных кошельках будет известен в процессе работы временной администрации после получения реестра вкладчиков банка. Он формируется три-четыре рабочих дня с момента отзыва лицензии. По предварительной оценке ЦБ, у «Qiwi Банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков.
  • ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля 2024 года. Пока банку не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, его дела будет вести временная администрация в лице АСВ. Вкладчики и владельцы счетов могут рассчитывать на страховые компенсации.
  • После отзыва лицензии платёжная система Contact приостановила работу, с проблемами с платежами столкнулись клиенты «Райффайзенбанка», «Точки» и других банков и сервисов.
Деньги
Полина Лааксо
ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» за нарушение законов — в том числе по противодействию отмыванию денег Статьи редакции

В заметке собираем новости о том, как ситуация отражается на клиентах Qiwi и других банков.

Источник фото: «Банки.ру»

#новости #qiwi

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24 комментария
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 Griby Lenina

Да они со мной еще за советскую сберкнижку не рассчитались!

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Alex Melnikoff

зачем вы хранили в киви советскую сберкнижку?

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Юрий Б.

Дед сжег внука за курение орденов

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Pops

интересно, кто хранил денежки в киви, в чем прикол-то? Типо чтобы в Стиме игры брать?

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Antoine s Designs

Было удобно виртуалку Pyypl пополнять напрямую через Киви, теперь надо снова париться с криптокошельками и кучей разных телодвижений. Ну и Стим, да.

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Порфирий

Так вроде пупл можно короной ещё пополнять

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KK

Курьеры, таксисты и т.д. - получали выплаты на Киви. У них была удобная система расчета с самозанятыми (автоматом в налоговую все доки подавались и т.д.).

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Эфир Монеров

Мягко говоря, не все из перечисленных. А даже из перечисленных, не все "хранили"

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Макс Кроу

Хоть что-то в этой стране делается без реестра?

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Евгений Широков

В тюрьму сажают

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Zloy Marketolog

бьют в ментовке

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KermitFrog

Да-да-да, киви как раз таки пересчитывает все наши денюжки для компенсации!

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Alex Melnikoff

у кого приставы, алименты, им киви, яндекс или мегафон (сдохло) и озон(тоже сдохло) только варианты были

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KK

А что с озон? Вроде работает.

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Alex Melnikoff

была озон карта без счета (эмитент рнко), сейчас это полноценный озон банк, с банковским счетом и картой

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KK

Так на таких счетах лимит 15к с 2010х годов вроде...

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Черномырдэн

А мобильных операторов будут наказывать за прием черного кэша на известных в узких кругах площадках?

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Ilya

Нет, это кого надо операторы

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Maxim Fox

Чуваки приложат чеки за закладки в качестве доказательства.

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Gullett ROSALEE
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Жгучий Лук

"Кроме заявления нужно приложить копию паспорта и «иные доказательства владения электронным кошельком»." - Ну ну, привет дроповодам и дропам, большая часть у кого на балансе явно даже заморачиваться не будет ))

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Alex Melnikoff

дропы копию приложат, это могут. а вот если регал на пупкина-хана

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Я сказал свое имя машине

Три вялых по губам этому господину

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Разработка Телеграм-ботов

У Спортлото в разные времена разные названия. Сегодня это реестр требований кредиторов.

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21 комментарий
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