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Деньги
Артур Томилко

День 729: власти готовят законопроект о штрафах за нарушение контрсанкций и указов президента о спецмерах Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ведомости»  

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 февраля: доллар — 92,43 рубля (на 9 копеек больше, чем 21 февраля), евро — 99,89 рубля (на 34 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:17 мск: доллар — 92,67 рубля, евро — 100,36 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 92,75 рубля, евро — 100,43 рубля.

Кто и как адаптируется

Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии выдало разрешение на экспорт в Россию немецкого ПО, пишут «Ведомости». В первую очередь оно касается промышленного софта SAP, отмечает газета. При этом лицензия распространяется только на дипломатические и консульские представительства Евросоюза, некоторые международные организации, а также российские «дочки» компаний из ЕС и Швейцарии.

Российские власти готовят проект законопроект, который установит ответственность за нарушение специальных мер из контрсанкционных указов президента, рассказали «Ведомостям» близкие к правительству источники. По словам одного из них, речь идёт в том числе о введение в КоАП отдельной статьи за несоблюдение контрсанкций. Опрошенные газетой эксперты не исключают, что в некоторых случаях ответственность может быть уголовной.

Какие есть проблемы и трудности

Минтранс подготовил проект приказа о новом порядке формирования баз персональных данных пассажиров и персонала на воздушном, водном, железнодорожном и автотранспорте при междугороднем и международном сообщении, узнал «Ъ». Документ предполагает, что с 1 сентября перевозчики, помимо паспортных данных и билетов, обяжут передавать в базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей. Участники рынка опасаются избыточного сбора конфиденциальной информации и утечек.

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Минцифры на основании заключения экспертного совета исключило игровой движок Unigine из реестра отечественного софта. В качестве причины ведомство называет «несоответствие ПО действующим требованиям». Источник «Ъ» на рынке рассказал, что решение связано с наличием в лицензионных соглашениях положений о соблюдении международных санкций. В компании заявили, что обновляют документы и ПО и рассчитывают вернуться в реестр.

Контекст

С момента массового ухода из России популярных зарубежных ритейлеров одежды и обуви году доля отечественных брендов в ТЦ в среднем выросла на 20%, сообщил вице-президент Совета торговых центров Павел Люлин. Но абсолютные цифры он не привёл. По оценке Nicoliers, в 2023 году российские ритейлеры открыли 349 магазинов общей площадью 160 тысяч м².

Новости предыдущего дня, 21 февраля — здесь.

#новости

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 Слегка Придурковатый

"с 1 сентября перевозчики, помимо паспортных данных и билетов, обяжут передавать в базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей"

Даже пароли, заебись. Хорошая БД, годная. Уж теперь-то точно об утечках можно забыть, кек.

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Какер Тарлсон

Там ежели что штраф в 60 тысяч сразу прилетит.

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ILYA B

Это пиздешь 💯 пудов, чувак написал на шару и всё ппц, пошло говно по трубам) про пароли и прочее

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Mike Amir

вам есть что скрывать?😁

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Yuriy Zapletnyuk

про сдачу паролей учётных записей и IP адреса это шутка такая?

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Вадим Д.
передавать в базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей

Ох...енно! Наконец-то честно и понятно — все, мол, ваши данные, передаём прямым текстом. Вот форма, вносите сразу в базу.

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Vlada Workina

Ну что, кому ещё до сих пор в России кайфово? Страна лидер! На первом месте)))) по штрафам и отъему денег у населения

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SuSPECt

Нужно обязать всех хранить пароли в не зашифрованном виде.

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Какер Тарлсон
Шильдики?

Отечественные

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Покер

Так санкции только на пользу же!
Получается, контрсанкции — на пользу иностранцев. Антигойда, выходит

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Вадим Д.
нарушение специальных мер из контрсанкционных указов президента
введение в КоАП отдельной статьи за несоблюдение контрсанкций

О, новых контрреволюционеров придумали.
— Что, контра недобитая, контрсанкционные указы игнорируешь?!

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Кирилл Таран

Из начала статьи в Ведомостях не понятно, что таки они подразумевают и кого будут наказывать?

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Премудрый пискарь

"обяжут передавать в базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей."
Пойду пешком...

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Покер

Для пересечения границы города обяжут писать челобитную

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Александр Привалов

"Челобитную", так сказать, будут оформлять прямо на месте при попытке выезда.

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Покер
Подозреваемый несколько раз самолично подал челобитную. Доставлен в травматологию
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Vlada Workina

Хрен я им, а не пароли, явки и тп отдам.

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ILYA B

Ну да, будет тебя кто спрашивать)

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debil
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Zloy Sniper

Минтранс - младший брат Большого брата. Пока Марк возится со своими метавселенными нас уже давно оцифровали и где-то болтаются наши аватары, словно куклы вуду у колдунов.

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Покер

И главное, данные надёжно защищены государством 👌

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Zloy Sniper

Не мелочитесь - государствами! А если где-то еще не «защитили», то или денег нет, или умения. Но вместо них это давно сделали те, у кого всего достаточно.

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Покер

Не знал, что Минтранс передаёт данные ещё и в другие государства Мощно!

где-то ещё не "защитили"

Где-то защищают, где-то, как в минтрасе, "защищают"

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Вадим Д.

SAP ушла, но правительство крутит-вертит. Тяжела работа чиновников: вся жизнь на трёх стульях.

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Юрий Б.

Германии правительство?

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Жгучий Лук
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Премудрый пискарь

"доля отечественных брендов в ТЦ"
Шильдики?

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Dektor

Детский сад.

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Премудрый пискарь

"Российские власти готовят проект законопроект, который установит ответственность за нарушение специальных мер из контрсанкционных указов президента"
"речь идёт в том числе о введение в КоАП отдельной статьи за несоблюдение контрсанкций."
"в некоторых случаях ответственность может быть уголовной"
Съел запрещённые заморские продукты да ещё и публично а должен был растоптать...лекарства...техника...недружественные...

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Александр Кайт

Маразм крепчал.
И с каждым днем все больше.

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