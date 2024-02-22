День 729: власти готовят законопроект о штрафах за нарушение контрсанкций и указов президента о спецмерах Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 22 февраля: доллар — 92,43 рубля (на 9 копеек больше, чем 21 февраля), евро — 99,89 рубля (на 34 копейки больше).
Кто и как адаптируется
Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии выдало разрешение на экспорт в Россию немецкого ПО, пишут «Ведомости». В первую очередь оно касается промышленного софта SAP, отмечает газета. При этом лицензия распространяется только на дипломатические и консульские представительства Евросоюза, некоторые международные организации, а также российские «дочки» компаний из ЕС и Швейцарии.
Российские власти готовят проект законопроект, который установит ответственность за нарушение специальных мер из контрсанкционных указов президента, рассказали «Ведомостям» близкие к правительству источники. По словам одного из них, речь идёт в том числе о введение в КоАП отдельной статьи за несоблюдение контрсанкций. Опрошенные газетой эксперты не исключают, что в некоторых случаях ответственность может быть уголовной.
Какие есть проблемы и трудности
Минтранс подготовил проект приказа о новом порядке формирования баз персональных данных пассажиров и персонала на воздушном, водном, железнодорожном и автотранспорте при междугороднем и международном сообщении, узнал «Ъ». Документ предполагает, что с 1 сентября перевозчики, помимо паспортных данных и билетов, обяжут передавать в базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей. Участники рынка опасаются избыточного сбора конфиденциальной информации и утечек.
Минцифры на основании заключения экспертного совета исключило игровой движок Unigine из реестра отечественного софта. В качестве причины ведомство называет «несоответствие ПО действующим требованиям». Источник «Ъ» на рынке рассказал, что решение связано с наличием в лицензионных соглашениях положений о соблюдении международных санкций. В компании заявили, что обновляют документы и ПО и рассчитывают вернуться в реестр.
Контекст
С момента массового ухода из России популярных зарубежных ритейлеров одежды и обуви году доля отечественных брендов в ТЦ в среднем выросла на 20%, сообщил вице-президент Совета торговых центров Павел Люлин. Но абсолютные цифры он не привёл. По оценке Nicoliers, в 2023 году российские ритейлеры открыли 349 магазинов общей площадью 160 тысяч м².
Новости предыдущего дня, 21 февраля — здесь.
"с 1 сентября перевозчики, помимо паспортных данных и билетов, обяжут передавать в базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей"
Даже пароли, заебись. Хорошая БД, годная. Уж теперь-то точно об утечках можно забыть, кек.
Там ежели что штраф в 60 тысяч сразу прилетит.
Это пиздешь 💯 пудов, чувак написал на шару и всё ппц, пошло говно по трубам) про пароли и прочее
вам есть что скрывать?😁
про сдачу паролей учётных записей и IP адреса это шутка такая?
Ох...енно! Наконец-то честно и понятно — все, мол, ваши данные, передаём прямым текстом. Вот форма, вносите сразу в базу.
Ну что, кому ещё до сих пор в России кайфово? Страна лидер! На первом месте)))) по штрафам и отъему денег у населения
Нужно обязать всех хранить пароли в не зашифрованном виде.
Отечественные
Так санкции только на пользу же!
Получается, контрсанкции — на пользу иностранцев. Антигойда, выходит
введение в КоАП отдельной статьи за несоблюдение контрсанкций
О, новых контрреволюционеров придумали.
— Что, контра недобитая, контрсанкционные указы игнорируешь?!
Из начала статьи в Ведомостях не понятно, что таки они подразумевают и кого будут наказывать?
"обяжут передавать в базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей."
Пойду пешком...
Для пересечения границы города обяжут писать челобитную
"Челобитную", так сказать, будут оформлять прямо на месте при попытке выезда.
Хрен я им, а не пароли, явки и тп отдам.
Ну да, будет тебя кто спрашивать)
Минтранс - младший брат Большого брата. Пока Марк возится со своими метавселенными нас уже давно оцифровали и где-то болтаются наши аватары, словно куклы вуду у колдунов.
И главное, данные надёжно защищены государством 👌
Не мелочитесь - государствами! А если где-то еще не «защитили», то или денег нет, или умения. Но вместо них это давно сделали те, у кого всего достаточно.
Не знал, что Минтранс передаёт данные ещё и в другие государства Мощно!где-то ещё не "защитили"
Где-то защищают, где-то, как в минтрасе, "защищают"
SAP ушла, но правительство крутит-вертит. Тяжела работа чиновников: вся жизнь на трёх стульях.
Германии правительство?
"доля отечественных брендов в ТЦ"
Шильдики?
Детский сад.
"Российские власти готовят проект законопроект, который установит ответственность за нарушение специальных мер из контрсанкционных указов президента"
"речь идёт в том числе о введение в КоАП отдельной статьи за несоблюдение контрсанкций."
"в некоторых случаях ответственность может быть уголовной"
Съел запрещённые заморские продукты да ещё и публично а должен был растоптать...лекарства...техника...недружественные...
Маразм крепчал.
И с каждым днем все больше.