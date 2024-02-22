Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «Ведомости»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22 февраля: доллар — 92,43 рубля (на 9 копеек больше, чем 21 февраля), евро — 99,89 рубля (на 34 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:17 мск: доллар — 92,67 рубля, евро — 100,36 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Forex: доллар — 92,75 рубля, евро — 100,43 рубля.

Кто и как адаптируется

Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии выдало разрешение на экспорт в Россию немецкого ПО, пишут «Ведомости». В первую очередь оно касается промышленного софта SAP, отмечает газета. При этом лицензия распространяется только на дипломатические и консульские представительства Евросоюза, некоторые международные организации, а также российские «дочки» компаний из ЕС и Швейцарии.

Российские власти готовят проект законопроект, который установит ответственность за нарушение специальных мер из контрсанкционных указов президента, рассказали «Ведомостям» близкие к правительству источники. По словам одного из них, речь идёт в том числе о введение в КоАП отдельной статьи за несоблюдение контрсанкций. Опрошенные газетой эксперты не исключают, что в некоторых случаях ответственность может быть уголовной.

Какие есть проблемы и трудности

Минтранс подготовил проект приказа о новом порядке формирования баз персональных данных пассажиров и персонала на воздушном, водном, железнодорожном и автотранспорте при междугороднем и международном сообщении, узнал «Ъ». Документ предполагает, что с 1 сентября перевозчики, помимо паспортных данных и билетов, обяжут передавать в базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей. Участники рынка опасаются избыточного сбора конфиденциальной информации и утечек.

Минцифры на основании заключения экспертного совета исключило игровой движок Unigine из реестра отечественного софта. В качестве причины ведомство называет «несоответствие ПО действующим требованиям». Источник «Ъ» на рынке рассказал, что решение связано с наличием в лицензионных соглашениях положений о соблюдении международных санкций. В компании заявили, что обновляют документы и ПО и рассчитывают вернуться в реестр.

Контекст

С момента массового ухода из России популярных зарубежных ритейлеров одежды и обуви году доля отечественных брендов в ТЦ в среднем выросла на 20%, сообщил вице-президент Совета торговых центров Павел Люлин. Но абсолютные цифры он не привёл. По оценке Nicoliers, в 2023 году российские ритейлеры открыли 349 магазинов общей площадью 160 тысяч м².

Новости предыдущего дня, 21 февраля — здесь.