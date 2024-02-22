«Яндекс» возглавил рейтинг 30 самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes Статьи редакции
Ведущим сегментом в списке остаются маркетплейсы.
- Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих в России интернет-компаний — это бизнес, который формирует выручку в интернете и не смог бы существовать без него. При подсчётах учитывали публичные данные, финансовые показатели, запрошенные у самих компаний, информацию по сделкам с акциями и оценки аналитиков.
- Лидером, как и в 2023 году, стал «Яндекс». Его стоимость составила $12,5 млрд против $17,4 млрд в 2022 году и $10,2 млрд в 2023-м. Согласованная сделка по продаже практически всего российского бизнеса компании почти не повлияла на биржевую капитализацию, отмечает Forbes.
- Второе место снова занял Wildberries, оценённый в $7,2 млрд, а третье — Ozon ($7 млрд). В прошлом году разрыв между двумя маркетплейсами был больше — $4,6 млрд. Издание объясняет динамику «невезением», которое преследовало Wildberries на протяжении года, — это и проверки Генпрокуратурой и МВД, и забастовка ПВЗ, и недовольства продавцов, и потопы на складах, и пожар в Шушарах.
- На четвёртой позиции разместился «Авито» ($3,4 млрд), а на пятой — «1С» ($2,8 млрд). Десятку замыкает «СКБ Контур» ($1,4 млрд), двадцатку — «Циан» ($0,58 млрд), а тридцатку — «Литрес» ($0,26 млрд).
- Совокупная стоимость участников рейтинга составила примерно $55 млрд. Компании «быстро адаптировались в новых реалиях», разделяя активы на российские и зарубежные и перевозя бизнес в Калининград, отмечает издание.
- Ведущим сегментом остаются маркетплейсы — именно на них приходится около 46% стоимости. В 2023 году их выручка в среднем выросла на 64%.
- Заметный прирост в совокупной оценке показали онлайн-кинотеатры — в рейтинге числятся Wink ($1 млрд), Kion ($0,68 млрд), «Иви» ($0,45 млрд), Start ($0,42 млрд) и Okko ($0,28 млрд). Общий показатель вырос на 80% (учитывает ли процент данные «Кинопоиска», принадлежащего «Яндексу», не уточняется — vc.ru). Прирост обеспечила, помимо прочего, ориентация на производство собственного контента.
769 показов
1K открытий
HH выше VK ... может в VK все же пора делать перестоновки, особенно в департаменте разработки продуктов?
Да, нужно привлекать на руководящие должности департамента разработки детей и внуков уважаемых чиновников.
некоторые продукты явно нужно убрать и вернуть людям музыку бесплатное прослушивание музыки без рекламы
А еще стену нужно вернуть
Возлагать надежды на mail_ru group — ошибка
а на кого в РФ возлагать надежды?
Так все узнали, что у Яндекс есть босс
Кто это вообще?
ЛГБТ информатор очевидно же
Поговорил с Яндексойдами, они сами не знают, кто у них Генеральный. Про Артема Савиновского говорят, что хрен какой-то сидит где-то в бухгалтерии, его никто не видит не слышит
Зачем Яндекс в топы таких фриков ставит? Да девка какая-то безумно, то педик?
Форбс как всегда гонит пургу.
Яндекс и рубля не стоит.
пару рублей все же стоит. а вот к WB вопросы
Нифига себе какой ты невероятный. А то что Яндекс - монополист в такси и доставке?
А где Сбер тут?
Он просто с неприличным отрывом побеждает, не добавили, чтобы других не расстраивать
поставщиков банковских услуг не учитывали
И тут много вопросов. Потомучто и в PR и по мнению Минцифры, Сбер является цифровой компанией
Так у Яндекса, Озона и Дикоягодных тоже свои банки есть
Не такие и дорогие наши интернет-компании какие-то.
вот вам и список компаний для инвест портфеля)На счет Яндекса и ВБ вообще не удивительно, Яндекс в последнее время и ИИ занимаются и свою технику выпускают.
Так вот как правильно называется отвратительный сервис, несоблюдение ТБ и прочее)
Wildberries №1 потому что он не дискриминирует женщин. А Яндес это всё таки в основном только для мужчин. 💁♀️
Поясните! Прям интересно стало.
Ozon дорогой судя по всему за счет низких зарплат
"российских интернет-компаний" - как будто заголовок из 2000х
А чем КГБ Контур занимается?
Короче, лайфхак для владельцев форбса. Увольняете весь штат аналитиков, в следующем году снимайте 10-15% валюэйшина и печатаете тот же список. И так можно повторять следующий 10 лет. Экономия на персонале, офисе и прочей кофемашине составит... две ламбы.