Турецкие экспортёры попросили местные власти разрешить операции с российскими компаниями в обход банков Статьи редакции
Проблемы с платежами из России продолжаются с начала 2024 года.
- Турецкие компании обратились к властям страны с просьбой сделать «исключение» для расчётов с российскими контрагентами, сообщило местное издание Ekonomim со ссылкой на источники в бизнес-сообществе.
- Для этого они предлагают внести Россию в список стран, для экспортных расчётов с которыми не требуется проводить деньги через банки и декларировать операции. В перечень уже входят 33 страны, в том числе Афганистан, Иран, Северная Корея, Беларусь, Сирия, Ливан, Венесуэла, Йемен и другие.
- Проблемы с платежами из России возникли у турецких компаний в начале января 2024 года. Тогда они ссылались на постановление Минфина США о вторичных санкциях против иностранных банков, которое содержит «очень широкие формулировки».
- После этого турецкие банки стали чаще разрывать корреспондентские отношения с российскими организациями и останавливать обработку платежей без официального закрытия договоров. Источники ТАСС в министерстве торговли Турции сообщали, что проблемы рассчитывают урегулировать «в кратчайшие сроки».
- По данным Турецкой ассамблеи экспортёров, в январе 2024-го поставки товаров в Россию упали на 30,4% год к году, а их объём сократился с $792,1 млн до $551,1 млн.
- 1 февраля источники «Ведомостей» рассказали, что турецкие банки ужесточили политику по отношению к клиентам из России. Некоторые начали закрывать счета российским компаниям.
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Ха-ха! Компании из вражеского блока НАТО ползают на коленях и слёзно умоляют свои западные продажные насекомоподобные власти обойти санкции и разрешить торговать с богоспасаемой Россией.
Что это, как ни победа всего русского и православного?
Так будет с каждым
Мне не нравится, что Россию ставят в один список с такими странами.
Чутка не понял только. Если турецкая сторона не будет контролировать операции, то и с российской стороны такого контроля не будет?
Вопрос не в контроле с турецкой или российской стороны, потому что обе стороны заинтересованы — зачем им друг друга контролировать. Вопрос в том, чтобы усложнить контроль Минфину США. Грубо говоря, экспортеры якобы просят дать им возможность рассчитываться кэшем мимо банков, чтобы не подставлять последние под вторичные санкции.
Как ты видишь расчёт кэшем мимо банков - провоз денег в чемодане?
Как угодно. Бартером можно. Или как Мадуро золото в Москву переправляли? Самолетами. Главное, чтобы типа никто не видел.
Интересно, что таких стран уже 33, понятно, что не все благополучные. Но мир действительно делится на две части.
Просто есть еще страны против которых они уже ссыкуют вводить санкции, типа Китая, часть Африки, часть СНГ, часть Южной Америки, сама Турция.
А всё остальное — OK?
во щас покажут пример, что и банки ваши нахой не нужны
Есть вопрос, что это за компании попросили. И насколько они, в конечном итоге, "турецкие".
И внести Россию в список стран, куда уже входят Афганистан, Иран, Северная Корея и др.
А что бля если нет?
на нет и деняк нет
То есть оплата за товары кэшем, криптой, золотом?
Нет, бартер. Хотя там скорее всего компании прокладки, необходимые для жизненно важных отраслей в России. Им можно вообще не платить, а то тупо деньги гоняешь туда-сюда, теряя на комиссиях бесконечных.
натурой
помидорами и аниматорами
А как же яйца?
А почему бы и нет
Разрешить. Может яйца подешевеет.. а то Путин обещал, но как-то нехорошо получается
Спрос упал, а яйца не дешевеют.
причина роста не в спросе же была
Обратно в натуральный обмен? БАРТЕР ФОРЕВА!!!
США только свою валюту могут отслеживать? Или он везде нос засунули?
Что турки в дирхамах, юанях, рублях торговать не хотят?
А зачем им дирхамы, юани, рубли? Что с ними делать потом?
не принимают банки из рф деньги.причем тут отслеживание хз
Опять политота... 😒 Не надоело этот шлак постить?
кто нибудь "встречки" с турцией организовывает?