Google будет обучать ИИ на данных Reddit за $60 млн в год — Reuters Статьи редакции
Это первая сделка после введения платного API в соцсети — она может стать примером для других подобных контрактов с соцсетью.
- О сделке между Reddit и неназванным разработчиком ИИ 17 февраля 2024 года со ссылкой на источники сообщил Bloomberg. По словам собеседников агентства, соцсеть рассказала о соглашении потенциальным инвесторам в рамках подготовки к IPO, которое, по данным Reuters, должно пройти в марте 2024-го.
- Источники утверждали, что сделка может стать моделью для аналогичных контрактов с другими разработчиками. Также договор даст возможность получать прибыль от применения ИИ — это позволит заинтересовать инвесторов и увеличить объём IPO. Потенциальная оценка компании после размещения может составить $5 млрд, писал Bloomberg.
- Неназванный разработчик ИИ — это Google, утверждают теперь источники Reuters. Контракт — на $60 млн в год, на какой срок его заключили, не уточняется. И Google, и Reddit отказались от комментариев.
- В апреле 2023 года Reddit объявила, что начнёт взимать плату с компаний за доступ к своему API и сделает исключение только для исследователей некоммерческих проектов и разработчиков, которые на его основе создают сервисы, упрощающие использование Reddit, — вроде ботов для модерации контента. Компания решила сделать это из-за компаний, которые обучают нейросети на разговорах в соцсети.
- 12 июня сообщества Reddit начали протест против платного API. Около 8000 сабреддитов были переведены в «приватный» режим. Глава платформы Стив Хаффман в ответ посоветовал сотрудникам игнорировать «шумиху» вокруг забастовки сообществ.
- 16 июня Reddit обратилась к модераторам бастующих сообществ, которые «готовы работать над их открытием». Платформа заявила, что готова работать с ними над удалением администратора сабреддита, или «изменить порядок работы» — на случай, если модераторы, у которых больше полномочий, будут против выхода сообщества из «приватного» режима.
- 27 июня один из администраторов Reddit попросил модераторов в течение 48 часов сообщить, планируют ли они открывать свои сообщества. После этого он заявил, что по истечении отведённого срока сабреддиты «не должны оставаться закрытыми», обвинив протестующих в нарушении «Кодекса модераторов».
- 30 июня соцсеть пригрозила модераторам бастующих сообществ, что они лишатся своего статуса, если не откроют сабреддиты. После этого большинство из них снова начали работать.
95 показов
428 открытий
Ох, они там вырастят... Надо на Пикабу тоже нейронку какую-нибудь тренировать (-:
Реддит - последний бастион реального человеческого контента на любую тему, а не сеошного спама, которым забита выдача Гугла. Я уже практически перестал пользоваться запросами в Гугле без суффикса "site:reddit.com".
Это уже давно так
https://www.perplexity.ai/ вот это нейросетка часто ссылается в своих ответах на реддит
СкуфGPT на Пикабу вырастет
И получится нейросеть-дебилушка. 🤭
Пикабу с цензурой, там нейронка будет очень предвзятая
А что там, кстати, забастовка-то всё? Как обычно, оппозиция была прижата Реддитом к ногтю?
желание обладать хоть какой то властью победило
Слабаки.
Осталось только понять как мне начать брать с людей деньги когда они смотрят на меня. 👸