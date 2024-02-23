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Источник фото: Pew Research Center

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23 февраля: доллар — 92,75 рубля (на 32 копейки больше, чем 22 февраля), евро — 100,44 рубля (на 55 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 22 февраля: доллар — 92,85 рубля, евро — 100,01 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 22 февраля: доллар — 92,91 рубля, евро — 100,18 рубля.

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Какие есть проблемы и трудности

ЕС утвердил 13 пакет санкций в отношении России. В него вошли 106 физлиц и 88 юрлиц. Он направлен на оборонно-промышленный комплекс. Некоторые организации из списка, якобы помогающие России обходить экспортные ограничения, работают в третьих странах — Индии, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде, Турции и на Шри-Ланке. В перечень запрещённых к экспорту в Россию товаров добавили компоненты для производства беспилотных летательных аппаратов.

Консульский департамент МИД России сообщил, что правительство утвердило новые ставки сборов, которые российские учреждения за рубежом взимают за консульские услуги, и подготовил справочные карточки. Обновлённые тарифы «в ближайшее время» опубликуют на сайтах российских диппредставительств и консульских учреждений.

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Глава финского МВД Мари Рантанен сообщила, что изменений в обсуждениях о возможном открытии границы с Россией пока нет. В феврале 2024-го власти Финляндии продлили закрытие КПП до 14 апреля.

Контекст

50-60% производителей автокомпонентов в Санкт-Петербурге и Ленобласти ушли с рынка после 24 февраля 2022 года, узнала петербургская редакция РБК. Большая часть таких фирм была «привязана» к автомобильным заводам, а они то замораживали работу, то закрывались. Чтобы «выжить», оставшимся компаниям приходится перенастраивать производство на выпуск китайских автомобилей, говорят эксперты.

Владимир Путин поручил обеспечить господдержку иностранным компаниям, которые были переданы Росимуществу во временное управление, — наравне с российскими предприятиями.

С февраля 2022 года ЕС вводит пакеты санкций в отношении России. До сегодняшнего дня, 23 февраля, их было 12. «Ъ» собрал подборку, в которой вспомнил, с какой целью анонсировали каждый из них и что туда входило. Например, первый пакет был «депутатским» и затрагивал в основном членов Госдумы, третий стал «банковским» и отключил от SWIFT «Промсвязьбанк», ВТБ и других, 12 же был «алмазным».

Сегодня США должны объявить о новых санкциях в отношении России. По словам американского Минфина, ограничения будут направлены на оборонно-промышленный комплекс и компании в третьих странах, которые помогают России обходить санкции. Замгоссекретаря США заявила, что готовящиеся меры будут «разрушительными».

В США арестовали двух человек якобы за помощь главе ВТБ Андрею Костину в обходе санкций — это бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Вольфсон (Беляев) и американец Гэннон Бонд. Оба живут в США. Костина же заочно обвинили в нарушении ограничений и отмывании денег через обслуживание имущества. Под санкциями США Костин находится с 2018 года

Новости предыдущего дня, 22 февраля — здесь.