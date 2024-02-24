Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото Global Look Press

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-26 февраля: доллар — 92,75 рубля (на 32 копейки больше, чем 22 февраля), евро — 100,44 рубля (на 55 копеек больше).

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 22 февраля: доллар — 92,85 рубля, евро — 100,01 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 22 февраля: доллар — 92,91 рубля, евро — 100,18 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Правительство Австралии ввело новые санкции против 55 человек и 37 организаций. Ограничения направлены против российских оборонных, энергетических, горнодобывающих компаний, СМИ, а также организаций, связанных с «российскими закупочными сетями» в Беларуси, Иране и Северной Корее. Конкретный список пока не опубликован.

Контекст

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин назвал «беспочвенными» обвинения США в обходе санкций и связал их с тем, что банк «сделал всё возможное и невозможное для минимизации ущерба» от блокирующих санкций. 22 февраля 2024 года Минюст США сообщил, что в отношении главы ВТБ выдвинуты заочные обвинения в обходе ограничений и отмывании средств.

Новости предыдущего дня, 23 февраля — здесь.