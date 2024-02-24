{"id":14252,"url":"\/distributions\/14252\/click?bit=1&hash=6dd736497be6f4b5df84f9b826d7f3d8b3ea195a64e74fa302e414535ad9c574","title":"\u041c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0430\u0434\u043e\u0435\u043b\u043e \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c: \u00ab\u0410 \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0441\u0434\u0430\u0447\u0438 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442\u00bb?","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/41ea37ba-b3c8-5bd8-9f5d-b05a52be8069\/"}
Деньги
Маша Цепелева

День 731: Австралия ввела новые санкции в отношении российских компаний Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото Global Look Press

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-26 февраля: доллар — 92,75 рубля (на 32 копейки больше, чем 22 февраля), евро — 100,44 рубля (на 55 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 22 февраля: доллар — 92,85 рубля, евро — 100,01 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 22 февраля: доллар — 92,91 рубля, евро — 100,18 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Правительство Австралии ввело новые санкции против 55 человек и 37 организаций. Ограничения направлены против российских оборонных, энергетических, горнодобывающих компаний, СМИ, а также организаций, связанных с «российскими закупочными сетями» в Беларуси, Иране и Северной Корее. Конкретный список пока не опубликован.

Контекст

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин назвал «беспочвенными» обвинения США в обходе санкций и связал их с тем, что банк «сделал всё возможное и невозможное для минимизации ущерба» от блокирующих санкций. 22 февраля 2024 года Минюст США сообщил, что в отношении главы ВТБ выдвинуты заочные обвинения в обходе ограничений и отмывании средств.

Новости предыдущего дня, 23 февраля — здесь.

#новости

861 показ
671 открытие
0
29 комментариев
Написать комментарий...
 S.Capusta

А помните блаженные времена, когда главной новостью была застрявшая в Суэцком канале БАРЖА!
И все были экспертами по судоходству и мореплаванию.
Геополитиков и эпидемиологов тогда ещё не было..

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Listopad

Я еще помню времена когда все стали вдруг фин.аналитиками в кризис 98-го года, потом правда притихли до 2008-го. Баржи еще не было.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Voronkov

Ever Given застрял в Суэцком в 2021 году, время эпидемиологов уже прошло.

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Мне потребуется 30 секунд что бы все это объяснить.
Начнем, 13 млрд лет назад когда начала только остывать материя (Кстати тогда еще никакой Австралии не было).....

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Вот эта вот женщина задумала сделать нехорошее нашей Россиюшке..

Ответить
Развернуть ветку
Либерал-смузихлеб 3.0
Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Это что, дискредитация проникла в наши стройные ряды?

Ответить
Развернуть ветку
Либерал-смузихлеб 3.0
Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Вот! Совсем другое дело! ☝️

Ответить
Развернуть ветку
Либерал-смузихлеб 3.0
Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Вот же пиндосы врут и не краснеют..

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Пахомов

заочные обвинения в обходе ограничений - давай я тебя сейчас хорошенечко по морде в...бу, но ты смотри не уворачивайся, это противозаконно)

Ответить
Развернуть ветку
Александр Корнеев

когда мы уже будем читать новости, что все закончилось и санкции отменили и не происходит всего этого пиздеца

Ответить
Развернуть ветку
местный житель

когда дедушка сдаст брозды правления

Ответить
Развернуть ветку
Костя Иночкин

Ага, только введут разнарядку, что Россия будет вести добычу всех ископаемых, нефть, газ и сдавать ее по оговоренной копеечной цене Европе и Америке.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Австралийские санкции самые, конечно, беспощадные.

Ответить
Развернуть ветку
местный житель

там чуть чуть санкций,
тут чуть чуть санкций.
в итоге доллар уже не 30 рублей

Ответить
Развернуть ветку
Либерал-смузихлеб 3.0

Те, кто говорил в 2014 «где ваш доллар по 50» в 2024 вопрошают, где доллар по 200

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Не видать нам кенгурятины теперь.. 😔

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

Не вкусная.
В одном кафе на ДВ мне как-то раз мне сказали, что кенгурятину едим, а я подумал, что это местный сленг какой-то и всё жесткое и жилистое мясо так называют. Потом объяснили, что это реально кенгурятина, которую выдают за говядину.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

А я вот хотел пойти в пятерочку, кенгурятинки для шашлычка прикупить ))

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Кролик-бройлер - наш ответ подлым австраллийцам!

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
Австралия ввела новые санкции
Ответить
Развернуть ветку
местный житель
Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Опять политоту разводите. 🤢🤮 2 года этой хернёй маетесь. Не надоело? За 2 года люди запускают миллиардные стартапы. Смысл всю эту херь через себя пропускать и портить себе настроение? 💁‍♀️
PS Видимо придётся перестать читать vc 🙅‍♀️🤦‍♀️

Ответить
Развернуть ветку
Филипп Гаврилов

Прошу, не уходи

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Voronkov

Комментарии сами себя не напишут.

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

Ща бы прислушиваться к мнению человека с дебильным ником и аниме на аватарке..

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван
люди запускают миллиардные стартапы

Кто тебе мешает самому писать на сайте про эти новости? Станешь местным селебрити.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
26 комментариев
Раскрывать всегда