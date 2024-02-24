День 731: Австралия ввела новые санкции в отношении российских компаний Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23-26 февраля: доллар — 92,75 рубля (на 32 копейки больше, чем 22 февраля), евро — 100,44 рубля (на 55 копеек больше).
Какие есть проблемы и трудности
Правительство Австралии ввело новые санкции против 55 человек и 37 организаций. Ограничения направлены против российских оборонных, энергетических, горнодобывающих компаний, СМИ, а также организаций, связанных с «российскими закупочными сетями» в Беларуси, Иране и Северной Корее. Конкретный список пока не опубликован.
Контекст
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин назвал «беспочвенными» обвинения США в обходе санкций и связал их с тем, что банк «сделал всё возможное и невозможное для минимизации ущерба» от блокирующих санкций. 22 февраля 2024 года Минюст США сообщил, что в отношении главы ВТБ выдвинуты заочные обвинения в обходе ограничений и отмывании средств.
Новости предыдущего дня, 23 февраля — здесь.
А помните блаженные времена, когда главной новостью была застрявшая в Суэцком канале БАРЖА!
И все были экспертами по судоходству и мореплаванию.
Геополитиков и эпидемиологов тогда ещё не было..
Я еще помню времена когда все стали вдруг фин.аналитиками в кризис 98-го года, потом правда притихли до 2008-го. Баржи еще не было.
Ever Given застрял в Суэцком в 2021 году, время эпидемиологов уже прошло.
Мне потребуется 30 секунд что бы все это объяснить.
Начнем, 13 млрд лет назад когда начала только остывать материя (Кстати тогда еще никакой Австралии не было).....
Вот эта вот женщина задумала сделать нехорошее нашей Россиюшке..
Это что, дискредитация проникла в наши стройные ряды?
Вот! Совсем другое дело! ☝️
Вот же пиндосы врут и не краснеют..
заочные обвинения в обходе ограничений - давай я тебя сейчас хорошенечко по морде в...бу, но ты смотри не уворачивайся, это противозаконно)
когда мы уже будем читать новости, что все закончилось и санкции отменили и не происходит всего этого пиздеца
когда дедушка сдаст брозды правления
Ага, только введут разнарядку, что Россия будет вести добычу всех ископаемых, нефть, газ и сдавать ее по оговоренной копеечной цене Европе и Америке.
Австралийские санкции самые, конечно, беспощадные.
там чуть чуть санкций,
тут чуть чуть санкций.
в итоге доллар уже не 30 рублей
Те, кто говорил в 2014 «где ваш доллар по 50» в 2024 вопрошают, где доллар по 200
Не видать нам кенгурятины теперь.. 😔
Не вкусная.
В одном кафе на ДВ мне как-то раз мне сказали, что кенгурятину едим, а я подумал, что это местный сленг какой-то и всё жесткое и жилистое мясо так называют. Потом объяснили, что это реально кенгурятина, которую выдают за говядину.
А я вот хотел пойти в пятерочку, кенгурятинки для шашлычка прикупить ))
Кролик-бройлер - наш ответ подлым австраллийцам!
Опять политоту разводите. 🤢🤮 2 года этой хернёй маетесь. Не надоело? За 2 года люди запускают миллиардные стартапы. Смысл всю эту херь через себя пропускать и портить себе настроение? 💁♀️
PS Видимо придётся перестать читать vc 🙅♀️🤦♀️
Прошу, не уходи
Комментарии сами себя не напишут.
Ща бы прислушиваться к мнению человека с дебильным ником и аниме на аватарке..
Кто тебе мешает самому писать на сайте про эти новости? Станешь местным селебрити.