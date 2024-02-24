Джефф Безос, Nvidia, Microsoft и другие вложили $675 млн в разработчика роботов-гуманоидов Figure AI — Bloomberg Статьи редакции
В раунде также участвовали Intel, LG, Samsung и OpenAI.
- Стартап Figure AI привлёк $675 млн с предварительной оценкой в $2 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к сделке источники. Компания разрабатывает робота-гуманоида Figure 01, который сможет выполнять опасные работы вместо для людей и «решить проблему нехватки рабочей силы».
- Через собственную инвестиционную компанию Explore Investments Джефф Безос вложил в Figure AI $100 млн, Microsoft инвестировала $95 млн, Nvidia и аффилированный с Amazon фонд — по $50 млн.
- В раунде участвовала Intel (вложила $25 млн), LG ($8,5 млн), Samsung ($5 млн), венчурные компании Parkway Venture Capital ($100 млн) и Align Ventures ($90 млн).
- В январе Bloomberg сообщало, что OpenAI (вложила $5 млн) и Microsoft были первыми инвесторами в раунде. Их поддержка помогла привлечь других инвесторов и увеличить сумму финансирования, пишет издание.
- В мае 2023 года Figure AI привлёк $70 млн с оценкой в $400 млн, писало Reuters. Деньги планировали вложить в разработку и производство первого автономного устройства компании.
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Будущее неизбежно. И оно нам может не понравится.
В долгосрочной перспективе кожаным уюлюдкам пиздец
Имея доступ ко всевозможным ИИ моделям, технологиям и тд, они все равно пришли к форме человекоподобного уязвимого устройства. Значит ли это, что строение человека, является высшей формой эволюции, и его никак улучшить нельзя?
А ведь могли его сделать по образу идеального человека