День 732: из европейских стран в топ-10 по заграничным поездкам россиян в 2023 году попала только Финляндия Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23-26 февраля: доллар — 92,75 рубля (на 32 копейки больше, чем 22 февраля), евро — 100,44 рубля (на 55 копеек больше).
Какие есть проблемы и трудности
Правительство Японии расширит санкции в отношении российских компаний из-за военных действий на Украине, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он не назвал конкретные меры.
Кто и как адаптируется
РБК опубликовало инфографику о поездках россиян за границу в 2023 году, основанную на данных ФСБ. Количество поездок в Турцию (5,62 млн) почти почти равняется поездкам в Абхазию (5,75 млн). В статистике учитывались поездки со всеми целями — деловыми, рабочими, туристическими, на учёбу и другими. Из европейских стран в топ-10 попала Финляндия.
Контекст
Международные банки опасаются потрясений в мировой финансовой системе из-за конфискации российских активов без соответствующих правовых норм со стороны Великобритании, пишет агентство Bloomberg. Также банкиры опасаются судебного преследования и того, что конфискация активов может подорвать репутацию Великобритании как международного финансового центра и вызвать вопросы о верховенстве права.
Комиссар миграционной службы Шри-Ланки Харша Илукпития в интервью AFP заявил, что страна перестанет продлевать гражданам России и Украины долгосрочные туристические визы. «Ситуация с рейсами нормализовалась, и у них нет проблем с возвращением домой», — объяснил он решение властей. Позже президент страны опроверг заявление и поручил провести расследование о распространении сообщения без предварительного уведомления. Власти ввели бесплатные визы, в том числе для россиян, до 31 марта 2024 года.
Новости предыдущего дня, 24 февраля — здесь.
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"Международные банки опасаются потрясений в мировой финансовой системе из-за конфискации российских активов без соответствующих правовых норм со стороны Великобритании, пишет агентство Bloomberg. Также банкиры опасаются судебного преследования и того, что конфискация активов может подорвать репутацию Великобритании как международного финансового центра и вызвать вопросы о верховенстве права."
Даже если примут законы, их гос-во ни кто не уполномочивал вершить правосудие над неугодными, по этому всё равно будет воровство.
Государство само себя уполномочивает. И не понятно почему банкиры будут крайними если это будет закон и конфискация будет выполнена государством. Даже если это всё признают незаконным, банкир тут не причём. Конфискует власть и власть должна вернуть. Банкиру достаточно только сослаться на закон/распоряжение.
Дело не в банкирах вовсе, а в инвестициях, из тех стран, которые своруют суверенные деньги другого гос-ва, потому-что властям этой страны что-то не понравилась, от них просто побегут деньги, в них больше ни кто вкладываться не будет.
Текущая ситуация это уже повод пересмотреть всё и вся. Вот эти "мы заблокируем на несколько лет твои деньги частного бизнесмена потому что нам не нравится власть в твоей стране и будем постоянно говорить о их конфискации" не всем понравится.
И это даже если вдруг завтра все ограничения снимут.
Путин наших очень давно предупреждал, задолбаетесь пыль глотать ).
Если с суверенными деньгами ничего не случится, то отжим у бизнесменов, это уже можно попрощаться с бабками.
Вопрос не в том конфисковывать или нет. Вопрос в том как это сделать по джентельменски.
Есть два стула:
1. Конфисковать активы после подстройки западного права, чтобы Россия не смогла судиться вообще.
2. Просто заблокировать активы и доходы с них отправлять в Украину. Сколько будут эти выплаты? Лет 50?
В любом случае судя по всему про всё заблокированное можно забыть.
Россия даже судиться не будет, зачем? Запрет полной торговли с этой страной в любом виде, пока не вернут деньги и всё.
Ну такой запрет (если его реально исполнять) будет как выстрел себе в ногу. Как говорили великие: «импортозамещение провалилось по причине отсутствия импортных компонент»
Upd: плюс, денежки нужны: см. комментарий ВВП по вопросу продолжающейся торговли с недружественными странами
"Upd: плюс, денежки нужны: см. комментарий ВВП по вопросу продолжающейся торговли с недружественными странами"
ну вот такой я радикалист, а так да, Путин бы и дальше продолжал поставлять газ по трубам.
Нам Китай все технологии наверно поставляет, не велика потеря.
Да как-то нет, только отверточную сборку доверяет…
в том плане что товары поставляет, да и у нас разные локализованные производства уже есть, рекомендую кстати сайт "сделаноунас".
Мерси, поглядим)
Да да да, и при этом отключает расчёты с РФ, и прям таки все технологии поставляет. То, что через прокладки "параллельным импортом" возили пока - сейчас на прокладки вон, санкции наложили, не на все конечно, но... это повод задуматься другим "помогаторам". И, мне кажется, они задумаются.
Прокладки на то и нужны чтобы их менять по мере необходимости. Будет их заблокировано 10000, это что то меняет?
Так цепочки прослеживаются, люди начнут подпадать под персональные санкции - всё это приведёт к тому, что этой прокладкой быть захочет далеко не каждый.
Это надо разбираться с щепетильностью местных властей где они регистриуются. Если там можно оформлять на бомжей то хоть обзаблокируйся.
санкции не накладывали, отключает, потому-что у этих банков лицензия на торговлю долларов и евро, создадут другой банк и будут дальше торговать.
это если вы про Китай.
Я про Китай. Ещё недавно вообще орали, что всё пофигу, но не всё и не всем... санкции только начинают набирать обороты, в апреле по курсу рубля увидите их результаты.
О да, ага, 2 года начинают )).
Я лично вам говорю что пофиг, можете вообще не переживать.
Первый год их почти и не было... Так, мелочи... На росте цен на энероресурсы и повышенных спросах на них - бюджет норм так пополнялся. Зато сейчас приходится отжимать бизнесы, чтобы пополнять капец какой дырявый бюджет. Хотя, чего я объясняю Лахте, всё одно в апреле уже будет другой какой аккаунт у Вас.
На Украину ни кто отправлять ничего не будет, будут спонсировать свою экономику.
А почему в Россию будут?
Так и будет. А банки не влияют на политическую ситуацию, поэтому могут только выражать опасение
Думаете у банков недостаточно сильное лобби в правительстве?
зависит от упоротости властей, вон в Германии упоротые напрочь, не осудили подрыв ниток газопровода сев. поток, одну уцелевшую запустить не хотят, из-за высоких цен на энергию промышленность разлетается в разные страны(Китай, США)
Верховенство права? Нет, не слышал.
А ещё санкции будут?
Дожили.... Абхазия, Казахстан, Армения - уже международный туризм....Включены в рейтинг наравне с Китаем, ОАЭ....