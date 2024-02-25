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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-26 февраля: доллар — 92,75 рубля (на 32 копейки больше, чем 22 февраля), евро — 100,44 рубля (на 55 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 22 февраля: доллар — 92,85 рубля, евро — 100,01 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии торгов 22 февраля: доллар — 92,91 рубля, евро — 100,18 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Правительство Японии расширит санкции в отношении российских компаний из-за военных действий на Украине, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он не назвал конкретные меры.

Кто и как адаптируется

РБК опубликовало инфографику о поездках россиян за границу в 2023 году, основанную на данных ФСБ. Количество поездок в Турцию (5,62 млн) почти почти равняется поездкам в Абхазию (5,75 млн). В статистике учитывались поездки со всеми целями — деловыми, рабочими, туристическими, на учёбу и другими. Из европейских стран в топ-10 попала Финляндия.

Контекст

Международные банки опасаются потрясений в мировой финансовой системе из-за конфискации российских активов без соответствующих правовых норм со стороны Великобритании, пишет агентство Bloomberg. Также банкиры опасаются судебного преследования и того, что конфискация активов может подорвать репутацию Великобритании как международного финансового центра и вызвать вопросы о верховенстве права.

Комиссар миграционной службы Шри-Ланки Харша Илукпития в интервью AFP заявил, что страна перестанет продлевать гражданам России и Украины долгосрочные туристические визы. «Ситуация с рейсами нормализовалась, и у них нет проблем с возвращением домой», — объяснил он решение властей. Позже президент страны опроверг заявление и поручил провести расследование о распространении сообщения без предварительного уведомления. Власти ввели бесплатные визы, в том числе для россиян, до 31 марта 2024 года.

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