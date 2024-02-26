Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: appleinsider.ru

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-26 февраля: доллар — 92,75 рубля (на 32 копейки больше, чем 22 февраля), евро — 100,44 рубля (на 55 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:42 мск 26 февраля: доллар — 93,12 рубля, евро — 100,66 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Forex на 18:30 мск 23 февраля: доллар — 94,23 рубля, евро — 101,95 рубля.

Блокирующие санкции США против Национальной системы платёжных карт (оператор «Мира») не окажут существенного влияния на дальнейшее распространение отечественных карт в других странах, хотя и могут осложнить его, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Проблемой может стать отключение уже выпущенных кобейджинговых карт Union Pay.

Какие есть проблемы и трудности

В течение 2023 года средняя стоимость потребительской электроники в России выросла почти во всех сегментах на 10-15%, рассказал «Ъ» собеседник на рынке со ссылкой на данные GfK.

Кто и как адаптируется

Производитель и дистрибутор алкоголя Ladoga начнёт выпускать вкусовые напитки крепостью 37,5% на основе рома, пишет «Ъ». В линейку Cool Skeleton войдёт 16 вкусов. Ромовый дистиллят выпускает иностранный партнёр, используя сырьё из Ирана и Бразилии.

Контекст

По итогам 2023 года портфель рынка ломбардов составил 65-70 млрд рублей, привёл для «Ъ» данные председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин. По итогам 2022 года он составлял 43,1 млрд рублей. По оценке сети ломбардов «Фианит», по итогам 2023 года портфель рынка едва ли превысил 55 млрд рублей.

В январе 2024 года количество бот-атак на онлайн-кинотеатры выросло на 30% в сравнении с январем 2023-го, пишет «Ъ» со ссылкой на Servicepipe. По словам аналитиков, ботов используют пираты для создания нелегальных копий фильмов и сериалов.

Минэкономразвития выступило против введения запрета на работу с российскими должниками коллекторским агентствам, банкам и микрофинансовым организациям со связями в «недружественных» странах, узнало РБК.

Розничные продажи в России крепких спиртных напитков в 2023 году увеличились на 3,6%, до рекордных 7,2 л на душу населения, приводит ТАСС данные FinExpertiza.

Новости предыдущего дня, 25 февраля — здесь.