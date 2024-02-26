День 733: потребительская электроника в России подорожала в среднем на 10-15% в 2023 году, Ladoga запустит новый бренд Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 23-26 февраля: доллар — 92,75 рубля (на 32 копейки больше, чем 22 февраля), евро — 100,44 рубля (на 55 копеек больше).
Блокирующие санкции США против Национальной системы платёжных карт (оператор «Мира») не окажут существенного влияния на дальнейшее распространение отечественных карт в других странах, хотя и могут осложнить его, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Проблемой может стать отключение уже выпущенных кобейджинговых карт Union Pay.
Какие есть проблемы и трудности
В течение 2023 года средняя стоимость потребительской электроники в России выросла почти во всех сегментах на 10-15%, рассказал «Ъ» собеседник на рынке со ссылкой на данные GfK.
Кто и как адаптируется
Производитель и дистрибутор алкоголя Ladoga начнёт выпускать вкусовые напитки крепостью 37,5% на основе рома, пишет «Ъ». В линейку Cool Skeleton войдёт 16 вкусов. Ромовый дистиллят выпускает иностранный партнёр, используя сырьё из Ирана и Бразилии.
Контекст
По итогам 2023 года портфель рынка ломбардов составил 65-70 млрд рублей, привёл для «Ъ» данные председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин. По итогам 2022 года он составлял 43,1 млрд рублей. По оценке сети ломбардов «Фианит», по итогам 2023 года портфель рынка едва ли превысил 55 млрд рублей.
В январе 2024 года количество бот-атак на онлайн-кинотеатры выросло на 30% в сравнении с январем 2023-го, пишет «Ъ» со ссылкой на Servicepipe. По словам аналитиков, ботов используют пираты для создания нелегальных копий фильмов и сериалов.
Минэкономразвития выступило против введения запрета на работу с российскими должниками коллекторским агентствам, банкам и микрофинансовым организациям со связями в «недружественных» странах, узнало РБК.
Розничные продажи в России крепких спиртных напитков в 2023 году увеличились на 3,6%, до рекордных 7,2 л на душу населения, приводит ТАСС данные FinExpertiza.
Новости предыдущего дня, 25 февраля — здесь.
С российскими должниками должны работать только скрепные, отечественные коллекторы.
А то эти недружественные по незнанию могут слишком мягко действовать.
Да, должника надо бить дубиной по голове, а не вставлять ему её в ж..
Печально конечно( граждане заливают горло, что бы забыть весь этот кошмар...
Ты ничего не понимаешь в нашей экономике.
Люди стали пить больше алкоголя потому, что стали больше получать деняк. Начали сперва яйца жрать как не в себя, ну а теперь, что логично, запивают этот белковый деликатес крепкими тонизирующими алкогольными напитками.
Именно. Если бы народ беднел то потребление алкоголя бы упало, а сахара выросло.
Кстати можно ещё поднять акцизы на спиртное на благо страны.
"В линейку Cool Skeleton войдёт 16 вкусов"
Так себе попытка возрождения мема Badass Skeleton.
"Розничные продажи в России крепких спиртных напитков в 2023 году увеличились на 3,6%, до рекордных 7,2 л на душу населения"
Стараюсь, как могу, не щажу живота своего. Поднимаю экономику подручными средствами, так сказать.
Чет вспомнил йогурт скелетоны и стало грустно. Особенно от цены за доллар, опять стремящейся к сотке. А Тинькофф тем временем прислал письмо, что ставки по вкладам с 27 февраля снизятся.
Так приплетать надо, конечно, уметь.
Это рывок или уже прорыв?😀
Отрыв. Тромба.
Да вроде уже как распространили, так и прекратили их принимать, остались осколки бывшего Союза и прочие «партнёры», да и то с вопросами.
Дайте людям рому!
Вот и славно, может чего путное получится. Новая Тортуга (-:
Не обязательно менять айфон📱 каждый год. 💁♀️
Можно спокойно пользоваться прошлогодним.
Но прошлогодний-то тоже каждый год менять надо, чтобы он актуально прошлогодним оставался.
Удивительным было бы падение продаж, а так всё закономерно.
Ох уж эти "эксперты". Скажут то что прикажут сказать.
В этом году еще вырастут цены!
Пользователи AliExpress из России рассказали о значительном ограничении предложения компьютеров и прочих комплектующих на площадке. «Пятеро продавцов, с которыми я постоянно работал, написали мне, что сейчас не могут отгрузить процессоры и видеокарты в Россию — ресурс просто не дает им это сделать», — сообщил один из предпринимателей, занимающийся сборкой компьютеров. При этом никаких официальных распоряжений на эту тему от торговой площадки не было.
Ромовый дистиллят из Ирана и Бразилии - самые очевидные страны в производстве качественного рома. Где там Кристалл с руягером ещё не ушел в отрицательную доходность после хайпа.