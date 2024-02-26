«ТКС Холдинг» зарегистрировался в специальном административном районе на Дальнем Востоке Статьи редакции
Акционеры TCS Group одобрили переезд с Кипра в январе 2024 года.
- 26 февраля 2024 года МКПАО «ТКС Холдинг» стала 70 компанией, зарегистрированной в САР на острове Русский в Приморском крае, и первой публичной структурой в специальном районе, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.
- Акционеры TCS Group (владеет «Тинькофф» и другими активами) одобрили переезд компании с Кипра в Россию в январе 2024 года.
- Компания также объявила о делистинге глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи с 31 января 2024-го. Фактически торги бумагами компании были приостановлены с марта 2022 года.
- Листинг на Мосбирже планируют сохранить: в начале февраля ЦБ зарегистрировал выпуск акций МКПАО «ТКС Холдинг». После этого в рамках переезда компании в Россию Мосбиржа приостановила торги расписками TCS Group.
55 показов
323 открытия
реально мое лицо после прочтения
То есть налоги как не платили, так и не будут платить. Ничего, малый бизнес и ипешки скинутся жирным котам на переезд, они ж бахатые
То есть теперь при блокировке счета надо будет на остров ехать? Интересно...
Нет конечно, хотя можете и съездить места там очень красивые.
А раньше на Кипр ездил?
СДВ — Специальный Дальний Восток: современно и скрепно.