Деньги
Таня Боброва

«ТКС Холдинг» зарегистрировался в специальном административном районе на Дальнем Востоке Статьи редакции

Акционеры TCS Group одобрили переезд с Кипра в январе 2024 года.

  • 26 февраля 2024 года МКПАО «ТКС Холдинг» стала 70 компанией, зарегистрированной в САР на острове Русский в Приморском крае, и первой публичной структурой в специальном районе, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.
  • Акционеры TCS Group (владеет «Тинькофф» и другими активами) одобрили переезд компании с Кипра в Россию в январе 2024 года.
  • Компания также объявила о делистинге глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи с 31 января 2024-го. Фактически торги бумагами компании были приостановлены с марта 2022 года.
  • Листинг на Мосбирже планируют сохранить: в начале февраля ЦБ зарегистрировал выпуск акций МКПАО «ТКС Холдинг». После этого в рамках переезда компании в Россию Мосбиржа приостановила торги расписками TCS Group.

#новости #тинькофф

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7 комментариев
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 debil
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Уважительная причина

реально мое лицо после прочтения

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Доктор Шкутко

То есть налоги как не платили, так и не будут платить. Ничего, малый бизнес и ипешки скинутся жирным котам на переезд, они ж бахатые

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Tranquillity13

То есть теперь при блокировке счета надо будет на остров ехать? Интересно...

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Олег Бринц

Нет конечно, хотя можете и съездить места там очень красивые.

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noname

А раньше на Кипр ездил?

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Вадим Д.

СДВ — Специальный Дальний Восток: современно и скрепно.

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4 комментария
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