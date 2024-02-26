АСВ напомнило , что владельцы Qiwi-кошельков могут подать заявление для включения в реестр требований кредиторов и получения денег. Сейчас агентство работает над упрощением этой процедуры: заявление можно будет направить через личный кабинет в Qiwi.

ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля 2024 года. Пока банку не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, его дела будет вести временная администрация в лице АСВ. Вкладчики и владельцы счетов могут рассчитывать на страховые компенсации. По предварительной оценке регулятора, у «Qiwi Банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков.

