Деньги
Евгения Евсеева

АСВ: у «Qiwi Банка» было 9,3 млн кошельков, на них находится 4,4 млрд рублей Статьи редакции

Из них 1,3 млн кошельков — анонимные, на них приходится 277 млн рублей.

  • Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое назначили временной администрацией «Qiwi Банка», выявило в нём около 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств в 4,4 млрд рублей.
  • Анонимных кошельков (лимит средств до 15 тысяч рублей) — 1,3 млн штук, на них находится 277 млн рублей. Средний размер остатка на одном кошельке — 212 рублей.
  • Кошельков с упрощённой регистрацией (лимит до 60 тысяч рублей) — 7,15 млн штук, на них приходится 2,35 млрд рублей. Средний размер остатка — 328 рублей.
  • Кошельков с полной идентификацией (лимит до 600 тысяч рублей) — 870 тысяч, на них приходится 1,76 млрд рублей. Средний размер остатка — 2034 рубля.

  • АСВ напомнило, что владельцы Qiwi-кошельков могут подать заявление для включения в реестр требований кредиторов и получения денег. Сейчас агентство работает над упрощением этой процедуры: заявление можно будет направить через личный кабинет в Qiwi.

  • ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля 2024 года. Пока банку не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, его дела будет вести временная администрация в лице АСВ. Вкладчики и владельцы счетов могут рассчитывать на страховые компенсации. По предварительной оценке регулятора, у «Qiwi Банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков.

Деньги
Полина Лааксо
ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» за нарушение законов — в том числе по противодействию отмыванию денег Статьи редакции

В заметке собираем новости о том, как ситуация отражается на клиентах Qiwi и других банков.

Источник фото: «Банки.ру»

#новости #qiwi

1.1K показов
2.2K открытий
0
30 комментариев
Написать комментарий...
 Игорь

Пошли комментарии от икспертов 😄

Ответить
Развернуть ветку
Лена Куртасова
Ответить
Развернуть ветку
Сергей Демянчук

Ну судя по среднему остатку на кошельках, я думаю что большинство просто забьет на это все. Это будет проще, чем заниматься тягомотиной по возврату средств

Ответить
Развернуть ветку
Запопу Кусь

Вот поэтому вы никогда не станете миллиардером. Баффет бы удавился за 212 руб. 💁‍♀️

Ответить
Развернуть ветку
noname

Да-да, прям вижу, как Баффет напрягает лучших юристов Америки за 212 рублей)))

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Так и вижу как он едет в Россию и пиздит главу киви со словами "где мои 212 рублей, пидор?!"

Ответить
Развернуть ветку
Отстой Петрович

Удавиться просто тоже платно, иск мало кто сможет составить сам. А 212 рублей явно не стоят 50к, потраченных на юр помощь.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Таким Макаром у нас налоги собираются.

Ответить
Развернуть ветку
Анна Никулина

ну я думаю это просто усредненный счет но в целом у многих мне кажется и миллион мог остаться и 10 млн на счету, вот это уже довольно не приятно

Ответить
Развернуть ветку
Alex Melnikoff

основная суть киви была в платежах, а не накоплении вкладов
сразу отвалилась оплата в приложениях других банков, на озоне оплата картами РФ с доставкой в КЗ и переводы контакт

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Правильно всё же называть это не «Qiwi Банк», а «Банка Qiwi».
Судя по средним размерам остатка, большинство всё же не надеялось на киви как на банк (-:
Я правда очень надеюсь что все получат свои деньги и как можно скорее.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Скорее всего будет покупка активов какой-нибудь крупной компанией. А там предложат в лучших русских традициях. Нахуй сесть или рыбку съесть. Получить свои остатки с уплатой процента в размере 99 процентов или стать клиентом компании-покупателя киви.

Ответить
Развернуть ветку
KK

Если поделить 4млрд на 9.5 млн активных кошельков. То сумма в районе 400 руб на кошелек. Поэтому ваше утверждение, что многие думали, что это банк - неверно.

Ответить
Развернуть ветку
Влад Шушкевич

У меня там был "активный кошелек". С остатком около 0.17 рублей.
Средние значения не дают никакой информации о распределении, это вообще ни о чем число, в отрыве от других параметров. Вот если бы знать, на каком количестве кошельков остаток был больше 5, 10, 15 тыс - было бы интересно.

Ответить
Развернуть ветку
KK

у меня там было 6к =( так что я закрыл среднее для себя + 11 человек как вы.

Ответить
Развернуть ветку
Влад Шушкевич

Таких, как я, думаю, большинство. Учитывая, что для переводов использовали в основном. А вот статистика, которую выдали, специально что бы людей, как вы, меньше слушали. "Ну их там совсем мало".

Ответить
Развернуть ветку
P.Kranin
АСВ напомнило, что владельцы Qiwi-кошельков могут подать заявление для включения в реестр требований кредиторов и получения денег.

В реестр конечно включат, но деньги вряд ли вернут

Ответить
Развернуть ветку
Румянцев

а что если киви закрыли, чтобы кинуть людей на деньги

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

А что если кинули людей на деньги, чтобы закрыть киви

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Нехило тряхнуло конечно.
Райффайзен на 3 дня из строя вышел, потому что киви был их платежным агентом оказывается.

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Владимирова

Семафорчик того, в каком состоянии находится банковская система.
Держать активы в чем-то кроме нала на оперативные текущие нужды или в твердой забугорной валюте легкомыслие, граничащее с безумием. Личное мнение

Ответить
Развернуть ветку
Rigos

Не стоит даже надеяться, сейчас временное правительство компании распил сделает 😆

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

У меня там было, кажется, 1,488 млрд. Но я хуй забью. Чо мне эти копейки.

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Михаил Ивановский

Какой-нибудь "чекист" у кого-то, видимо, банк отжал. Настоящие владельцы проявятся несколько позже.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Владимирович

Из всех наверное есть всего пару сотен людей, у которых там значительные деньги лежали. И то не уверен, что они будут бюрократией заниматься, чтобы их вытащить.

Ответить
Развернуть ветку
Нина К.

Средний остаток скромный, конечно. Ну и слава богу, а то эти деньги заблоченные сейчас зубами не выгрызешь.

Ответить
Развернуть ветку
Артур Федосеев

сколько же щас людей пострадало от этого и почему то мне кажется что хрен кто сможет вывести вообще свои средства

Ответить
Развернуть ветку
Kuper

Я забил на них когда они меня в том году заблокировали, когда надо было объяснить откуда у меня были несколько переводов. Хотя и ножками ходил к их партнёрам, чтобы расширить лимит и постоянно придерживался его, то есть какую то минимальную плату делал, и картой оплачивал.
А они мне там такой список написали что стоит предоставить, и ещё снова сходить туда же. Я такой подумал. А зачем мне это надо?)
Киви была удобна международка, и не более.

Ответить
Развернуть ветку
Error-min
на них находится 4,4 млрд рублей

Все-таки есть те, кто там хранил :D

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
27 комментариев
Раскрывать всегда