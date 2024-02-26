АСВ: у «Qiwi Банка» было 9,3 млн кошельков, на них находится 4,4 млрд рублей Статьи редакции
Из них 1,3 млн кошельков — анонимные, на них приходится 277 млн рублей.
- Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое назначили временной администрацией «Qiwi Банка», выявило в нём около 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств в 4,4 млрд рублей.
- Анонимных кошельков (лимит средств до 15 тысяч рублей) — 1,3 млн штук, на них находится 277 млн рублей. Средний размер остатка на одном кошельке — 212 рублей.
- Кошельков с упрощённой регистрацией (лимит до 60 тысяч рублей) — 7,15 млн штук, на них приходится 2,35 млрд рублей. Средний размер остатка — 328 рублей.
- Кошельков с полной идентификацией (лимит до 600 тысяч рублей) — 870 тысяч, на них приходится 1,76 млрд рублей. Средний размер остатка — 2034 рубля.
АСВ напомнило, что владельцы Qiwi-кошельков могут подать заявление для включения в реестр требований кредиторов и получения денег. Сейчас агентство работает над упрощением этой процедуры: заявление можно будет направить через личный кабинет в Qiwi.
ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля 2024 года. Пока банку не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, его дела будет вести временная администрация в лице АСВ. Вкладчики и владельцы счетов могут рассчитывать на страховые компенсации. По предварительной оценке регулятора, у «Qiwi Банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков.
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Пошли комментарии от икспертов 😄
Ну судя по среднему остатку на кошельках, я думаю что большинство просто забьет на это все. Это будет проще, чем заниматься тягомотиной по возврату средств
Вот поэтому вы никогда не станете миллиардером. Баффет бы удавился за 212 руб. 💁♀️
Да-да, прям вижу, как Баффет напрягает лучших юристов Америки за 212 рублей)))
Так и вижу как он едет в Россию и пиздит главу киви со словами "где мои 212 рублей, пидор?!"
Удавиться просто тоже платно, иск мало кто сможет составить сам. А 212 рублей явно не стоят 50к, потраченных на юр помощь.
Таким Макаром у нас налоги собираются.
ну я думаю это просто усредненный счет но в целом у многих мне кажется и миллион мог остаться и 10 млн на счету, вот это уже довольно не приятно
основная суть киви была в платежах, а не накоплении вкладов
сразу отвалилась оплата в приложениях других банков, на озоне оплата картами РФ с доставкой в КЗ и переводы контакт
Правильно всё же называть это не «Qiwi Банк», а «Банка Qiwi».
Судя по средним размерам остатка, большинство всё же не надеялось на киви как на банк (-:
Я правда очень надеюсь что все получат свои деньги и как можно скорее.
Скорее всего будет покупка активов какой-нибудь крупной компанией. А там предложат в лучших русских традициях. Нахуй сесть или рыбку съесть. Получить свои остатки с уплатой процента в размере 99 процентов или стать клиентом компании-покупателя киви.
Если поделить 4млрд на 9.5 млн активных кошельков. То сумма в районе 400 руб на кошелек. Поэтому ваше утверждение, что многие думали, что это банк - неверно.
У меня там был "активный кошелек". С остатком около 0.17 рублей.
Средние значения не дают никакой информации о распределении, это вообще ни о чем число, в отрыве от других параметров. Вот если бы знать, на каком количестве кошельков остаток был больше 5, 10, 15 тыс - было бы интересно.
у меня там было 6к =( так что я закрыл среднее для себя + 11 человек как вы.
Таких, как я, думаю, большинство. Учитывая, что для переводов использовали в основном. А вот статистика, которую выдали, специально что бы людей, как вы, меньше слушали. "Ну их там совсем мало".
В реестр конечно включат, но деньги вряд ли вернут
а что если киви закрыли, чтобы кинуть людей на деньги
А что если кинули людей на деньги, чтобы закрыть киви
Нехило тряхнуло конечно.
Райффайзен на 3 дня из строя вышел, потому что киви был их платежным агентом оказывается.
Семафорчик того, в каком состоянии находится банковская система.
Держать активы в чем-то кроме нала на оперативные текущие нужды или в твердой забугорной валюте легкомыслие, граничащее с безумием. Личное мнение
Не стоит даже надеяться, сейчас временное правительство компании распил сделает 😆
У меня там было, кажется, 1,488 млрд. Но я хуй забью. Чо мне эти копейки.
Какой-нибудь "чекист" у кого-то, видимо, банк отжал. Настоящие владельцы проявятся несколько позже.
Из всех наверное есть всего пару сотен людей, у которых там значительные деньги лежали. И то не уверен, что они будут бюрократией заниматься, чтобы их вытащить.
Средний остаток скромный, конечно. Ну и слава богу, а то эти деньги заблоченные сейчас зубами не выгрызешь.
сколько же щас людей пострадало от этого и почему то мне кажется что хрен кто сможет вывести вообще свои средства
Я забил на них когда они меня в том году заблокировали, когда надо было объяснить откуда у меня были несколько переводов. Хотя и ножками ходил к их партнёрам, чтобы расширить лимит и постоянно придерживался его, то есть какую то минимальную плату делал, и картой оплачивал.
А они мне там такой список написали что стоит предоставить, и ещё снова сходить туда же. Я такой подумал. А зачем мне это надо?)
Киви была удобна международка, и не более.
Все-таки есть те, кто там хранил :D