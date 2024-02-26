ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля 2024 года. Пока банку не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, его дела будет вести временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Вкладчики и владельцы счетов могут рассчитывать на страховые компенсации.