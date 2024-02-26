Qiwi усомнилась, что сделку по продаже бизнеса в России смогут оплатить в срок из-за отзыва лицензии у «Qiwi Банка» Статьи редакции
Из-за этого компания может сократить или отложить обратный выкуп акций, который собиралась профинансировать за счёт средств от продажи.
- Qiwi Plc, в которую после продажи российского бизнеса вошли международные активы компании, прокомментировала отзыв лицензии у «Qiwi Банка». В компании заявили, что после ликвидации банка его оставшийся капитал должны передать АО «Киви» (включает российский бизнес Qiwi). Также Qiwi Plc сообщила, что у банка не было признаков банкротства.
- При этом в группе не уверены, что теперь сделку по продаже бизнеса в России получится завершить в срок. По плану, купить его за 23,75 млрд рублей должна была гонкогская Fusion Factor Fintech, принадлежащая бывшему исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Сделку заключили 19 января 2024 года, а 30 января закрыли.
- Договор предполагал рассрочку: 11,875 млрд рублей покупатель должен выплатить в течение четырёх месяцев с момента заключения сделки, оставшуюся сумму — четырьмя платежами, начиная c четвёртого квартала 2024 года. Средства компания планировала направить на обратный выкуп до 10% своих депозитарных расписок, торгующихся на Nasdaq и Мосбирже.
- Qiwi Plc отметила, что соглашение не предусматривает изменение суммы сделки. Договор между сторонами неразрывной, поэтому расторгнуть его компании не могут. Но теперь компания сомневается, что сможет получить деньги в срок. Если Fusion Factor Fintech не выполнит свои обязательства, Qiwi Plc придётся сократить или отложить обратный выкуп.
- Даже если платежей не будет, забирать российский бизнес обратно Qiwi Plc не планирует. Вместо этого она собирается найти третью компанию для выкупа дебиторской задолженности.
ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля 2024 года. Пока банку не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, его дела будет вести временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Вкладчики и владельцы счетов могут рассчитывать на страховые компенсации.
- По предварительной оценке регулятора, у «Qiwi Банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков. По данным АСВ, у у «Qiwi Банка» было 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств в 4,4 млрд рублей.
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Я думаю отскок будет, поскольку пострадал только Qiwi - Банк
А что у группы осталось в активах? Flocktory, Rapida (если она еще жива), Qiwi Казахстан и платежный шлю в ОАЭ.
Риалвеб?
Оставшийся капитал этого «могучего» банка?! 😂