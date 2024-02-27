День 734: «Сбербанк» занялся производством серверов, магазины Sony распродают остатки перед закрытием Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 27 февраля: доллар — 92,63 рубля (на 12 копеек меньше, чем 26 февраля), евро — 100,18 рубля (на 26 копеек меньше).
Какие есть проблемы и трудности
В начале февраля 2024 года монобрендовые магазины LG и Sony закрылись в ТЦ «Афимолл Сити», заметил «Ъ». В поддержке LG газете сообщили, что закрылись все магазины бренда «из-за остановки поставок». В Sony — что магазин в ТЦ закрылся по той же причине, ещё три торговые точки в Москве проработают до лета, чтобы распродать остатки.
Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го, пишет РБК со ссылкой на источники. Временный запрет на экспорт не касается согласованных объёмов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.
Кто и как адаптируется
«Сбербанк» занялся производством серверов, рассказали «Ведомостям» три источника в компаниях-производителях вычислительной техники и подтвердил представитель банка. Оборудование используется для внутренних нужд банка и адаптировано под работу в собственных дата-центрах.
ВТБ до конца 2024 года рассчитывает перевести всех своих сотрудников на российскую операционную систему Astra Linux и закупил необходимое количество лицензий отечественного ПО, пишут «Ведомости».
Бывший глава Tinkoff Private Илья Опренко с партнёрами создал в ОАЭ платформу по управлению благосостоянием, пишет РБК.
Новости предыдущего дня, 26 февраля — здесь.
Батюшки. Неужто и правда решились остановить продажи, чтобы самим хватило и избежать очередного весеннего роста цен?
Интересно, сработает ли или по старой памяти один хрен, 3-5 ₽ накинут?
Нет, не будет чуда. Так как нужно будет компенсировать потери от закрытого экспорта, поставщикам нужно будет повысить цену.
Слава богам. А то ведь ерунда какая-то получиться могла.
ВТБ — самый бесчеловечный банк, издевающийся над своими же сотрудниками.
Что они вам сделали-то, что вы их Astra Linux-ом пытаете?!
да ладно, большинство там сидит в ограниченном наборе прог и похер какая это будет ось. Все равно что в браузер пялиться весь день.
О, в браузер очень по-разному можно пялиться. И от кривизны ОСи многое зависит.
А нефиг в него нештатно пялится, банк все-таки, безопасность и бла бла бла. Всем, кому этого будет нехватать обучатся юзать ось чуть более продвинуто.
платить за дебиан с гостовскими шифрами перебор, конечно, но разве дебиан может быть хуже 11 винды?
чета скудноватый список, не вижу чего-нибудь, к чему можно было бы прицепиться
Оборудование используется для внутренних нужд банка
А то давненько сбоев не было, соскучились прямо.
Мне интересно, кто это железо разрабатывал, ибо электроника в России всегда была в жопе. Или как обычно, наклеили спасительную наклейку поверх заводского логотипа?
Более умные партнеры Sony закрылись еще 10 лет назад и перепрофилировались.
Вот где сервер собирали туда и приходите
А теперь к международным новостям. Братишки хуситы жгут, машаллах:
"Четыре подводных кабеля связи были повреждены хуситами в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке. Об этом сообщает израильская газета Globes.
По данным издания, речь идет о кабелях компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Повреждения привели к серьезным перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией, причем основной ущерб ощущается в странах Персидского залива и Индии.
По оценкам специалистов, нанесенный ущерб значителен, но не критичен, поскольку через тот же регион проходят другие кабели, связывающие Азию, Африку и Европу – они не пострадали. Ремонт может занять не менее восьми недель и будет сопряжен с риском атак хуситов. Телекоммуникационные операторы будут вынуждены искать компании, которые согласятся выполнить ремонтные работы и, возможно, заплатят им высокую премию за риск"