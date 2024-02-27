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Источник: vremyan.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 февраля: доллар — 92,63 рубля (на 12 копеек меньше, чем 26 февраля), евро — 100,18 рубля (на 26 копеек меньше).

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Курсы на Мосбирже на 07:10 мск 27 февраля: доллар — 92,18 рубля, евро — 100,08 рубля.

Курсы на Forex на 19:05 мск 26 февраля: доллар — 91,86 рубля, евро — 99,67 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

В начале февраля 2024 года монобрендовые магазины LG и Sony закрылись в ТЦ «Афимолл Сити», заметил «Ъ». В поддержке LG газете сообщили, что закрылись все магазины бренда «из-за остановки поставок». В Sony — что магазин в ТЦ закрылся по той же причине, ещё три торговые точки в Москве проработают до лета, чтобы распродать остатки.

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го, пишет РБК со ссылкой на источники. Временный запрет на экспорт не касается согласованных объёмов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Кто и как адаптируется

«Сбербанк» занялся производством серверов, рассказали «Ведомостям» три источника в компаниях-производителях вычислительной техники и подтвердил представитель банка. Оборудование используется для внутренних нужд банка и адаптировано под работу в собственных дата-центрах.

ВТБ до конца 2024 года рассчитывает перевести всех своих сотрудников на российскую операционную систему Astra Linux и закупил необходимое количество лицензий отечественного ПО, пишут «Ведомости».

Бывший глава Tinkoff Private Илья Опренко с партнёрами создал в ОАЭ платформу по управлению благосостоянием, пишет РБК.

Новости предыдущего дня, 26 февраля — здесь.