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Таня Боброва

День 734: «Сбербанк» занялся производством серверов, магазины Sony распродают остатки перед закрытием Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: vremyan.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 февраля: доллар — 92,63 рубля (на 12 копеек меньше, чем 26 февраля), евро — 100,18 рубля (на 26 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:10 мск 27 февраля: доллар — 92,18 рубля, евро — 100,08 рубля.

Курсы на Forex на 19:05 мск 26 февраля: доллар — 91,86 рубля, евро — 99,67 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

В начале февраля 2024 года монобрендовые магазины LG и Sony закрылись в ТЦ «Афимолл Сити», заметил «Ъ». В поддержке LG газете сообщили, что закрылись все магазины бренда «из-за остановки поставок». В Sony — что магазин в ТЦ закрылся по той же причине, ещё три торговые точки в Москве проработают до лета, чтобы распродать остатки.

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го, пишет РБК со ссылкой на источники. Временный запрет на экспорт не касается согласованных объёмов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

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Кто и как адаптируется

«Сбербанк» занялся производством серверов, рассказали «Ведомостям» три источника в компаниях-производителях вычислительной техники и подтвердил представитель банка. Оборудование используется для внутренних нужд банка и адаптировано под работу в собственных дата-центрах.

ВТБ до конца 2024 года рассчитывает перевести всех своих сотрудников на российскую операционную систему Astra Linux и закупил необходимое количество лицензий отечественного ПО, пишут «Ведомости».

Бывший глава Tinkoff Private Илья Опренко с партнёрами создал в ОАЭ платформу по управлению благосостоянием, пишет РБК.

Новости предыдущего дня, 26 февраля — здесь.

#новости

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 Вадим Д.
Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода

Батюшки. Неужто и правда решились остановить продажи, чтобы самим хватило и избежать очередного весеннего роста цен?
Интересно, сработает ли или по старой памяти один хрен, 3-5 ₽ накинут?

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Андрей Хворов

Нет, не будет чуда. Так как нужно будет компенсировать потери от закрытого экспорта, поставщикам нужно будет повысить цену.

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Вадим Д.

Слава богам. А то ведь ерунда какая-то получиться могла.

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Вадим Д.

ВТБ — самый бесчеловечный банк, издевающийся над своими же сотрудниками.
Что они вам сделали-то, что вы их Astra Linux-ом пытаете?!

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ИмФам2

да ладно, большинство там сидит в ограниченном наборе прог и похер какая это будет ось. Все равно что в браузер пялиться весь день.

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Вадим Д.

О, в браузер очень по-разному можно пялиться. И от кривизны ОСи многое зависит.

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ИмФам2

А нефиг в него нештатно пялится, банк все-таки, безопасность и бла бла бла. Всем, кому этого будет нехватать обучатся юзать ось чуть более продвинуто.

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Alex Melnikoff

платить за дебиан с гостовскими шифрами перебор, конечно, но разве дебиан может быть хуже 11 винды?

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ИмФам2

чета скудноватый список, не вижу чего-нибудь, к чему можно было бы прицепиться

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Вадим Д.
«Сбербанк» занялся производством серверов
Оборудование используется для внутренних нужд банка

А то давненько сбоев не было, соскучились прямо.

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Приятель

Мне интересно, кто это железо разрабатывал, ибо электроника в России всегда была в жопе. Или как обычно, наклеили спасительную наклейку поверх заводского логотипа?

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Пражский Крысарик

Более умные партнеры Sony закрылись еще 10 лет назад и перепрофилировались.

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Какер Тарлсон
«Сбербанк» занялся производством серверов

Вот где сервер собирали туда и приходите

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Слегка Придурковатый

А теперь к международным новостям. Братишки хуситы жгут, машаллах:

"Четыре подводных кабеля связи были повреждены хуситами в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке. Об этом сообщает израильская газета Globes.

По данным издания, речь идет о кабелях компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Повреждения привели к серьезным перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией, причем основной ущерб ощущается в странах Персидского залива и Индии.

По оценкам специалистов, нанесенный ущерб значителен, но не критичен, поскольку через тот же регион проходят другие кабели, связывающие Азию, Африку и Европу – они не пострадали. Ремонт может занять не менее восьми недель и будет сопряжен с риском атак хуситов. Телекоммуникационные операторы будут вынуждены искать компании, которые согласятся выполнить ремонтные работы и, возможно, заплатят им высокую премию за риск"

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