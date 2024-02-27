Всего на лицензии Qiwi были открыты счета у около 20 тысяч клиентов — это 3% от общего числа клиентов «Точки». На них хранилось 8 млрд рублей, которые не покрываются страховкой АСВ.

Доступ к деньгам на данный момент заблокирован и для многих клиентов это критическая ситуация: для кого-то это означает остановку деятельности или даже крах бизнеса. Взять на себя значительный риск, но как можно быстрее решить проблему клиента — дело принципа.