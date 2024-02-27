Деньги
Таня Боброва

«Точка» выплатит клиентам средства, заблокированные в «Qiwi Банке» и не покрытые страховкой АСВ Статьи редакции

Первые переводы банк планирует 5 марта 2024 года.

  • «Точка» готова выплатить суммы, заблокированные на счетах клиентов, работавших на базе банковской лицензии «Qiwi Банка», сообщила компания. Меры коснутся тех предпринимателей, чьи потери не покрываются выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
  • АСВ планирует начать страховые выплаты на суммы до 1,4 млн рублей до 6 марта 2024 года. «Точка» готова перечислить первые платежи 5 марта.

  • Для этого «Точка» выкупит у своих клиентов права требования к Qiwi и «возьмёт на себя все риски последующего взыскания этих сумм». Выплаты будут поступать на счета, открытые на лицензии банка «Точка». Если остаток на счёте был в иностранной валюте, выплату проведут в рублях по курсу ЦБ на 21 февраля 2024 года.

  • Клиенты, которые входят в список вкладчиков АСВ и заключат с «Точкой» договор выкупа прав требования, получат разницу между 1,4 млн рублей и остатком на счёте. Например, если на счетах в «Точке» на базе «Qiwi Банка» заморожено 12 млн рублей, предприниматель получит 1,4 млн рублей от АСВ и 10,6 млн рублей от «Точки».

  • Клиенты, не попадающие под критерии вкладчиков АСВ, смогут получить всю сумму, которая была на счёте на момент отзыва лицензии у «Qiwi Банка».

  • Всем клиентам, пострадавшим от ситуации с Qiwi, компания предоставит бесплатное обслуживание на новых счетах до 28 февраля 2025 года. Пострадавшим она отправила всю информацию в чат интернет-банка и на почту.

Всего на лицензии Qiwi были открыты счета у около 20 тысяч клиентов — это 3% от общего числа клиентов «Точки». На них хранилось 8 млрд рублей, которые не покрываются страховкой АСВ.

Доступ к деньгам на данный момент заблокирован и для многих клиентов это критическая ситуация: для кого-то это означает остановку деятельности или даже крах бизнеса. Взять на себя значительный риск, но как можно быстрее решить проблему клиента — дело принципа.

Андрей Завадских, гендиректор «Точки»

  • ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля 2024 года. Пока банку не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, его дела будет вести временная администрация в лице АСВ. Вкладчики и владельцы счетов могут рассчитывать на страховые компенсации. Владельцы электронных кошельков — подать заявление для включения в реестр требований кредиторов и получения денег.

  • С 2017 года «Точка» работает по мультибанковской системе: клиенты могли на базе компании осуществлять операции через «Qiwi Банк» и «Открытие». В начале 2023-го «Точка» получила собственную банковскую лицензию.

#новости #точка #qiwi

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60 комментариев
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 ildarin

ЦБ банкротит банки одной бумажкой.
Заблочил счета россиян не законно.
А потом удивляются, почему пенсионеры в мусорках роются и жить приходится в кредит.
Печатный станок работает на тех, кому нужно.

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Марсель

Так киви по факту только мошенники и пользуются, давно надо было это сделать

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29 комментариев
Альвар

А ты госдолг США видел?

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Mike Amir

вы один из этих пенсионеров?

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Комментарий удален модератором

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This DayWalker

Приплести пенсионеров, мусорки и бан QIWI - это надо постараться.

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Вадим Д.

Ну, Точка, вы красавцы! И не первый раз, кстати.
Но здесь банка киви, там не настоящий банк, будьте осторожнее.

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Микс из мусоровоза

За чей счет банкет?

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3 комментария
Триллионерный

Точка +

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Мария Шарапова

Что за благотворительность? Кто оплачивает банкет и почему не АСВ специально созданная для этого?

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Наташа

Это не благотворительность. Точка выкупает долг перед клиентами, а потом будет ждать денег от киви, точнее от ее владельцев. В этой цепочке главное это клиенты и их бизнес, ведь тут простои дорого могут обойтись

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Ну выплатит и выплатит, чо бухтеть-то.

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Боровков Евгений

Так точка с физ лицами не работает же. Теперь получается работает?

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Oleg Bannikov

Точка это банк открытие уже давно

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4 комментария
Kuper

У точки можно было принимать иностранную валюту из ряд стран через киви

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Наташа

В Киви же не только физлица могут обслуживаться. В Точке юрлица и ип обслуживаются

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Евгений В.

Точка работает с ИП и организациями. При чем здесь физлица?

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Денис

Бабки и точка

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Борис Горобец

Круть

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Невероятный Блондин

Ладно.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Точка финансирует скам, так и запишем

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Мне нужно живой каталог фирм

Зачем забирать лицензию . Преступление - есть виновно совершенное деяние лица или группы лиц. Так наказывали бы эту группу. А не компанию , которая не подлежит уголовной ответственности, последствия для людей не. Замешанных в этой схеме серьезные …

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Mike Amir

хорошийход

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Анастасия Малышенко

А точке это зачем? В расчете на то, что это будут его новые клиенты?

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Доктор Шкутко

Клиентоорииентированный подход. Но чую, что в Киви бабла на всех хватит, поэтому можно временно дотировать своих клиентов. В любом случае, молодцы.

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57 комментариев
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