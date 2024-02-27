Бывший глава Tinkoff Private с партнёрами создал в ОАЭ финтех-сервис по управлению благосостоянием Статьи редакции
С его помощью клиенты смогут в едином окне управлять своими активами и участвовать в сделках на рынках капитала.
- Международная цифровая платформа по управлению благосостоянием называется Skyfort, пишет РБК. Её запустили бывший глава Tinkoff Private Илья Опренко (покинул «Тинькофф» в августе 2023 года), бывший управляющий директор и партнёр консалтинговых компаний BCG и Oliver Wyman Сергей Ишков и предприниматель Игорь Смирнов.
- Головная компания Skyfort Capital зарегистрирована в Дубае и имеет брокерскую лицензию в специальной зоне для финансовых организаций (ADGM) в Абу-Даби. Сервис планирует сначала работать с клиентами из России и стран постсоветского пространства, затем — в одном из трёх регионов: Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Африка или Латинская Америка.
- Сумму инвестиций в проект Опренко изданию не называл, но добавил, что в него вложили собственные средства основателей, а также частных инвесторов. Привлечённых денег должно хватить «на закрытие потребностей в течение как минимум трёх лет, включая международную экспансию, создание платформы и приобретение юридической инфраструктуры».
- Контролирующий акционер — Опренко. В штате 25-26 человек, ещё около 15 — «на фрилансе помогали в запуске инвестплатформы». Предприниматель отметил, что к «Тинькофф» проект «не имеет никакого отношения».
- Skyfort — это цифровая платформа для состоятельных клиентов и их управляющих, с помощью которой можно в едином окне управлять своими активами и участвовать в сделках на рынках капитала. Целевой сегмент — клиенты с чеком от $1 млн до $10 млн (в основном до $5 млн), а также affluent-клиенты — с состоянием от $250 тысяч до $1 млн.
- Сделки компания планирует проводить через инфраструктуру США, стран Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Skyfort будет работать на традиционном рынке ценных бумаг и на private markets (недвижимость, венчур, хедж-фонды и так далее), а также, возможно, в сегменте криптовалют — в зависимости от регулирования в той или иной юрисдикции.
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Чувак по жизни оптимист :)
Через год закроются
"Skyfort — это цифровая платформа для состоятельных клиентов"
Наконец-то хоть что-то для меня придумали. Но пользоваться этим я, конечно, не буду.
Сервис для успешных релокантов, интересно какая там комиссия должна быть чтобы всё это оккпалось
Интересно, как они решили вопрос с выплатами там и сям.
А потом Clearstream, FATF, улица, фонарь, аптека. И снова плачет хомячок где-то на улицах Дубая.
До 10 тысяч долларов что-нибудь есть актуальное?
В РБК он еще прогнал что ТКС лет на 10 отстал и видимо не осознал такого «гения». В принципе теперь понятно почему в ТКС раньше private обслуживание было на дне, раз таким инфантилам доверяли