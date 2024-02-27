Деньги
Маша Цепелева

Alibaba, Microsoft и другие вложили $1 млрд в разработчика чат-бота с ИИ Moonshot AI — Bloomberg Статьи редакции

По данным источников, оценка основанного год назад стартапа выросла до $2,5 млрд.

  • О том, что Alibaba, Tencent и Microsoft вложились в разработчика ИИ Moonshot AI сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на близких к сделке собеседников.
  • Alibaba возглавила раунд финансирования в $1 млрд, оценка всей компании выросла в восемь раз за год, до $2,5 млрд.
  • Moonshot AI основана в марте 2023 года, это один из самых известных стартапов в Китае, разрабатывающих генеративный ИИ, пишет издание. В ноябре компания представила чат-бота Kimi и запустила платформу для создания приложений с ИИ. На сайте также указано, что в команде Moonshot AI есть исследователи, которые участвовали в разработке Gemini и Bard от Google, модели LLaMa от Meta*, а также Stable Diffusion.
  • Стартап не стал комментировать информацию о раунде, в Alibaba не ответили на запросы о комментариях.
  • В феврале 2024 года Bloomberg также сообщало, что Microsoft, Amazon и другие компании вложили $675 млн в разработчка роботов-гуманоидов Figure AI.

*Meta признана экстремистской и запрещена в России.

#новости

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37 комментариев
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 Revenant

Когда уже все наиграются с этим псевдо ИИ.

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Rigos

Это даже не тренд – это будущее. Ты похож на людей, которые также говорили про интернет, первые сенсорные телефоны и прочие новшества, которые изменили мир.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Каменный век закончился не потому что закончились камни. Ауф

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Revenant

Будущее за ИИ с самосознанием, а не за продвинутым чат-ботом.

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Андрей Иванов

А зачем ИИ самосознание? Что бы получить всякие штуки типа инстинкта самосохранения? Ии должно быть экспертной системой: ты ему запрос, он тебе ответ. Иначе непонятно зачем тогда человек.

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Revenant

А иначе где та грань, которая отличает настоящий "интеллект" от обычного шаблона?

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kotletnik

Сначала надо понять что такое интеллект. К текущему «ИИ» скорее применимы понятия эрудиция и опыт, но точно не интеллект

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Сергей Степанов

ты не в российском научном институте работаш? там все такие умные философы.. а на выходе протертые штаны. вдумайтесь 1ярд баксов. это пол москвы или вся? а у них это очередной стартапчик

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Андрей Иванов

А где та грань, когда ты спрашиваешь программу или эксплуатируешь нечто наделённое личностью и сознанием. Распространить ТК на чат гпт готовы?

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Revenant

Вы утрируете, а я просто выражаю недовольство тем, что продвинутый чат-бот поставили в один ряд с работой мозга. Это смешно и грустно одновременно.

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Ovechkin

Да никто не ставит, просто Вы прицепились к слову интеллект. Да, имеют именно так, звучит хорошо, чтобы понятно было, да и в перспективе может и получится настоящий интеллект

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Просветленный Ипполит

Работа мозга - это и есть использование шаблонов)
Просто обладателям мозга в этом видится что-то величественное и магическое.

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Revenant

Каких шаблонов? Задайте один простой вопрос сетке и человеку. В подавляющем большинстве случаев сетка выдаст вам ожидаемый результат. Человек же непредсказуем: в зависимости от настроения/опыта/взглядов/других_фаторов вы можете получить как ответ на свой вопрос, так и посыл далеко и надолго. И вот в этом "далеко и надолго" можно будет подумать о "шаблонах".

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Андрей Иванов

Забавно, что вы говорите что нейросети дают ожидаемый результат, а ниже человек говорит что нейросети легко дают неожидаемый) Вообще советую почитать что значит галлюцинации у нейросетей. Фактически это аналог человеческого воображения.

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Revenant

Я говорю о простых вещах, человек, возможно, о чем-то более сложном.
Кстати, тоже неплохой рекурсивный пример: наличие 2 разных мнений по одному и тому же вопросу. И каждый из нас по своему прав.

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Айрат Хусаинов

Ожидаемый? Вы в курсе, что ИИ для решения капчи создает задание на фрилансерских ресурсах, убеждает фрилансера что он человек и через него решает капчу? А как ИИ решает задачу никогда не проиграть в игре тетрис? Он просто ставит игру на вечную паузу, чтобы никогда не проиграть. Это не ожидали даже те, кто создавал этот тест, но для вас это конечно не удивительно будет. ИИ, который без цензуры, действует очень даже неожиданно и дает такие же ответы.

Все эти «толкатели» разработки искусственного интеллекта подписали договор о приостановке на полгода разработки ботов умнее чат джипи ти 5 в 2023 году, потому что они не знали к чему может это привести. Они признают, что плавающая запятая в коде, может создать бесконечное множество непредсказуемых комбинаций, потому что так оно и есть. Почитайте что об этом думают эксперты этой темы, например Юдковский. Думаю, что вы переоцениваете человеческий мозг и недооцениваете ИИ

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Сергей Степанов

а нахера тебе непредсказуемый инструмент?

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Сергей Степанов

какого мозга? человека, хомячка или сервера? ну не похож он на человеческий.. и слава богу🤣

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kotletnik

Главная проблема заключается в том, что ты не знаешь насколько правильный тебе вернулся ответ. И не подменили ли его в настройках бота

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Андрей Иванов

Так эта проблема не зависит от того, спрашиваешь ты ии, гугл или живого человека.

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kotletnik

Живому человеку ты доверяешь в зависимости от его компетенций. Доверие к ИИ растет просто потому что это тренд. А учитывая то, что Гугл все больше подсовывает тебе ответы ИИ, то можно остаться и без выбора

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Андрей Иванов

Так к ии ещё больше доверия, его гоняют на тестовых данных.

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Сергей Степанов

доверять человеку? 🤣

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Сергей Степанов

так тут интеллекты комменты пишут и знаешь на сколько наш ответ правильный? 🤣 сопротивление бесполезно. беда в том,что игру ведет вражеская сторона. а у нас в квартире газ.а у вас?

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Monica Wright

я вот единственное не понимаю такие суммы денег на что именно уходят на оплату работы сотрудникам который разрабатывают этого бота, материалы ил на что?

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pixelday

На ЗП, на оборудованные рабочие места, на содержание офиса, на дорогие сервера

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Либерал-смузихлеб 3.0

производственные мощности, лучшие кадры. Чтобы В будущем отказаться от большинства программистов, как сказал глава nvidia

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Кирилл Макеев

Деньги небольшие
хватит на несколько видюшек и всё

https://market.yandex.ru/cc/heGaoZw

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Запопу Кусь

Делаешь любую хрень + добавляешь к ней AI = миллиард у тебя в кармане. 💵😎👍

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Дмитрий Куприянов

Я сделаль : Запопу Кусь AI
Жду свой миллион

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Тоже хочу

Греф тоже говорит, что вкладывает в ИИ $1 млрд в год. А по факту, просто скачали бесплатный SDK

https://vc.ru/tribuna/1009612-mihalkov-razoblachil-ii-ot-sber

Михалков разоблачил ИИ от Сбер — Трибуна на vc.ru
Никита Михалков наглядно показал, как разрабатываются цифровые сервисы в Сбер, в частности…
vc.ru
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Alex S

Когда создадут био-ИИ не псевдо

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Слегка Придурковатый

А чо эт американская компания финансирует китайский стартап. Щетаю, Госдеп США должен вызвать на ковёр вот этих вот инвесторов, которые товарища Си деньгами забрасывают.

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Тоже хочу

Ставки растут, господа

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Alex Lowen
Стартап не стал комментировать информацию о раунде, в Alibaba не ответили на запросы о комментариях.

Типичная непрозрачная "китайщина". Удивлен, что MS отнесла туда свои деньги.

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ВетКлуб

А где в оригинале статьи информация о том, что Microsoft вложилась в Moonshot AI???????? Там речь о том, что американский BigTech в целом вкладывается в ИИ, но там нет ни слова, что в китайский!!!!!!!

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Maxim Fox

А я то думаю, кто орёт в популярном. А вот он.

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