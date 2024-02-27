Госдума поддержала в первом чтении законопроект о лимите в 100 тысяч рублей для разовых переводов без открытия счёта Статьи редакции
Речь о переводах с упрощённой идентификацией отправителя — по паспорту.
- Депутаты поддержали поправки в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и в закон о национальной платёжной системе, пишет «РИА Новости».
- Сейчас для денежных переводов на сумму свыше 15 тысяч рублей пользователь банка или системы денежных переводов должен пройти упрощённую идентификацию, предоставив паспортные данные. Максимальная сумма такого перевода не ограничена. При этом лимит переводов в месяц — 200 тысяч рублей.
- Законопроект предлагает установить максимальный лимит переводов физлиц без открытия банковского счёта и с прохождением упрощённой идентификации на уровне 100 тысяч рублей (или эквивалент в иностранной валюте). В Росфинмониторинге уточняли РБК, что речь о лимите разовой операции. Для переводов на большую сумму потребуется полная идентификация.
- Сервисы переводов без открытия счёта есть у «Золотой короны», «МТС банка», перечисляла ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. Так же работал Contact от Qiwi (в конце февраля 2024 года ЦБ отозвал лицензию «Qiwi Банка», Contact остановил работу).
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А усложнённая это что? О_о С анализами специфическими, причём их забор прямо по месту идентификации?
ДНК
То есть можно плюнуть в клерка и идентификация завершена?
чтение мыслей
телепортация
QR-код
там надо будет экзамен сдавать ещё
Неожиданно.
2ндфл, снилс, справка из психушки
Надеюсь всё вместе и чтобы разница в получении была ровно 666 минут.
Еще одно ограничение для уехавших. Те, кто живет в Грузии, Армении, Казахстане или других странах, а работает в РФ и переводит оттуда деньги, теперь не смогут провести больше 100к. А это всего 1000 долларов.
Мда… а какие банки порекомендуете?
для закатывания любые стеклянные
1 и 3 л, но не забудьте их предварительно стерилизовать