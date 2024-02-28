День 735: узбекский Ipak Yuli Bank ужесточил условия обслуживания счетов россиян, производство мебели в России выросло Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 28 февраля: доллар — 92,04 рубля (на 59 копеек меньше, чем 27 февраля), евро — 99,92 рубля (на 26 копеек меньше).
Узбекский Ipak Yuli Bank попросил клиентов из России предоставить персональный идентификационный номер физлица (ПИНФЛ), чтобы они могли продолжить пользоваться банковскими услугами, пишет РБК. В поддержке банка сказали, что это требование есть с начала 2023 года. По словам клиентов, банк разослал уведомления только сейчас.
Какие есть проблемы и трудности
Латвия продлила ограничения на въезд в страну для граждан России до 4 марта 2025 года, сообщил латвийский МИД.
Контекст
Выпуск мебели в денежном выражении в России в 2023 году составил 444,9 млрд рублей — это на 37% больше, чем годом ранее (356,2 млрд), пишут «Ведомости» со ссылкой на отчёт Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Объёмы производства в натуральном выражении выросли на 43% — до 67,5 млн штук (в 2022-м — 50,3 млн). Наибольший прирост показали сегменты кухонной мебели (+84%, до 15,2 млн), матрасов (+39%, 17 млн), деревянной мебели для офисов (+33%, 8 млн).
Объём рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2023 году вырос на 33,9%, до 121,4 млрд рублей, приводит «Ъ» данные iKS-Consulting. Аналитики связывают рост в том числе с увеличением проникновения облачных услуг, переходом «значительной доли пользователей в российские облака из зарубежных», появлением новых участников и «фокусированием крупных провайдеров на секторе облачных услуг».
Объём импорта пива в Россию по итогам 2023 года вырос год к году на 12,6%, до 370,5 млн л, но остался ниже уровней 2020-2021 годов, пишет «Ъ» со ссылкой на данные участников рынка. В 2020-м, по этим цифрам, в Россию было ввезено 397 млн л пива, в 2021-м — 457 млн л.
Мошенники разработали новую схему обмана пользователей. От имени банков они рассылают письма о «новом налоге на специальную военную операцию» и предлагают отказаться от его уплаты, рассказали РБК в «Тинькофф Защите». Перейдя по ссылке, «жертва» оставляет свои данные при входе в личный кабинет злоумышленникам.
Новости предыдущего дня, 27 февраля — здесь.
А не порали ужесточить въезд для всяких банков?
- Ты кто?
- Я банк.
- Уёбывай отсюда!
Самая короткая статья про Qiwi
Письма мошенников о «новом налоге на специальную военную операцию» могут оказаться просто утечкой из налоговой.
«они рассылают письма о «новом налоге на специальную военную операцию»
Мошенники бегут впереди паровоза. Этот налог, думаю, рано или поздно в какой-то форме один хуй появится.
Жестокие узбекские банки. Какой-то оксюморон.
Им в качестве слогана можно присказку из моего детства зарядить:
Мен сен кутыйман, бир копейка бераман.
Не завидую я вам конечно
А теперь, Альвар, а теперь???
Кстати у нас тоже есть, сами разместили
Извертелись россияне: матрацы да мебель офисную попротирали от волнений.
Зато промышленность в плюсе.
Надеюсь, не за счёт среднеазиатских республик и прочих дружественных Эритрей.
А какое у них нынче пиво в ходу? В магазах проверю и отпишусь!
Объём рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2023 году вырос на 33,9%
Объём импорта пива в Россию по итогам 2023 года вырос год к году на 12,6%
Гооооойда!
Мебели или гробов ?((