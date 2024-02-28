Некогда самый дорогой в Европе финтех-сервис Klarna начал обсуждать IPO в США при оценке в $20 млрд — Bloomberg Статьи редакции
В 2021-м инвесторы оценивали компанию в $46 млрд, но год спустя — только в $6,7 млрд.
- Шведская компания начала переговоры с инвестбанками о первичном публичном размещении акций в США, которое может состояться уже в третьем квартале 2024 года, рассказали источники Bloomberg. По их словам, Klarna рассчитывает на оценку примерно в $20 млрд.
- Сроки и другие детали могут измениться, так как переговоры продолжаются, указывает агентство. В Klarna отказались от комментариев.
- В январе 2024 года сооснователь и гендиректор компании Себастьян Семятковски говорил Bloomberg, что IPO в США может состояться «довольно скоро». Выбор страны он назвал «естественным», так как это крупнеший для сервиса рынок по выручке. Топ-менеджер высказался после того, как Klarna завершила свой первый за четыре года прибыльный квартал, отмечает издание. На рынке США бизнес приносит прибыль четыре квартала подряд.
- Себастьян Семятковски, Виктор Якобссон и Никлас Адальберт запустили Klarna в 2005 году — сервис позволяет оплачивать покупки в магазинах-партнёрах в рассрочку. Как пишет Bloomberg, им пользуются 150 млн человек, из которых 37 млн — в США.
- Впервые Klarna стала самой дорогой финтех-компанией в Европе в августе 2019 года с оценкой в $5,5 млрд. В 2021-м инвесторы оценивали её уже в $46 млрд, но в новом раунде инвестиций летом 2022 года — только в $6,7 млрд.
159 показов
1.1K открытий
Вот дураки! Надо было установить скрытые комиссии, плату за обслуживание, ввести подписку, платные PUSH'и и SMS. В первый бы квартал в прибыль вышли.
И кредит за просмотр stories.
Осталось выяснить, что в этой модели (полумаркетинговая шелеха, полуМФО) может стоить 20ккк
Там нет МФО, Klarna - это BNPL сервис, который смог привлечь не только много магазинов, но и клиентов.
С учётом того что после первого успеха появились десятки (если не сотни) конкурентов, но пока только Klarna выходит на IPO как чистый BNPL сервис.
И в этом их проблема, так как многие банки/платежки добавили уже такой сервис. Ценность Klarna снизилась ввиду жесткой конкуренции.
Да, только у Klarna есть то самое преимущество "всеядности" . М
Магазину проще подключить Klarna и работать с клиентами из всех банков, чем по отдельности каждый BNPL сервис банков.
Плюс - вангую - за счёт масштаба они могут предлагать куда более выгодные условия для ритейла, чем маленькие (по кол-ву клиентов и транзакций) конкуренты банков
Не проще. PayPal взял и добавил BNPL-сервис себе и если у магазина уже есть интеграция с PayPal, зачем ему Klarna?
Вы не читаете то, на что отвечаете?
Не у всех покупателей ритейла есть акк в Paypal. Но у многих есть в Klarna
Клиентские множества Klarnа и Рaypal для конкретного ритейла могут вообще не совпадать.
Да что вы говорите. А ставки в 30+% (может, сейчас и выше) при просрочке одного платежа для рынка США - это что тогда?
В разницу между МФО и BNPL понимаете? Принципиальную? Или для вас все организации которые хотят получать 30% за просрочку - это МФО?
Нехило VC понадували пузырей в свое время.
При этом не сказать, что там была сказочная доходность.
Бодро их так качает
А как же цветущий эуропейский сад?
Цветет и "пахнет"
США тоже в этот сад просто входит. Главенствует, так сказать.
Они что-то уникальное придумали?
Мелочь - после 2008 года помогли ритейлу в своей стране не умереть, а быстро выйти из кризиса.
Сервис Долями вообще наверное стоит $100k