Деньги
Таня Боброва

Некогда самый дорогой в Европе финтех-сервис Klarna начал обсуждать IPO в США при оценке в $20 млрд — Bloomberg Статьи редакции

В 2021-м инвесторы оценивали компанию в $46 млрд, но год спустя — только в $6,7 млрд.

  • Шведская компания начала переговоры с инвестбанками о первичном публичном размещении акций в США, которое может состояться уже в третьем квартале 2024 года, рассказали источники Bloomberg. По их словам, Klarna рассчитывает на оценку примерно в $20 млрд.
  • Сроки и другие детали могут измениться, так как переговоры продолжаются, указывает агентство. В Klarna отказались от комментариев.
  • В январе 2024 года сооснователь и гендиректор компании Себастьян Семятковски говорил Bloomberg, что IPO в США может состояться «довольно скоро». Выбор страны он назвал «естественным», так как это крупнеший для сервиса рынок по выручке. Топ-менеджер высказался после того, как Klarna завершила свой первый за четыре года прибыльный квартал, отмечает издание. На рынке США бизнес приносит прибыль четыре квартала подряд.
  • Себастьян Семятковски, Виктор Якобссон и Никлас Адальберт запустили Klarna в 2005 году — сервис позволяет оплачивать покупки в магазинах-партнёрах в рассрочку. Как пишет Bloomberg, им пользуются 150 млн человек, из которых 37 млн — в США.
  • Впервые Klarna стала самой дорогой финтех-компанией в Европе в августе 2019 года с оценкой в $5,5 млрд. В 2021-м инвесторы оценивали её уже в $46 млрд, но в новом раунде инвестиций летом 2022 года — только в $6,7 млрд.
Источник: Hollie Adams / Bloomberg

#новости #klarna

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 Леонид Бережной

Вот дураки! Надо было установить скрытые комиссии, плату за обслуживание, ввести подписку, платные PUSH'и и SMS. В первый бы квартал в прибыль вышли.

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Филипп Новиков

И кредит за просмотр stories.

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Невкусно и грустно

Осталось выяснить, что в этой модели (полумаркетинговая шелеха, полуМФО) может стоить 20ккк

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Сидор

Там нет МФО, Klarna - это BNPL сервис, который смог привлечь не только много магазинов, но и клиентов.
С учётом того что после первого успеха появились десятки (если не сотни) конкурентов, но пока только Klarna выходит на IPO как чистый BNPL сервис.

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Вася Пражкин
пока только Klarna выходит на IPO как чистый BNPL сервис

И в этом их проблема, так как многие банки/платежки добавили уже такой сервис. Ценность Klarna снизилась ввиду жесткой конкуренции.

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Сидор

Да, только у Klarna есть то самое преимущество "всеядности" . М
Магазину проще подключить Klarna и работать с клиентами из всех банков, чем по отдельности каждый BNPL сервис банков.

Плюс - вангую - за счёт масштаба они могут предлагать куда более выгодные условия для ритейла, чем маленькие (по кол-ву клиентов и транзакций) конкуренты банков

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Вася Пражкин
Магазину проще подключить Klarna

Не проще. PayPal взял и добавил BNPL-сервис себе и если у магазина уже есть интеграция с PayPal, зачем ему Klarna?

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Сидор

Вы не читаете то, на что отвечаете?
Не у всех покупателей ритейла есть акк в Paypal. Но у многих есть в Klarna
Клиентские множества Klarnа и Рaypal для конкретного ритейла могут вообще не совпадать.

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Невкусно и грустно
Там нет МФО, Klarna - это BNPL сервис

Да что вы говорите. А ставки в 30+% (может, сейчас и выше) при просрочке одного платежа для рынка США - это что тогда?

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Сидор

В разницу между МФО и BNPL понимаете? Принципиальную? Или для вас все организации которые хотят получать 30% за просрочку - это МФО?

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Ware Wow

Нехило VC понадували пузырей в свое время.
При этом не сказать, что там была сказочная доходность.

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Владимир Владимирович
В 2021-м инвесторы оценивали её уже в $46 млрд, но в новом раунде инвестиций летом 2022 года — только в $6,7 млрд.

Бодро их так качает

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Подментованный кот
IPO в США может состояться «довольно скоро». Выбор страны он назвал «естественным», так как это крупнеший для сервиса рынок по выручке.

А как же цветущий эуропейский сад?

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Владимир Владимирович

Цветет и "пахнет"

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Алина Бизнесвуман

США тоже в этот сад просто входит. Главенствует, так сказать.

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Владислав

Они что-то уникальное придумали?

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Сидор

Мелочь - после 2008 года помогли ритейлу в своей стране не умереть, а быстро выйти из кризиса.

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Тоже хочу

Сервис Долями вообще наверное стоит $100k

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