«Райффайзенбанк» с 13 марта 2024 года начнёт брать комиссию за хранение более €5000 на счету Статьи редакции
Пока лимит составляет €10 тысяч.
- С 13 марта 2024 года «Райффайзенбанк» не будет брать ежемесячную комиссию за обслуживание нового счёта физического лица в евро только если на нём хранится до €5000, сообщил банк.
- С превышающей лимит суммы будет взыматься комиссия в размере 1% в месяц, но не менее €50. Условия размещения на текущих счетах остаются без изменений, отметили в банке, не раскрыв подробностей.
- С 1 по 31 марта 2024 года также будут действовать специальные условия по проведению трансграничных переводов в евро. Комиссия составит 1% от суммы перевода при оформлении в «Райффайзен Онлайн», и 1,5% при оформлении в офисе банка, но не больше €500. Условия переводов других валют не изменятся.
- 5 февраля 2024 года «Райффайзенбанк» увеличил для физлиц максимальный размер комиссии (2% от суммы) за переводы в валюте — с 300 долларов или евро до 1000.
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Раньше банки тебе приплачивали, что ты свои бабки у них хранишь, а теперь ещё ты им приплачиваешь. А и правильно, ящетаю. Ибо евро этот ваш да доллар - грязные зелёные бумажки.
Только рубль, только хардкор!
С точки зрения рисков они все правильно делают. Обслуживание долларовых и счетов в евро - это высокий риск попасть под санкции ЕС. Зачем им это? Да и адекватные клиенты давно закрыли все валютные счета, т.к. умеют оценивать риски
Дело не в том что банк боится санкций, а в том что в результате этих санкций он может по факту лишиться этих денег. Они же не наличку хранят, а циферки в компьютере, которые отключаются по одному щелчку пальцев.
Так они ваши рубли в евро пересчитают.😡
Идем на встречу к северной Кореи) скоро просто изымать будут все и сразу) это первый звоночек
Далеко не первый
В смысле первый? Уже Rush E на звоночках наиграли
К чертям этот «Райффайзен» в таком случае.
У нас же есть например....
Это шутка такая или это банк?
Это банк шутки шутит
Банку зачем евро и проблемы с ним? Пока может, он не убирает, а выгоняет, по возможности
Увы, Райфу нет альтернатив.
Зачем уточнение про не менее 50?) Как эта математика работает?
На счете, например, 5300 евро, получается комиссия будет 50 евро, так как 1% от 300 евро < 50 евро
Не правильно понял изначально. Думал с 5к комис, спасибо
Перечитал. Может и правильно понял изначально...
Может там этот процент хитро по дням считается, и в феврале может получиться 49.90 например. Многие банки считают проценты каждый день и умножают на количество дней в месяц.
И были причины ради февраля и пограничного случая вводить правило с 50 минималкой?
Раз ввели - значит были!
Сказочные.
Че за говно? Зачем это
Российский Райф готовится наконец-то отделиться?
Храните деньги в рублях!
В Сбер кассе
Райф выгребает сколько может
Хуясе, а кто у нас тут такой богатенький?
Все импортное просто станет дороже, инфляция вырастет, цб погрустит и поднимет ставку, народ затянет потуже пояса
@альфабанк первые, кто стал брать комиссию за хранение валюты
Даже в этом топ 1)
Лол а закрыть свою лавочку они не хотят согласно санкционной политике? Или для австрийского банка деньги не пахнут?
А какой смысл хранить USD или EUR в российском банке после 2022? Их же ни обналичить, ни потратить, и SWIFT перевод не факт что пройдёт успешно.
Могу хранить ваши евро у себя в гараже. Бесплатно. Пишите.