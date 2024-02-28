Деньги
Артур Томилко

«Райффайзенбанк» с 13 марта 2024 года начнёт брать комиссию за хранение более €5000 на счету Статьи редакции

Пока лимит составляет €10 тысяч.

  • С 13 марта 2024 года «Райффайзенбанк» не будет брать ежемесячную комиссию за обслуживание нового счёта физического лица в евро только если на нём хранится до €5000, сообщил банк.
  • С превышающей лимит суммы будет взыматься комиссия в размере 1% в месяц, но не менее €50. Условия размещения на текущих счетах остаются без изменений, отметили в банке, не раскрыв подробностей.
  • С 1 по 31 марта 2024 года также будут действовать специальные условия по проведению трансграничных переводов в евро. Комиссия составит 1% от суммы перевода при оформлении в «Райффайзен Онлайн», и 1,5% при оформлении в офисе банка, но не больше €500. Условия переводов других валют не изменятся.
  • 5 февраля 2024 года «Райффайзенбанк» увеличил для физлиц максимальный размер комиссии (2% от суммы) за переводы в валюте — с 300 долларов или евро до 1000.

#новости #райффайзенбакн

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36 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Раньше банки тебе приплачивали, что ты свои бабки у них хранишь, а теперь ещё ты им приплачиваешь. А и правильно, ящетаю. Ибо евро этот ваш да доллар - грязные зелёные бумажки.

Только рубль, только хардкор!

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Андрей Комягин

С точки зрения рисков они все правильно делают. Обслуживание долларовых и счетов в евро - это высокий риск попасть под санкции ЕС. Зачем им это? Да и адекватные клиенты давно закрыли все валютные счета, т.к. умеют оценивать риски

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Запопу Кусь

Дело не в том что банк боится санкций, а в том что в результате этих санкций он может по факту лишиться этих денег. Они же не наличку хранят, а циферки в компьютере, которые отключаются по одному щелчку пальцев.

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Иван Иванов

Так они ваши рубли в евро пересчитают.😡

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debil
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Vladi

Идем на встречу к северной Кореи) скоро просто изымать будут все и сразу) это первый звоночек

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Кирилл Митушин

Далеко не первый

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Nikita

В смысле первый? Уже Rush E на звоночках наиграли

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Иван Иванов

К чертям этот «Райффайзен» в таком случае.

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Artyom

У нас же есть например....

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A V

Это шутка такая или это банк?

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Кирилл Митушин

Это банк шутки шутит

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Roman N

Банку зачем евро и проблемы с ним? Пока может, он не убирает, а выгоняет, по возможности

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Ddd
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Serge Tikhonenko

Увы, Райфу нет альтернатив.

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Александр Ларин
>> С превышающей лимит суммы (5000) будет взыматься комиссия в размере 1% в месяц, но не менее €50.

Зачем уточнение про не менее 50?) Как эта математика работает?

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Макс Лава

На счете, например, 5300 евро, получается комиссия будет 50 евро, так как 1% от 300 евро < 50 евро

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Александр Ларин

Не правильно понял изначально. Думал с 5к комис, спасибо

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Александр Ларин

Перечитал. Может и правильно понял изначально...

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Ed R

Может там этот процент хитро по дням считается, и в феврале может получиться 49.90 например. Многие банки считают проценты каждый день и умножают на количество дней в месяц.

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Adol Christin

И были причины ради февраля и пограничного случая вводить правило с 50 минималкой?

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Ed R

Раз ввели - значит были!

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Психиатрическая неотложка

Сказочные.

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A. Romanova

Че за говно? Зачем это

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Таир Бакиев

Российский Райф готовится наконец-то отделиться?

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Александр П

Храните деньги в рублях!

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Свидетели TJ

В Сбер кассе

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Just a human

Райф выгребает сколько может

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Я сказал свое имя машине

Хуясе, а кто у нас тут такой богатенький?

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Aleksei M

Все импортное просто станет дороже, инфляция вырастет, цб погрустит и поднимет ставку, народ затянет потуже пояса

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Никита Мардюков
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Тоже хочу

@альфабанк первые, кто стал брать комиссию за хранение валюты

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Репин

Даже в этом топ 1)

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Свидетели TJ

Лол а закрыть свою лавочку они не хотят согласно санкционной политике? Или для австрийского банка деньги не пахнут?

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Бинарный Ёж

А какой смысл хранить USD или EUR в российском банке после 2022? Их же ни обналичить, ни потратить, и SWIFT перевод не факт что пройдёт успешно.

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Марат Ганиев

Могу хранить ваши евро у себя в гараже. Бесплатно. Пишите.

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33 комментария
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