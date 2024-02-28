Деньги
Таня Боброва

ВТБ объявил об отмене комиссий для застройщиков-партнёров при выдаче льготной ипотеки Статьи редакции

Банк при этом допустил «новые решения» при изменении ситуации на рынке.

  • ВТБ с 28 февраля 2024 года отменил комиссии для партнёров по всем программам ипотеки с господдержкой, пишет Forbes со ссылкой на банк.
  • «Ситуация на рынке остаётся подвижной, а выдачи по таким программам для банков — убыточными. Поэтому не исключаем новых решений с учётом конъюнктуры рынка», — добавили в компании.
  • В начале 2024-го, после ужесточения условий для льготной ипотеки, крупные банки начали предлагать новые условия по таким кредитам. Их оформляют только клиентам, которые покупают жильё у застройщиков-партнёров. Девелоперы же должны платить банкам комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку, писало РБК.
  • Против таких практик выступали Минфин и ЦБ, а ФАС запросила у банков обоснование комиссий. В конце января «Ъ» со ссылкой на источники написал, что «Промсвязьбанк» решил отменить комиссию с застройщиков. В феврале «Сбер» снизил и отменил комиссии для некоторых девелоперов.
Деньги
Таня Боброва
Набиуллина: льготная ипотека должна быть адресной — за массовую платят налогоплательщики, которые не пользуются льготами Статьи редакции

ЦБ также выступает за «сбалансированное» развитие ипотеки: бум на рынке грозит кризисом, а не повышением доступности жилья.

#новости #втб #ипотека

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7 комментариев
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 Иванов Иван

Не прокатило, но мы что нибудь придумаем! ☝️

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Тоже хочу

Пример правильного PR

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Альвар

Отменяй не отменяй все равно получишь ...?

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Вадим Д.

Одно из «новых решений» — вернуть комиссии 👍🏻

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Иван Хаманн

+ мутки со страховками, + тарифы по эскроу счетам, + банчить портфелями закладных
Да, сложнее, чем тупо с застройщика отжимать кв-шку, но вполне работоспособно

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Невкусно и грустно

СПЕШИТЕ ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ, ПОКА НЕ ОТМЕНИЛИ! (с) Сезон 15 серия 8

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Андрей Иванов

Отменят когда бабки кончатся, в стабфонде денег осталось в таких темпах до конца года.

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