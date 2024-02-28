ВТБ объявил об отмене комиссий для застройщиков-партнёров при выдаче льготной ипотеки Статьи редакции
Банк при этом допустил «новые решения» при изменении ситуации на рынке.
- ВТБ с 28 февраля 2024 года отменил комиссии для партнёров по всем программам ипотеки с господдержкой, пишет Forbes со ссылкой на банк.
- «Ситуация на рынке остаётся подвижной, а выдачи по таким программам для банков — убыточными. Поэтому не исключаем новых решений с учётом конъюнктуры рынка», — добавили в компании.
- В начале 2024-го, после ужесточения условий для льготной ипотеки, крупные банки начали предлагать новые условия по таким кредитам. Их оформляют только клиентам, которые покупают жильё у застройщиков-партнёров. Девелоперы же должны платить банкам комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку, писало РБК.
- Против таких практик выступали Минфин и ЦБ, а ФАС запросила у банков обоснование комиссий. В конце января «Ъ» со ссылкой на источники написал, что «Промсвязьбанк» решил отменить комиссию с застройщиков. В феврале «Сбер» снизил и отменил комиссии для некоторых девелоперов.
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Не прокатило, но мы что нибудь придумаем! ☝️
Пример правильного PR
Отменяй не отменяй все равно получишь ...?
Одно из «новых решений» — вернуть комиссии 👍🏻
+ мутки со страховками, + тарифы по эскроу счетам, + банчить портфелями закладных
Да, сложнее, чем тупо с застройщика отжимать кв-шку, но вполне работоспособно
СПЕШИТЕ ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ, ПОКА НЕ ОТМЕНИЛИ! (с) Сезон 15 серия 8
Отменят когда бабки кончатся, в стабфонде денег осталось в таких темпах до конца года.