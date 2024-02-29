День 736: Новая Зеландия ввела новые санкции против России, средний срок платежа в Турцию и Китай вырос до недели Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 29 февраля: доллар — 91,87 рубля (на 17 копеек меньше, чем 28 февраля), евро — 99,45 рубля (на 47 копеек меньше).
Какие есть проблемы и трудности
Новая Зеландия ввела новые санкции против России. В частности, страна присоединилась к ценовому потолку G7 на российскую нефть и запретила экспорт подсанкционных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны.
Ограничения некоторых турецких и китайских банков на прямые расчёты с Россией привели к тому, что средний срок оплаты увеличился до 7-10 дней из-за проведения транзакций через третьи страны, пишут «Ведомости» со ссылкой на логистические компании.
Кто и как адаптируется
Продавец обуви Munz Group начал искать руководителя проекта для запуска линейки косметики для ухода за телом под брендом Salamander, обратил внимание «Ъ». В группе отказались от комментариев.
Производители телевизоров и поставщики электроники обсуждают с Минпромторгом возможность изменения требований к компонентной базе для включения ТВ в реестр министерства, пишет «Ъ» со ссылкой на собеседников на рынке. В частности, они просят снизить порог доли отечественных комплектующих. Сейчас в реестре один бренд ТВ — «Квант».
Контекст
В декабре 2023 года доля российских домохозяйств хотя бы с одной подпиской на видеосервис составила 27% от их общего количества — это на 4 п.п. выше, чем годом ранее, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «ТМТ консалтинг». Совокупная выручка отечественных онлайн-кинотеатров за 2023 год выросла на 39% — до 94,2 млрд рублей (данные включают доходы от партнёрских подписок, но не учитывают выручку от лицензирования оригинальных проектов).
Новости предыдущего дня, 28 февраля — здесь.
Новая, блядь, Зеландия... Ты хто?
Страна, которая на десятки строчек выше России по уровню жизни.
а население там 140 млн?
Меньше чем в Москве или мос.области, блин естественно там уровень жизни повыше будет xD
Можно бесконечно долго искать оправдания во второстепенных деталях.
То бишь Таджикистан тоже уровень жизни повыше держит, раз населения меньше чем в мск?
Что значит естественно выше? По твоей логике: в США населения больше чем в России значит уровень жизни там хуже?!
хрюкни
Это упрек? Или как?
Это Спарта 🦶
Не смеши мою московскую прописку
Самое интересное здесь "В частности, страна присоединилась к ценовому потолку G7 на российскую нефть и запретила экспорт подсанкционных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны."
Страна - хутор, которая ничего толком не производит из-за своей любви к экологии, запретила экспортировать непонятно что :D
К потолку цен они тоже присоединились, видимо, потому, что им кажется, что потолок цен работает (нет) :D
5, ска, миллионов населения. В Москве мигрантов больше. Санкции. Клоунада.
Ты не циркач, раз тебе клоуны везде мерещатся?)
сколько классов средней школы хоть?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
"они просят снизить порог доли отечественных комплектующих"
Хуёво импортозамещение идёт чо-то. Наверняка англичанка гадит.
как там, копытца еще не откинул, от тцк все бегаешь?
А ты где? Под авдеевкой лежишь?
Зачем мне бегать от тувинского центрального кооператива?
Зашел почитать комменты, чтобы узнать что НЗ ничтожная страна, от людей, которые там ни разу не были)) Спасибо))
А как вам комменты от ничтожных людей, ненавидящих страну, в которой родились и выросли? Радуют или расстраивают?
Лол, Новая Зеландия как обычно не имеет своего голоса, делает всё по указке
Граждане РФ севшие на нефритовый китайский стержень за оверпрайс - самостоятельность 80lvl.
Лол, Александр П имеет свой голос и выбирает такое г…
Новая Зеландия дала хороший повод каждому снова почувствовать себя Великим
Новозеландские санкции-то страшнее австралийских.
Медленно, грустно и невкусно. А делать нечего, ёжики будут жрать кактус.
Да это же стратегический продукт, важнее ракет и пушек.
Объявить все телевизоры отечественными! А "умные" — россиянами. Сразу население до пяти миллиардов подскочит.
Большой болт можно на НЗ положить. Торговли с РФ почти нет, нищающее по местным меркам население ездит на заработки в Австралию.
Нищающее население? 😂
Вы про НЗ из эфиров раша тудей только слышали видимо
НЗ страна эльфов и волшебников.
Ну а чо, и там и там кожа.
Зеландский штурвал, мыыы крууутим