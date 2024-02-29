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Источник: statusproperty.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 февраля: доллар — 91,87 рубля (на 17 копеек меньше, чем 28 февраля), евро — 99,45 рубля (на 47 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:29 мск 29 февраля: доллар — 91,26 рубля, евро — 98,84 рубля.

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Курсы на Forex на 18:42 мск 28 февраля: доллар — 91,03 рубля, евро — 98,58 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Новая Зеландия ввела новые санкции против России. В частности, страна присоединилась к ценовому потолку G7 на российскую нефть и запретила экспорт подсанкционных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны.

Ограничения некоторых турецких и китайских банков на прямые расчёты с Россией привели к тому, что средний срок оплаты увеличился до 7-10 дней из-за проведения транзакций через третьи страны, пишут «Ведомости» со ссылкой на логистические компании.

Кто и как адаптируется

Продавец обуви Munz Group начал искать руководителя проекта для запуска линейки косметики для ухода за телом под брендом Salamander, обратил внимание «Ъ». В группе отказались от комментариев.

Производители телевизоров и поставщики электроники обсуждают с Минпромторгом возможность изменения требований к компонентной базе для включения ТВ в реестр министерства, пишет «Ъ» со ссылкой на собеседников на рынке. В частности, они просят снизить порог доли отечественных комплектующих. Сейчас в реестре один бренд ТВ — «Квант».

Контекст

В декабре 2023 года доля российских домохозяйств хотя бы с одной подпиской на видеосервис составила 27% от их общего количества — это на 4 п.п. выше, чем годом ранее, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «ТМТ консалтинг». Совокупная выручка отечественных онлайн-кинотеатров за 2023 год выросла на 39% — до 94,2 млрд рублей (данные включают доходы от партнёрских подписок, но не учитывают выручку от лицензирования оригинальных проектов).

Новости предыдущего дня, 28 февраля — здесь.