Деньги
Таня Боброва

День 736: Новая Зеландия ввела новые санкции против России, средний срок платежа в Турцию и Китай вырос до недели Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: statusproperty.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 февраля: доллар — 91,87 рубля (на 17 копеек меньше, чем 28 февраля), евро — 99,45 рубля (на 47 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:29 мск 29 февраля: доллар — 91,26 рубля, евро — 98,84 рубля.

Курсы на Forex на 18:42 мск 28 февраля: доллар — 91,03 рубля, евро — 98,58 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Новая Зеландия ввела новые санкции против России. В частности, страна присоединилась к ценовому потолку G7 на российскую нефть и запретила экспорт подсанкционных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны.

Ограничения некоторых турецких и китайских банков на прямые расчёты с Россией привели к тому, что средний срок оплаты увеличился до 7-10 дней из-за проведения транзакций через третьи страны, пишут «Ведомости» со ссылкой на логистические компании.

Кто и как адаптируется

Продавец обуви Munz Group начал искать руководителя проекта для запуска линейки косметики для ухода за телом под брендом Salamander, обратил внимание «Ъ». В группе отказались от комментариев.

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Производители телевизоров и поставщики электроники обсуждают с Минпромторгом возможность изменения требований к компонентной базе для включения ТВ в реестр министерства, пишет «Ъ» со ссылкой на собеседников на рынке. В частности, они просят снизить порог доли отечественных комплектующих. Сейчас в реестре один бренд ТВ — «Квант».

Контекст

В декабре 2023 года доля российских домохозяйств хотя бы с одной подпиской на видеосервис составила 27% от их общего количества — это на 4 п.п. выше, чем годом ранее, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «ТМТ консалтинг». Совокупная выручка отечественных онлайн-кинотеатров за 2023 год выросла на 39% — до 94,2 млрд рублей (данные включают доходы от партнёрских подписок, но не учитывают выручку от лицензирования оригинальных проектов).

Новости предыдущего дня, 28 февраля — здесь.

#новости

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 Владилен Бжичиншчикевич

Новая, блядь, Зеландия... Ты хто?

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Буквоед

Страна, которая на десятки строчек выше России по уровню жизни.

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Donatello Supreme

а население там 140 млн?
Меньше чем в Москве или мос.области, блин естественно там уровень жизни повыше будет xD

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Буквоед

Можно бесконечно долго искать оправдания во второстепенных деталях.

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Александр Батищев

То бишь Таджикистан тоже уровень жизни повыше держит, раз населения меньше чем в мск?

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shuz

Что значит естественно выше? По твоей логике: в США населения больше чем в России значит уровень жизни там хуже?!

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Боба Касторский

хрюкни

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Владилен Бжичиншчикевич

Это упрек? Или как?

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ГГ ВП

Это Спарта 🦶

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Подментованный кот

Не смеши мою московскую прописку

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Константин Шукалов

Самое интересное здесь "В частности, страна присоединилась к ценовому потолку G7 на российскую нефть и запретила экспорт подсанкционных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны."

Страна - хутор, которая ничего толком не производит из-за своей любви к экологии, запретила экспортировать непонятно что :D

К потолку цен они тоже присоединились, видимо, потому, что им кажется, что потолок цен работает (нет) :D

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Владилен Бжичиншчикевич

5, ска, миллионов населения. В Москве мигрантов больше. Санкции. Клоунада.

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Александр Батищев

Ты не циркач, раз тебе клоуны везде мерещатся?)

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vforviolence

сколько классов средней школы хоть?

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Алина Ерохова

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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Слегка Придурковатый

"они просят снизить порог доли отечественных комплектующих"

Хуёво импортозамещение идёт чо-то. Наверняка англичанка гадит.

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Боба Касторский

как там, копытца еще не откинул, от тцк все бегаешь?

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vforviolence

А ты где? Под авдеевкой лежишь?

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Слегка Придурковатый

Зачем мне бегать от тувинского центрального кооператива?

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Артем Свиридов

Зашел почитать комменты, чтобы узнать что НЗ ничтожная страна, от людей, которые там ни разу не были)) Спасибо))

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Zloy Sniper

А как вам комменты от ничтожных людей, ненавидящих страну, в которой родились и выросли? Радуют или расстраивают?

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Александр П

Лол, Новая Зеландия как обычно не имеет своего голоса, делает всё по указке

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Комментарий года

Граждане РФ севшие на нефритовый китайский стержень за оверпрайс - самостоятельность 80lvl.

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Александр Батищев

Лол, Александр П имеет свой голос и выбирает такое г…

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Юрий Б.

Новая Зеландия дала хороший повод каждому снова почувствовать себя Великим

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Вадим Д.

Новозеландские санкции-то страшнее австралийских.

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Вадим Д.
средний срок оплаты увеличился до 7-10 дней

Медленно, грустно и невкусно. А делать нечего, ёжики будут жрать кактус.

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Вадим Д.
производители тв просят снизить порог доли отечественных комплектующих

Да это же стратегический продукт, важнее ракет и пушек.
Объявить все телевизоры отечественными! А "умные" — россиянами. Сразу население до пяти миллиардов подскочит.

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Константин Ж

Большой болт можно на НЗ положить. Торговли с РФ почти нет, нищающее по местным меркам население ездит на заработки в Австралию.

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vforviolence

Нищающее население? 😂
Вы про НЗ из эфиров раша тудей только слышали видимо

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Holzer La Familia Drone

НЗ страна эльфов и волшебников.

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Депрессивный Опоссум
Продавец обуви Munz Group начал искать руководителя проекта для запуска линейки косметики для ухода за телом под брендом Salamander, обратил внимание «Ъ».

Ну а чо, и там и там кожа.

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Подментованный кот

Зеландский штурвал, мыыы крууутим

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