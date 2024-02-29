АСВ сообщило о начале выплат вкладчикам «Qiwi Банка» через «Уралсиб» Статьи редакции
ЦБ отозвал лицензию у банка 21 февраля 2024 года.
- Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое назначили временной администрацией «Qiwi Банка», сообщило о начале выплат страховых возмещений вкладчикам с 29 февраля 2024 года.
- Заявления о выплатах и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов для физлиц и юрлиц будут принимать через банк «Уралсиб», там же будут выплачивать средства. Вкладчики могут обратиться в любое подразделение банка-агента из списка.
- «Уралсиб» будет принимать заявления в течение шести месяцев. После этого АСВ самостоятельно продолжит работу, сохранит это право за «Уралсибом» или назначит другой банк-агент. Заявления будут принимать до завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации).
- С 19 марта 2024 года вкладчики смогут также подать заявление о выплате возмещения через Госуслуги или сайт АСВ. Уже сейчас можно получить на Госуслугах выписку из реестра обязательств банка перед вкладчиками и справку о выплаченных суммах и вкладах, по которым осуществлялось возмещение.
- Согласно законодательству, вкладчики и владельцы счетов могут претендовать по страховке максимум на 1,4 млн рублей. Средства на Qiwi-кошельках не застрахованы, но их владельцы могут подать заявления на включение в реестр требований кредиторов.
ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля 2024 года. Пока банку не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, его дела будет вести временная администрация в лице АСВ.
По оценке агентства, у «Qiwi Банка» было 9,3 млн кошельков, на них находится 4,4 млрд рублей. В конце февраля 2024 года «Точка» сообщила, что выплатит своим клиентам средства, заблокированные в «Qiwi Банке» и не покрытые страховкой АСВ.
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через какой банк теперь закладки покупать ?
В книжном магазине :)
Спросите у своего дилера
Озон?
Сбер очевдно. Почему-то любой "эквайринг" основанный на p2p использует дропов с карточками Сбера.
Быстро подсуетились, даже непривычно как-то)
Если дыры нет, то зачем медлить?
Это хорошая новость для многих. Быстро разруливать начали
Новость отличная. Теперь остаётся надеется что всё быстро будет выплачено, без лишней волокиты. Указано что владельцы киви кошельков могут подать заявления на включение в реестр требований кредиторов - быстро ли получат, интересно? Пока будет идти принудительная ликвидация, да ещё и не факт что требование будет удовлетворено в полном объёме.
С кошельков верните.