ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля 2024 года. Пока банку не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, его дела будет вести временная администрация в лице АСВ.

По оценке агентства, у «Qiwi Банка» было 9,3 млн кошельков, на них находится 4,4 млрд рублей. В конце февраля 2024 года «Точка» сообщила, что выплатит своим клиентам средства, заблокированные в «Qiwi Банке» и не покрытые страховкой АСВ.