Абсолютное большинство предпринимателей стоит на отечественных, патриотических позициях. И бизнес, который работает здесь, в России, должен иметь гарантии неприкосновенности, собственности, активов и своих новых вложений.

Никому — ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов — не позволено притеснять людей, переступать закон или использовать его в корыстных целях.