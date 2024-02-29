Дифференцированная налоговая система, амнистии для МСБ за дробление бизнеса, рост МРОТ: о чём рассказал Путин в послании Статьи редакции
Ключевые тезисы президента из обращения к Федеральному собранию.
О кадрах и льготах для малого бизнеса
- Основные риски для устойчивого экономического роста России — это дефицит квалифицированных кадров, а также отсутствие собственных технологий по некоторым направлениям. В том числе в связи с этим в стране запустят нацпроект «Кадры» — он «укрепит связку всех уровней образования», чтобы «сегодняшние подростки стали профессионалами дела, готовыми трудиться в экономике 21 века». К инициативе думают привлечь потенциальных работодателей.
- «Некрупный» бизнес должен получить возможность раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории, заявил президент и добавил: с 2025 года следует также отменить временные моратории на проверки бизнеса и разработать «риск-ориентированный подход», чтобы содействовать его развитию.
- Вместе с этим попросил правительство проработать параметры амнистии для малых и средних компаний, которые «при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации». Бизнесу пора отказаться от «притворного» дробления и начать работать «в белую». «Никаких штрафов, санкций, пересчёта налогов за предыдущие периоды не будет — в этом смысл амнистии», — подчеркнул Путин.
- Он также отметил: российский бизнес должен работать в российской юрисдикции вместо зарубежной, а его представителям следует регулярно встречаться с властями, чтобы вместе обсуждать возможные меры поддержки.
О развитии промышленности и технологий
- Доля импорта в России должна снизиться до 17% ВВП к 2030 году, а доля российских высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке увеличиться за тот же период в полтора раза. В том числе для этого нужно нарастить инвестиции в науку — не только от государства, но и со стороны частного бизнеса: как минимум вдвое. Тогда по доле вложений в науку Россия сможет войти в «число ведущих научных держав мира».
- К 2030 году страна также должна войти в ещё один список — 25 стран-лидеров по числу промышленных роботов, заявил Путин. Для этого необходимо увеличить долю российских высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке «в полтора раза».
- Среди озвученных предложений: запустить ещё 50 инженерных школ и не менее 100 технопарков и пополнить Фонд развития промышленности на 300 млрд рублей — они пойдут на поддержку «высокотехнологичных проектов».
- Внедрение «революционных» технологий вроде генеративного ИИ, а также больших языковых моделей «обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере». Для этого нужно увеличить совокупную мощность российских суперкомпьютеров не менее чем в десять раз к 2030 году.
- Путин также считает, что в России нужно запустить новый финансовый инструмент — безотзывные сберегательные сертификаты на срок свыше трёх лет, застрахованные государством на сумму до 2,8 млн рублей. С безотзывным форматом и более длительным сроком хранения банки смогут предлагать больший процентный доход.
- Капитализация российского фондового рынка должна удвоиться к 2030 году и достигнуть 66% ВВП. Для этого президент поручил страховать индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 млн рублей и напомнил, что уже призывал запустить особый режим IPO для компаний, которые работают в «приоритетных высокотехнологичных» отраслях.
О семейной ипотеке, МРОТ и налогах
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен вырасти к 2030 году до 35 тысяч рублей — это отразится на размере и социальных пособий, и зарплат, отметил Путин. На момент публикации МРОТ составляет 19 242 рубля.
- Программу льготной семейной ипотеки президент предложил продлить до 2030 года — с сохранением «основных базовых параметров». Подать заявку на участие могут семьи, где с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребёнок или последующие дети; есть двое и более несовершеннолетних детей, усыновлённый ребёнок или ребёнок-инвалид.
- Налоговую систему нужно модернизировать до 2030 года. Как вариант — увеличить налоговую нагрузку на россиян с более высокими личными и корпоративными доходами и снизить её на «семьи», в том числе за счёт налоговых вычетов, сообщил Путин. Такое распределение будет «более справедливым». «Всяческие лазейки», которыми некоторые компании пользуются, чтобы уклоняться от уплаты налогов, нужно закрыть.
- Среди других поручений — ускорить проверку грузовиков в таможенных пунктах с «часов» до «десяти минут», направить дополнительные 250 млрд рублей на модернизацию аэропортов и обновить воздушные парки.
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Вкратце: всё по плану.
Ох уж это слово "вынужден". Прям отрицание свободы выбора на государственном уровне.
"при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации"
Какого нах президента? Вы что-то попутали
А есть у кого-нибудь уже выкладки, про цифры. Сравнить бы чего обещают уже пятый раз, а то кажется всё тоже самое
С портрета манил рукою...
И улыбался хитро...
С утра совсем ещё печальный тихий дед.
- Доля импорта в России должна снизиться до 17% ВВП
- Среди других поручений — ускорить проверку грузовиков в таможенных пунктах с «часов» до «десяти минут»
:):):)
В 2030-м году наступит рай, короче. Слава всем нам!
Между темСерийные поставки отечественных самолетов МС-21 не начнутся до конца 2024 года. Об этом журналистам сегодня рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, они скорее всего будут перенесены на 2025 год или «может быть даже на 2026 год».