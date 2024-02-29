Деньги
Полина Лааксо

ЦБ рекомендовал финансовым организациям сократить «участие в обороте цифровых валют» Статьи редакции

И не рекламировать связанные с ним инструменты.

  • Такие операции могут угрожать стабильности финансовой системы страны и «благосостоянию» граждан, а также рискуют вовлечь их в противоправную деятельность — например, по отмыванию денег, полученных преступным путём, пояснил ЦБ.
  • По этой причине регулятор призвал финансовые организации исключить из материалов о предоставляемых ими услугах «любую информацию», которая указывает на возможность совершать «операции, связанные с оборотом цифровых валют». Это касается в том числе рекламы.
  • Операторам на рынке цифровых активов (ЦФА) ЦБ рекомендовал не оказывать услуги по выпуску и обороту ЦФА, чья доходность зависит от стоимости цифровых валют и «аналогичных показателей». Как минимум — не допускать к этим сделкам неквалифицированных инвесторов-физлиц.
  • Банкам, в свою очередь, советовали следить за транзакциями с ЦФА, так как клиенты могут совершать их с использованием счетов, оформленных на подставных физлиц. Для этого можно запрашивать у пользователей дополнительные документы.

  • «Рекомендации не распространяются на цифровые валюты центральных банков, а также не касаются цифровых прав, выпущенных в соответствии с российским законодательством», — уточняется в сообщении.

Источник фото: «Банки.ру»
  • В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон о введении цифрового рубля. Оператором платформы стал ЦБ, он формулирует её правила и несёт ответственность за открытие кошельков и проведение транзакций.
Деньги
Артур Томилко
«Формирование привычки займёт время»: первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова о перспективах использования цифрового рубля Статьи редакции

Главное из интервью Forbes.

Фото «РИА Новости» 

#банкроссии #новости #банки

35 показов
371 открытие
0
6 комментариев
Написать комментарий...
 Алексей Неботов

Значит надо брать

Ответить
Развернуть ветку
Максим Корнеев

"По этой причине регулятор призвал финансовые организации исключить из материалов о предоставляемых ими услугах «любую информацию»" - "рекомендовали")

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Астафьев

Крипту по кругу держат) ещё чуть-чуть и к наркоте приравняют)

Ответить
Развернуть ветку
Vlad

Заботятся о благосостоянии граждан!

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

https://www.youtube.com/watch?v=CXk41Zi4NIs

Ответить
Развернуть ветку
Alex Alex

И рыбку съесть и на елочку залезть. Вроде серая экономика нужна, чтобы товары попадали в страну, но и рубль удержать хочется.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
3 комментария
Раскрывать всегда