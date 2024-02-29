ЦБ рекомендовал финансовым организациям сократить «участие в обороте цифровых валют» Статьи редакции
И не рекламировать связанные с ним инструменты.
- Такие операции могут угрожать стабильности финансовой системы страны и «благосостоянию» граждан, а также рискуют вовлечь их в противоправную деятельность — например, по отмыванию денег, полученных преступным путём, пояснил ЦБ.
- По этой причине регулятор призвал финансовые организации исключить из материалов о предоставляемых ими услугах «любую информацию», которая указывает на возможность совершать «операции, связанные с оборотом цифровых валют». Это касается в том числе рекламы.
- Операторам на рынке цифровых активов (ЦФА) ЦБ рекомендовал не оказывать услуги по выпуску и обороту ЦФА, чья доходность зависит от стоимости цифровых валют и «аналогичных показателей». Как минимум — не допускать к этим сделкам неквалифицированных инвесторов-физлиц.
- Банкам, в свою очередь, советовали следить за транзакциями с ЦФА, так как клиенты могут совершать их с использованием счетов, оформленных на подставных физлиц. Для этого можно запрашивать у пользователей дополнительные документы.
«Рекомендации не распространяются на цифровые валюты центральных банков, а также не касаются цифровых прав, выпущенных в соответствии с российским законодательством», — уточняется в сообщении.
- В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон о введении цифрового рубля. Оператором платформы стал ЦБ, он формулирует её правила и несёт ответственность за открытие кошельков и проведение транзакций.
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Значит надо брать
"По этой причине регулятор призвал финансовые организации исключить из материалов о предоставляемых ими услугах «любую информацию»" - "рекомендовали")
Крипту по кругу держат) ещё чуть-чуть и к наркоте приравняют)
Заботятся о благосостоянии граждан!
https://www.youtube.com/watch?v=CXk41Zi4NIs
И рыбку съесть и на елочку залезть. Вроде серая экономика нужна, чтобы товары попадали в страну, но и рубль удержать хочется.