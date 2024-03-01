Пару недель назад российский режим признал меня так называемым «иноагентом». Непонятно, как иностранец может быть под иностранным влиянием, но этот оксюморон только подтверждает глупость, дикость и отчаянность нынешней России. Как вы понимаете, это смешно и безразлично для меня, но не для сотен и тысяч больных раком крови в России.