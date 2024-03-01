Олег Тиньков объявил, что закроет благотворительный фонд для борьбы с раком крови из-за своего статуса иноагента Статьи редакции
Предприниматель объявил о его создании в середине 2020 года — после обнаружения у него лейкемии.
- Об этом Олег Тиньков рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории России).
- Семья Тиньковых закроет благотворительный «Фонд семьи Тиньковых», а также выйдет из состава попечительского «Фонда Борьбы с Лейкемией» — «чтобы сохранить этот фонд». По словам предпринимателя, за последние два с половиной года его семья вложила «десятки миллионов долларов» собственных денег в закупку медицинского оборудования, исследования и обучение медсестёр. Также фонд начал работать над реестром доноров костного мозга.
- В пресс-службе фонда рассказали «Коммерсанту», что с момента признания Тинькова иноагентом «работа в России не представляется возможной». Организация «выполнит все взятые на себя обязательства, закончит обучение начатых групп медсестёр на ближайшие два месяца, индивидуальные стажировки врачей» и с 1 июня 2024 года приостановит свою деятельность.
- В марте 2020 года Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июне — о пройденных курсах химиотерапии и решении сделать пересадку костного мозга. В июле после перенесённой трансплантации он объявил о планах создать фонд для решения проблем с раком крови и развития донорства в России. В декабре по результатам молекулярного анализа у Тинькова подтвердилась полная ремиссия.
- В июле 2022 года началось осложнение — реакция «трансплантат против хозяина», которая влияет на глаза. В октябре предприниматель рассказал о первой встрече с донором, благодаря которой ему сделали пересадку костного мозга.
- В октябре 2022-го Тиньков заявил о выходе из российского гражданства. 16 февраля 2024-го Минюст внёс предпринимателя в список иноагентов.
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Глупость и дикость — это прямо в точку.
Кстати, столько иностранцев под влиянием иных, недружественных!!! держав. Доколе?! Всех в иноагенты, заодно оштрафовать!
Хорошо лизнул, но выплата тебе все равно не положена :(
Вадик, ты такой дискредитунер-иноагент
Было бы прикольно если бы они ему одновременно с иноагентом повторно выдали бы российское гражданство. И другим иностранцам его тоже можно было бы выдавать чтобы они автоматом попадали бы под западные санкции. 😅
А он что-то с этим фондом делал вообще? Помню только, как он в инсте старательно строчил комментарии из разряда "Вы все русские рабы и не лечитесь, пусть вам Путин ваш помогает, а я в белом пальто и за границей"
Пользы от такого деятеля как от козла молока :)
Тиньков великий предприниматель. 🫶❤️🤗
Но вся эта его история с лейкемией, возникшей аккурат перед угрозой отчалить в американскую тюрьму из-за неуплаты налогов, затем чудесное выздоровление, а теперь ещё и закрытие фонда… Ещё раз доказывает, что Тиньков великий предприниматель. 👍
Кто-то великий предприниматель,
А кто-то великий за попу кусатель...
Мы куские
Какой же убогий Тиньков, просто сливается чтобы не тратить бабло.
Не нашёл способа перевести деньги на фонд? Ага, верю (нет). Просто нафиг надо лечить этих русских людей. Профита никакого.
Ну от тебя точно никакого профита.
он прав, окоп лучшее лекарство
Интересно, какое лучшее лекарство от дебильного спама одним и тем же?
Вы какой обычно рукой дискредитируете - правой или левой?
В тени берез и снегов, в стране, где ветры молчат, Там, где свобода в оковах, и правда в цепях спрятана, Среди тишины и страха, где слово — оружие, Расцветает угнетение, как темная лилия.
Иностранными агентами объявляют нас, За мысли, за слова, за свободу нашу. Но мы — не шпионы, не враги, не предатели, Мы — лишь люди, жаждущие света и правды.
Мы — голоса, что ветрами несутся, Чтобы разорвать путы, что сковали нас. Мы — мечты, что в ночи сверкают звездами, Чтобы пробудить совесть, что спит в сердцах.
И пусть нас называют иностранными агентами, Мы останемся голосами свободы, Пока в наших грудях бьется сердце, Пока в наших глазах горит огонь надежды.
Да, угнетение тяжело, но мы не одни, Сквозь мрак и ложь мы идем, как вечные путники. И пусть нас объявляют, но мы не сдадимся, Пока не рассветет свобода, как золотой рассвет.
— Ваш верный голос, искренний и свободный.