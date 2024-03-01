Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: farsuperov.life

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 марта: доллар — 90,84 рубля (на 1 рубль и 3 копейки меньше, чем 29 февраля), евро — 98,54 рубля (на 90 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:54 мск 1 марта: доллар — 91,30 рубля, евро — 98,82 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Forex на 19:15 мск 29 февраля: доллар — 90,94 рубля, евро — 98,36 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Япония ввела санкции в отношении 12 физических и 36 юрлиц из России, сообщил японский МИД. Среди них — «Калашников», «Алмаз-Антей», «Атомфлот», «Тинькофф».

C 1 марта 2024 года вступил в силу запрет США на импорт алмазов российского производства весом более 1 карата, напоминает РБК.

Минпромторг и «Ростех» объявили о переносе сроков поставок всех российских пассажирских самолётов, разрабатываемых для замещения западного флота, пишет «Ъ». Поставки должны были начаться в 2024 году, но теперь сдвинуты на 2025-2026 годы. Характеристики самолётов по разным причинам не соответствуют изначально заявленным, из-за чего они не успевают пройти сертификацию, утверждает газета.

Кто и как адаптируется

Разработчик и производитель электроники «Аквариус» в начале 2024 года подал заявки на регистрацию свыше десятка новых товарных знаков, обратили внимание «Ведомости». Товарные знаки зарегистрированы по широкому перечню классов, например разработка смарт-динамиков, смарт-карточек, смарт-очков, смартфонов и другой электроники. Для чего нужны эти товарные знаки, представитель компании не прокомментировал.

В России вступил в силу запрет на экспорт бензина, он будет действовать шесть месяцев, пишет РБК. Власти объясняли необходимость этой меры повышением спроса на топливо из-за весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ и летними отпусками.

Контекст

По данны data.ai, которые приводит «Ъ», объём платежей в мобильных играх, осуществленных в 2023 году из России через платёжную инфраструктуру App Store, снизился на 19,2%, до $172 млн. В 2021 году объём платежей в мобильных играх через App Store в России составлял $336 млн.

Новости предыдущего дня, 29 февраля — здесь.