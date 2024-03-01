День 737: Япония ввела новые санкции, вступил в силу запрет США на импорт российских алмазов весом более карата Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 1 марта: доллар — 90,84 рубля (на 1 рубль и 3 копейки меньше, чем 29 февраля), евро — 98,54 рубля (на 90 копеек меньше).
Какие есть проблемы и трудности
Япония ввела санкции в отношении 12 физических и 36 юрлиц из России, сообщил японский МИД. Среди них — «Калашников», «Алмаз-Антей», «Атомфлот», «Тинькофф».
C 1 марта 2024 года вступил в силу запрет США на импорт алмазов российского производства весом более 1 карата, напоминает РБК.
Минпромторг и «Ростех» объявили о переносе сроков поставок всех российских пассажирских самолётов, разрабатываемых для замещения западного флота, пишет «Ъ». Поставки должны были начаться в 2024 году, но теперь сдвинуты на 2025-2026 годы. Характеристики самолётов по разным причинам не соответствуют изначально заявленным, из-за чего они не успевают пройти сертификацию, утверждает газета.
Кто и как адаптируется
Разработчик и производитель электроники «Аквариус» в начале 2024 года подал заявки на регистрацию свыше десятка новых товарных знаков, обратили внимание «Ведомости». Товарные знаки зарегистрированы по широкому перечню классов, например разработка смарт-динамиков, смарт-карточек, смарт-очков, смартфонов и другой электроники. Для чего нужны эти товарные знаки, представитель компании не прокомментировал.
В России вступил в силу запрет на экспорт бензина, он будет действовать шесть месяцев, пишет РБК. Власти объясняли необходимость этой меры повышением спроса на топливо из-за весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ и летними отпусками.
Контекст
По данны data.ai, которые приводит «Ъ», объём платежей в мобильных играх, осуществленных в 2023 году из России через платёжную инфраструктуру App Store, снизился на 19,2%, до $172 млн. В 2021 году объём платежей в мобильных играх через App Store в России составлял $336 млн.
Новости предыдущего дня, 29 февраля — здесь.
Ну всего на два года сдвинули, это и не перенос сроков, это погрешность.
Вот когда в 2057-м скажут: переносим на 3037-й — тут уже надо будет наказывать.
Ждём местных путриотов, у них ведь должен быть ответ на вопрос
Ну так 3,14здеть - не по самолёту в два дня отдавать.
В кои-то веки соглашусь с вами
Ведь вы же профессионал в том, что касается константы 3.1415926 - пишите классные обзоры на крутые сервисы, пишите саркастические комментарии на злободневные темы, и ... ээээ ... на этом всё 😁
То есть прекрасно понимаете, чем 3.1415926 отличается от работы!
Ну в смысле "всего на 2 года", а почему я ещё в 2019 читал:
Как выяснил “Ъ”, среднемагистральные российские самолеты МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок не в 2019 году, а во второй половине 2020 года (https://www.kommersant.ru/doc/3813832?from=doc_vrez). Мы такими шажочками минимум с 2014го идём.
Так-то дедлайн это 2030 г. и ваще это не нацпроект
Это наверное даже и хорошо. Если посмотреть на реализацию нац. проектов, то складывается впечатление, что деньги выделят не на поддержку, а на борьбу. Взять нац. проект "Наука" 635 млрд рублей выделили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%C2%BB а недавно новость появилась, что общее число аспирантов с 2010 по 2022 год сократилось в России на 30%, а количество защит — с 33,7 тысяч до 11,4 тысяч. Патенты зарегистрированные еще сильнее упали.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» привело к .издецу на графике.
Сейчас вот за "Семью" взялись. Может это, в .изду такие нац. проекты?
На этапе проектирования мы называли его пескочугун.
вы - это боинг?
Нет, airbus
Курганмашзавод
РБК напоминает: экспортируйте в штаты только мусор меньше карата.
Я так понимаю, что «разработчик и производитель электроники "Аквариус"» лучше всего умеет производить товарные знаки.
Не тем ребята занимаются.
"запрет США на импорт алмазов российского производства"
Благодаря санкциям, наконец-то смогу себе инкрустировать алмазами стены сортира. Выкусили, пиндосы?!
Из-за большого спроса на инкрустации, сроки сдвинуты на 2029-2030.
Да бля.
Разработчик и производитель, однако 🤗🍙
И покупатель. Три-в-одном :-О
SUNLIGHT переезжает в Штаты?)
Гибридная война в форме смс-сообщений? ;D
Вот что ядерная бомба животворящая делает!
Стоило навести пару раз глянец на ландшафт и получаешь на долгие годы послушную и ласковую страну.
Забавно.
Это как жена, которую бьют. Чем сильнее, тем ей больше нравится чувствовать себя жертвой.
С другой стороны, ты же пиво немецкое пьёшь и на машинах их ездишь, хотя конфликт был посильнее на пару лет.
А вообще, в сауз парке уже об этои есть серия и кто виноват в сбросе бомб.
Только на пользу
Вы за деревьями не видите леса. Полное импортозамещение авиа уже произошло! А когда там будут эти самолёты и будут ли вообще - это уже детали, кроме специалистов никому не интересные...
Че?
Плавайте поездами Аэрофлота, вот что.
Импортозаместили:Так, для флагмана российского флота МС-21–310 ключевой проблемой стал более тяжелый планер.
Исходя из данных производителя, масса пустого импортозамещенного самолета по отношению к предыдущей версии (МС-21–300 с планером с использованием иностранных компонентов и западными двигателями) увеличилась на 5,75 т. По данным собеседников “Ъ”, это произошло за счет применения отечественного композита и новых систем самолета.
В итоге дальность полета при максимальной коммерческой загрузке в 20,3 т сократится, по данным “Ъ”, до менее 2,8 тыс. км, а по данным некоторых источников — менее 2 тыс. км. При этом предельная высота полета, которую сейчас может освоить самолет,— 7 км. Без снижения массы самого самолета и его систем, по мнению собеседника “Ъ” в авиапроме, достижение плановых летно-технических характеристик будет недостижимо. «Невозможно увеличить тягу двигателя на 20%»,— говорит он.
В «Ростехе», комментируя проблемы с «весовыми характеристиками» МС-21, заявили, что «финальный облик полностью импортозамещенного самолета будет сформирован во второй половине текущего года». «Поэтапная реализация программы снятия ограничений по мере летных испытаний позволит довести лайнер до параметров, отвечающих самым высоким требованиям авиакомпаний. Это касается и возможности обеспечения хорошей экономики эксплуатации в рамках широко принятого в российских авиакомпаниях диапазона дальности в пределах 3 тыс. км и вместимости порядка 150–170 пассажиров»,— заявили в госкорпорации.
https://www.kommersant.ru/doc/6536154
Теперь мы знаем, сколько весит "русскость" в самолёте.
Это при том, что стандартная высота полёта – 10 км из-за оптимальной плотности воздуха.