ФСБ начала проверку «Qiwi Банка» из-за возможного вывода за границу денег, «полученных незаконно» — РБК Статьи редакции
Доследственная проверка идёт по заявлению ЦБ, рассказал источник издания.
- В конце февраля 2024 года сотрудники Федеральной службы безопасности начали проверку «Qiwi Банка» «на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путём». Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с решением о проверке, и собеседника, знающего о её проведении.
- Один из источников уточнил, что доследственную проверку проводят сотрудники отдела «К» (подразделения Службы экономической безопасности ФСБ) по заявлению ЦБ. По его словам, одно из оснований — рост количества телефонных и ИТ-мошенничеств.
- Сооснователь Qiwi Сергей Солонин отказался от комментариев изданию: «Мы продали всё. Полтора года готовили сделку. Комментариев давно ни на что не даю».
- В январе 2024 года Qiwi продала российский бизнес, в том числе банковский, гонконгской Fusion Factor Fintech за 23,75 млрд рублей. В феврале ЦБ отозвал лицензию «Qiwi Банка» из-за нарушения законов «по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём».
- После этого Qiwi засомневалась, что сможет получить деньги за российские активы в срок. Но уточнила, что договор о продаже бизнеса неразрывный и не предполагает изменение суммы сделки.
- Пока банку не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, его дела будет вести временная администрация — Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно посчитало, что у банка 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств в 4,4 млрд рублей. С 21 февраля с них нельзя ничего вывести, но АСВ утверждает, что у «Qiwi Банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков (они не попадают под страховку). Страховые возмещения вкладчикам начали перечислять 29 февраля.
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Надеюсь владельцы успели покинуть страну.
Владельцы продали российский бизнес
Владельцы продались
Если в банке дыра, то, надеюсь, что им это не дадут сделать
За обход санкций по оплате иностранных сервисов чтоль?
Поди так и есть
Реально с двух сторон желают одно дело
Шансы вернуть вкладчикам деньги в полном объеме тают на глазах.
А владельцев Киви-кошельков можно начать жалеть
Вспомнилась история, когда при ликвидации Черкизона грузовиками вывозился товар в неизвестном направлении.
именно вкладчики получат, но вот кто и зачем делал вклады в киви-хз
основное это кошельки
Всё уже украдено, до вас 🤷🏼♂️
да успеют еще присосаться
Ну пошло поехало
Представляю, с какой грустью подобные новости читают люди, у которых там деньги зависли.
Значит в банке всё таки дыра!
а если ее нет, то сделают