Деньги
Маша Цепелева

ФСБ начала проверку «Qiwi Банка» из-за возможного вывода за границу денег, «полученных незаконно» — РБК Статьи редакции

Доследственная проверка идёт по заявлению ЦБ, рассказал источник издания.

  • В конце февраля 2024 года сотрудники Федеральной службы безопасности начали проверку «Qiwi Банка» «на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путём». Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с решением о проверке, и собеседника, знающего о её проведении.
  • Один из источников уточнил, что доследственную проверку проводят сотрудники отдела «К» (подразделения Службы экономической безопасности ФСБ) по заявлению ЦБ. По его словам, одно из оснований — рост количества телефонных и ИТ-мошенничеств.
  • Сооснователь Qiwi Сергей Солонин отказался от комментариев изданию: «Мы продали всё. Полтора года готовили сделку. Комментариев давно ни на что не даю».
  • В январе 2024 года Qiwi продала российский бизнес, в том числе банковский, гонконгской Fusion Factor Fintech за 23,75 млрд рублей. В феврале ЦБ отозвал лицензию «Qiwi Банка» из-за нарушения законов «по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём».
  • После этого Qiwi засомневалась, что сможет получить деньги за российские активы в срок. Но уточнила, что договор о продаже бизнеса неразрывный и не предполагает изменение суммы сделки.
  • Пока банку не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, его дела будет вести временная администрация — Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно посчитало, что у банка 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств в 4,4 млрд рублей. С 21 февраля с них нельзя ничего вывести, но АСВ утверждает, что у «Qiwi Банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков (они не попадают под страховку). Страховые возмещения вкладчикам начали перечислять 29 февраля.

#новости #qiwiбанк

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16 комментариев
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 Dektor

Надеюсь владельцы успели покинуть страну.

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Фоксик

Владельцы продали российский бизнес

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Сто к одному

Владельцы продались

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Madina Djalilova

Если в банке дыра, то, надеюсь, что им это не дадут сделать

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Alex Melnikoff

За обход санкций по оплате иностранных сервисов чтоль?

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Дмитрий Антонович

Поди так и есть

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Alex Melnikoff

Реально с двух сторон желают одно дело

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Юрист Королёв Дмитрий

Шансы вернуть вкладчикам деньги в полном объеме тают на глазах.
А владельцев Киви-кошельков можно начать жалеть

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Юрист Королёв Дмитрий

Вспомнилась история, когда при ликвидации Черкизона грузовиками вывозился товар в неизвестном направлении.

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Alex Melnikoff

именно вкладчики получат, но вот кто и зачем делал вклады в киви-хз
основное это кошельки

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Вадим Д.

Всё уже украдено, до вас 🤷🏼‍♂️

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Сто к одному

да успеют еще присосаться

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Сто к одному

Ну пошло поехало

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Тимоха

Представляю, с какой грустью подобные новости читают люди, у которых там деньги зависли.

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Madina Djalilova

Значит в банке всё таки дыра!

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Alex Melnikoff

а если ее нет, то сделают

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13 комментариев
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