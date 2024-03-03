День 739: в России заблокировали словарь жестовых языков Spread The Sign Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 2-4 марта: доллар — 91,33 рубля (на 49 копеек больше, чем 1 марта), евро — 98,72 рубля (на 18 копеек больше).
Какие есть проблемы и трудности
В России заблокировали международный словарь жестовых языков Spread The Sign, пишет «Медиазона». «Роскомсвобода» отмечает, что сайт словаря заблокировали ещё 19 февраля 2024 года.
Несколько турецких бизнесменов обвинили США в угрозах ввести вторичные санкции за торговлю с Россией и пообещали подать в суд на американских чиновников, написала 27 февраля газета Aydınlık, не называя количество предпринимателей или их имена. Внимание на публикацию обратил РБК.
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предположил, что «Википедию» могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN — из-за статьи, где описаны способы обхода блокировок, а также «рекомендации пользователям их применять».
Контекст
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам февраля 2024 года составила 27,3 тысячи рублей в месяц, увеличившись за 30 дней на 0,2%. Двухкомнатные, напротив, подешевели на 0,2%, до 40 тысяч рублей в месяц, следует из данных «Циан.Аналитики».
Новости предыдущего дня, 2 марта — здесь.
Как тебе такой жест, Роскомнадзор?
Причина в источниках не указана конкретная, но я провёл собственное расследование на диване. Поступил сигнал от Семёновны из Чебоксар, которая увидела на улице общающихся на языке жестов ребят. Она заподозрила, что они обсуждают ЛГБТ, и доложила наверх через своего куратора в собесе.
Я вот недавно вспоминал новость от 2017 года про булочные Германа Стерлигова
Приятно когда у тебя есть личный куратор. Ты видишь что государство помнит и заботится о тебе.
Ну всё правильно же сделал, чётко по инструкции.
Орден сутулого во весь горб ей.
Я даже не знаю, это толстота или описаны реальные события
Твоя борьба.
Откройте заглавную страницу этого сайта из рф
О как, жесты были экстремисткие или несли угрозу «традиционным ценностям»?
Маразм крепчал, хотя, казалось бы, — куда ещё?!
На сайт зайдите и увидите причину блокировки.
Ютуб распространяет в миллионы раз больше лгбт, экстремизма вместе всех взятых. Но блочить пока не будем, это другое
Страшно же, вдруг «пропитаюсь» чуждыми идеями (-:
И? Не имеет ничего общего ни с одним законом, по которому можно заблокировать сайт. Прикинь, там даже дискредитации армии нет. Но всем чиновникам и судьям, конечно же, похуй на закон, закон для рабов, а господа делают что хотят и блокируют кого хотят.
Попадает под закон о фейках.
Фейках о чем? В чем состоит ложное утверждение?
😂 Как грибы с чиновниками США воевали.
Турки не намерены исполнять хотелки США. С кем торгуют турецкие бизнесмены это их личное дело.
Турки будут исполнять всё. Они могут бурчать и сердито шевелить усами, но ничего не изменится.
Доброе утро
Запретить и заблокировать. Ясно-понятно.
Так к этому и идёт. Правильную копию уже делают. Как готова будет и не будет падать - неправильную вики можно блочить. Не удивлюсь если уже к этому лету.
Ничего от этого в стране не пострадает.
А ютуб неправильный когда могут заблокировать?
И что там было?
Сразу видно, что ЛГБТ какое-то.
.. А пока подождем отзыва лицензии у Тинькофф банка
Скажи мне в 2007 что заблокируют Википедию я бы назвал шизоидом такого человека.
Поясните, а ЛГБТ, экстремизм, дискредитация на Ютубе она другая?
Чет блокировкой и не пахнет ютаба. Хотя на распространял в миллионы раз больше всех вместе взятых сервисов