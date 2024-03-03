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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 марта: доллар — 91,33 рубля (на 49 копеек больше, чем 1 марта), евро — 98,72 рубля (на 18 копеек больше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии биржи 1 марта: доллар — 91,67 рубля, евро — 98,90 рубля.

Курсы на Forex на закрытии биржи 1 марта: доллар — 91,60 рубля, евро — 99,16 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

В России заблокировали международный словарь жестовых языков Spread The Sign, пишет «Медиазона». «Роскомсвобода» отмечает, что сайт словаря заблокировали ещё 19 февраля 2024 года.

Несколько турецких бизнесменов обвинили США в угрозах ввести вторичные санкции за торговлю с Россией и пообещали подать в суд на американских чиновников, написала 27 февраля газета Aydınlık, не называя количество предпринимателей или их имена. Внимание на публикацию обратил РБК.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предположил, что «Википедию» могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN — из-за статьи, где описаны способы обхода блокировок, а также «рекомендации пользователям их применять».

Контекст

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам февраля 2024 года составила 27,3 тысячи рублей в месяц, увеличившись за 30 дней на 0,2%. Двухкомнатные, напротив, подешевели на 0,2%, до 40 тысяч рублей в месяц, следует из данных «Циан.Аналитики».

Новости предыдущего дня, 2 марта — здесь.