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Евгения Евсеева

День 739: в России заблокировали словарь жестовых языков Spread The Sign Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Sincerely Media / Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 марта: доллар — 91,33 рубля (на 49 копеек больше, чем 1 марта), евро — 98,72 рубля (на 18 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии биржи 1 марта: доллар — 91,67 рубля, евро — 98,90 рубля.

Курсы на Forex на закрытии биржи 1 марта: доллар — 91,60 рубля, евро — 99,16 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

В России заблокировали международный словарь жестовых языков Spread The Sign, пишет «Медиазона». «Роскомсвобода» отмечает, что сайт словаря заблокировали ещё 19 февраля 2024 года.

Несколько турецких бизнесменов обвинили США в угрозах ввести вторичные санкции за торговлю с Россией и пообещали подать в суд на американских чиновников, написала 27 февраля газета Aydınlık, не называя количество предпринимателей или их имена. Внимание на публикацию обратил РБК.

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Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предположил, что «Википедию» могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN — из-за статьи, где описаны способы обхода блокировок, а также «рекомендации пользователям их применять».

Контекст

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам февраля 2024 года составила 27,3 тысячи рублей в месяц, увеличившись за 30 дней на 0,2%. Двухкомнатные, напротив, подешевели на 0,2%, до 40 тысяч рублей в месяц, следует из данных «Циан.Аналитики».

Новости предыдущего дня, 2 марта — здесь.

#новости

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 Депрессивный Опоссум
В России заблокировали международный словарь жестовых языков Spread The Sign

Как тебе такой жест, Роскомнадзор?

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Депрессивный Опоссум

Причина в источниках не указана конкретная, но я провёл собственное расследование на диване. Поступил сигнал от Семёновны из Чебоксар, которая увидела на улице общающихся на языке жестов ребят. Она заподозрила, что они обсуждают ЛГБТ, и доложила наверх через своего куратора в собесе.

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ZuDwa

Я вот недавно вспоминал новость от 2017 года про булочные Германа Стерлигова

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Иванов Иван

Приятно когда у тебя есть личный куратор. Ты видишь что государство помнит и заботится о тебе.

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Вадим Д.

Ну всё правильно же сделал, чётко по инструкции.
Орден сутулого во весь горб ей.

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Dmitry

Я даже не знаю, это толстота или описаны реальные события

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Иванов Иван

Твоя борьба.

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Alex Sinko

Откройте заглавную страницу этого сайта из рф

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Вадим Д.

О как, жесты были экстремисткие или несли угрозу «традиционным ценностям»?
Маразм крепчал, хотя, казалось бы, — куда ещё?!

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Graytone

На сайт зайдите и увидите причину блокировки.

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Альвар

Ютуб распространяет в миллионы раз больше лгбт, экстремизма вместе всех взятых. Но блочить пока не будем, это другое

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Вадим Д.

Страшно же, вдруг «пропитаюсь» чуждыми идеями (-:

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Zloy Marketolog

И? Не имеет ничего общего ни с одним законом, по которому можно заблокировать сайт. Прикинь, там даже дискредитации армии нет. Но всем чиновникам и судьям, конечно же, похуй на закон, закон для рабов, а господа делают что хотят и блокируют кого хотят.

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Graytone

Попадает под закон о фейках.

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Zloy Marketolog

Фейках о чем? В чем состоит ложное утверждение?

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Вадим Д.
пообещали подать в суд на американских чиновников

😂 Как грибы с чиновниками США воевали.

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Иванов Иван
Прокуратура Турции должна начать расследование, а правительство — объявить этих чиновников персона нон грата, заявил изданию доцент кафедры международного права Университета Хаджеттепе доктор Эрдем Илкер Мулту. «Банки не могут передавать эту информацию третьим лицам. Наши граждане могут подать в прокуратуру на эти банки уголовные иски, поскольку они выдают свою коммерческую тайну иностранцам, действуют от имени США и препятствуют проведению операций без законных оснований», — подчеркнул он.

Турки не намерены исполнять хотелки США. С кем торгуют турецкие бизнесмены это их личное дело.

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Вадим Д.

Турки будут исполнять всё. Они могут бурчать и сердито шевелить усами, но ничего не изменится.

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умный человек

Доброе утро

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Вадим Д.
«Википедию» могут заблокировать в России

Запретить и заблокировать. Ясно-понятно.

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Иванов Иван

Так к этому и идёт. Правильную копию уже делают. Как готова будет и не будет падать - неправильную вики можно блочить. Не удивлюсь если уже к этому лету.
Ничего от этого в стране не пострадает.

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Альвар

А ютуб неправильный когда могут заблокировать?

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lakoros

И что там было?

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Депрессивный Опоссум

Сразу видно, что ЛГБТ какое-то.

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ZuDwa

.. А пока подождем отзыва лицензии у Тинькофф банка

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местный житель

Скажи мне в 2007 что заблокируют Википедию я бы назвал шизоидом такого человека.

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Альвар

Поясните, а ЛГБТ, экстремизм, дискредитация на Ютубе она другая?
Чет блокировкой и не пахнет ютаба. Хотя на распространял в миллионы раз больше всех вместе взятых сервисов

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