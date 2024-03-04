День 740: МВД решило упростить переселение россиян из других стран, количество выданных кредитных карт упало на 22% Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 2-4 марта: доллар — 91,33 рубля (на 49 копеек больше, чем 1 марта), евро — 98,72 рубля (на 18 копеек больше).
Какие есть проблемы и трудности
Отзыв лицензии «Qiwi Банка» лишили российских пользователей сервиса Pyypl бесплатного канала пополнения карт Visa с рублёвого счёта в российских банках. Pyypl — аффилированная с Qiwi компания, её сервис позволял оплачивать подписку на PhpStorm от JetBrains, ChatGPT и другое ПО, официально не представленное в России.
Кто и как адаптируется
ИТ-интегратор «Ланит» и глава Riverstretch учредили компанию для строительства дата-центра.
Белорусские чипы начали приравнивать к российским для включения в реестр Минпромторга. Первое такое решение приняли в отношении аналоговых базовых матричных кристаллов. Об этом в кулуарах пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, рассказали два источника в отрасли.
МВД предложило упростить процедуру переселения россиян из недружественных стран. Пока они могут подать заявку на участие в программе только за рубежом, в учреждениях российского МИДа, а в проекте предлагается включать их в программу и на территории России.
Контекст
В 2024 году с рынка могут уйти 15 российских банков, такой прогноз дали аналитики «Эксперт РА», пишут Forbes, РБК и «Коммерсант». Причинами могут стать плановая реорганизация, добровольная сдача лицензии или её отзыв. Потенциал консолидации остаётся значительным из-за жёсткой конкуренции на фоне технологического отставания и отсутствия ярко выраженной бизнес-модели у большого числа банков.
В январе 2024 года в России выдано 1,99 млн кредитных карт с общим лимитом 202,8 млрд рублей — на 22% меньше год к году и на 37% меньше, чем месяцем ранее. Это самое заметное снижение среди всех сегментов необеспеченного кредитования.
Новости предыдущего дня, 2 марта — здесь.
Ну наконец-то угнетённые в недружественных странах россияне могут смело ломануться на историческую, отважно подавая заявки с гордо поднятой головой!
Но ведь россиян за рубежом уже назвали предателями, и не раз. Или теперь они свои? Какая сейчас линия партии?
Как будто найдутся умалишённые, которые поведутся заехать в хату по упрощенной схеме 🗿
Мб её упростят настолько, что МВД само будет подавать заявления на переселение недорогих россиян
Слава богу, спасем соотечественников из лап клятого запада и его прихлебателей.. как раз для перевозки всех желающих нам и понадобятся 2000 гражданских самолетов, которые будут выпущены к 2030 году
С чего бы вдруг?)
Мобилизация скоро
Белорусские чипы?! Это как белорусские креветки?
Ничего не мешает технически построить как креветочную ферму так и производство чипов на территории Белоруссии, тем более это технологический суверенитет, поэтому высмеивать тут можно только вашу насмешку
Имелись в виду белорусские чипсы, это опечатка. Со сметаной и луком
Кстати, Беларусь, как бы это не звучало дико, имеет одних из лучших айтишников в мире, по всему миру айтишники из Белорусии высоко котируются.
Три пути российских банков.
"Прибыль банковского сектора в 2024 году сократится с рекордных 3,3 трлн рублей до 2,8 трлн рублей"
Бедные банки, тяжело им будет в 2024 году после рекордного 2023-го. Предлагаю всем нам скинуться (чем бог послал) тем пятнадцати банкам, лишь бы они не покинули нашу православную великую родину.
Такъ победим!
Фантазёр ты меня называла.
Кстати, белорусские чипы не из той же оперы, что белорусские устрицы?
А что они удивляются!? Своему же народу выдают кредит с больными повышенными процентами и те же банки за пределом Росси выдают кредит почти в два раза меньше. Пусть все банки в России закроются, народу только в радость будет
Чувак, ты слышал что-нибудь про ключевую ставку?
Надо бы предложить беднягам вернуться назад к российской водке. https://www.youtube.com/watch?v=RAJcp_jvY5o&t=7091s
Справедливости ради, pyypl перестал с осени работать корректно. Переход с Мастер кард на визу затянулся у них.