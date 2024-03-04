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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 марта: доллар — 91,33 рубля (на 49 копеек больше, чем 1 марта), евро — 98,72 рубля (на 18 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытии биржи 1 марта: доллар — 91,67 рубля, евро — 98,90 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии биржи 1 марта: доллар — 91,60 рубля, евро — 99,16 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Отзыв лицензии «Qiwi Банка» лишили российских пользователей сервиса Pyypl бесплатного канала пополнения карт Visa с рублёвого счёта в российских банках. Pyypl — аффилированная с Qiwi компания, её сервис позволял оплачивать подписку на PhpStorm от JetBrains, ChatGPT и другое ПО, официально не представленное в России.

Кто и как адаптируется

ИТ-интегратор «Ланит» и глава Riverstretch учредили компанию для строительства дата-центра.

Белорусские чипы начали приравнивать к российским для включения в реестр Минпромторга. Первое такое решение приняли в отношении аналоговых базовых матричных кристаллов. Об этом в кулуарах пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, рассказали два источника в отрасли.

МВД предложило упростить процедуру переселения россиян из недружественных стран. Пока они могут подать заявку на участие в программе только за рубежом, в учреждениях российского МИДа, а в проекте предлагается включать их в программу и на территории России.

Контекст

В 2024 году с рынка могут уйти 15 российских банков, такой прогноз дали аналитики «Эксперт РА», пишут Forbes, РБК и «Коммерсант». Причинами могут стать плановая реорганизация, добровольная сдача лицензии или её отзыв. Потенциал консолидации остаётся значительным из-за жёсткой конкуренции на фоне технологического отставания и отсутствия ярко выраженной бизнес-модели у большого числа банков.

В январе 2024 года в России выдано 1,99 млн кредитных карт с общим лимитом 202,8 млрд рублей — на 22% меньше год к году и на 37% меньше, чем месяцем ранее. Это самое заметное снижение среди всех сегментов необеспеченного кредитования.

Новости предыдущего дня, 2 марта — здесь.