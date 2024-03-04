В 2024 году в России могут закрыться 15 банков, а общая прибыль сектора сократится на 500 млрд рублей — «Эксперт РА» Статьи редакции
Это связано с жёсткой конкуренцией, а также технологическим отставанием и отсутствием ярко выраженной бизнес-модели у большого числа банков, считают аналитики.
- Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало обзор, посвящённый прибыльности банковского сектора в России в 2024 году. Об этом пишут Forbes, «Коммерсантъ» и РБК. Аналитики прогнозируют, что за год 15 банков могут уйти с рынка из-за плановой реорганизации, добровольной сдачи лицензии или её отзыва.
- Отзывы лицензий могут коснуться в основном банков за пределами первой сотни по размеру активов, потому что «их бизнес не имеет сильных точек роста, они больше подвержены рискам регулирования и надзора». Возможны точечные сделки по приобретению «“дочек” иностранных банков».
- Прибыль банковского сектора в 2024 году сократится с рекордных 3,3 трлн рублей до 2,8 трлн рублей, прогнозирует «Эксперт РА». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла возможной прибыль от 2,3 до 2,8 трлн рублей по итогам года.
- Потеря прибыли будет связана с ужесточением регулирования, пересмотром условий субсидируемых ипотечных программ и возможным вводом макропруденциальных лимитов ЦБ на ипотеку, считают аналитики. Объём ипотечного кредитования в этом году может снизиться на 10-20% с рекордных 7,8 трлн рублей в 2023 году. Также ослабеет положительное влияние на прибыль валютной переоценки.
- При этом доля топ-10 банков в прибыли банковского сектора вырастет с 72,7% в 2023 году до 75% в 2024-м — крупнейшие банки получат 2,1 трлн рублей, прогнозирует агентство. Этому поспособствует более низкая стоимость фондирования и технологическое превосходство ведущих банков. Больше всего снизится прибыль средних банков — они получат 500 млрд рублей, на 28,6% меньше год к году.
- По данным на 1 января 2024 года, в России работали 324 банка и 37 небанковских кредитных организаций. В феврале ЦБ впервые за полтора года начал отзывать банковские лицензии — сначала у «Qiwi Банка», позже у банка «Гефест». Оба решения связаны с несоблюдением антиотмывочного законодательства и другим нарушением законов. Также в январе «СМП Банк» стал частью ПСБ, а небанковская кредитная организация «ЮСиЭС» добровольно сдала лицензию.
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А закройте к едрене-фене сбербанк! Дурь со всех сторон: руководство не жалеет ни сотрудников ни клиентов: у одних планы по планам как продать туфту-страховку,а другим навязывание "экасистемы"
Ты так говоришь, как будто в других банках по-другому. Он как минимум выигрывает у всех остальных количеством отделений/банкоматов. То есть доступностью.
Скорее, только он и останется через n лет. Ну и ещё десяток других.
Меня Сбербанк целиком и полностью устраивает. И как клиента, и как инвестора.
Инвестор в рос рынок 🤣
Как инвестора🤣
А что не так? Во первых СБЕР платит жирные дивиденды. Во вторых с начала СВО он уже сделал более 200% роста и сейчас стремится к историческим хаям. Надо быть уж совсем идиотом, чтобы не суметь заработать на СБЕРе.
А закроются 20! Опережающие темпы, товарищи.
Гораздо более интересно, сколько планируется закрыть разного сорта "быстроденег" и прочих МФО. Вот уж где можно разгуляться.
Кстати в этом плохого ничего и нет, закрывают уж совсем схематозные и чернушные банки
Полностью согласен. Разного рода шлак надо искоренять.
Не так давно была пара лет, когда прям весьма масштабно вот эти говнобанки просто пачками закрывали, любо-дорого посмотреть было.
Жаль что новые всё появляются.
Не надо раскачивать корабль,крыс укачивает)
Бедняги (-:
Быстроденьги и МФО не обманывают государство. Так что все с ними ок будет
Странно, а почему банки закрывают, а микрофинанс.организации нет...
Могут закрыться. Это обязательно означает, что его закроют? Или он разорится из-за того, что неконкурентоспособен?
Забавные причины.
Было бы интереснее разобрать на части сбербанк. Слишком монопольный и слишком большой, его проблемы и возможный крах могут серьезно влиять на всю экономику страны. Нужно снизить этот риск.
ЦБ без "разбора компании" вынуждает банки иметь запас прочности, чтобы как раз таки краха и не было, а если вдруг чего, то государство поможет, так как это компания очень важна.
Так и в других странах)
Что касаемо монополии вообще не согласен, где монополия? У нас таких 5-10 банков крупных, а это уже не монополия) Как минимум ВТБ, Альфа, ПСБ, Тинькофф, Сбер
чубайсиной запахло
Ничем не пахнет
Есть ВТБ, есть Тинькофф, Альфа, Совкомбанк, Райфайзен и др, которыми также пользуются миллионы россиян. Не вижу монополии
Открой глаза шире