Деньги
Маша Цепелева

В 2024 году в России могут закрыться 15 банков, а общая прибыль сектора сократится на 500 млрд рублей — «Эксперт РА» Статьи редакции

Это связано с жёсткой конкуренцией, а также технологическим отставанием и отсутствием ярко выраженной бизнес-модели у большого числа банков, считают аналитики.

  • Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало обзор, посвящённый прибыльности банковского сектора в России в 2024 году. Об этом пишут Forbes, «Коммерсантъ» и РБК. Аналитики прогнозируют, что за год 15 банков могут уйти с рынка из-за плановой реорганизации, добровольной сдачи лицензии или её отзыва.
  • Отзывы лицензий могут коснуться в основном банков за пределами первой сотни по размеру активов, потому что «их бизнес не имеет сильных точек роста, они больше подвержены рискам регулирования и надзора». Возможны точечные сделки по приобретению «“дочек” иностранных банков».
  • Прибыль банковского сектора в 2024 году сократится с рекордных 3,3 трлн рублей до 2,8 трлн рублей, прогнозирует «Эксперт РА». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла возможной прибыль от 2,3 до 2,8 трлн рублей по итогам года.
  • Потеря прибыли будет связана с ужесточением регулирования, пересмотром условий субсидируемых ипотечных программ и возможным вводом макропруденциальных лимитов ЦБ на ипотеку, считают аналитики. Объём ипотечного кредитования в этом году может снизиться на 10-20% с рекордных 7,8 трлн рублей в 2023 году. Также ослабеет положительное влияние на прибыль валютной переоценки.
  • При этом доля топ-10 банков в прибыли банковского сектора вырастет с 72,7% в 2023 году до 75% в 2024-м — крупнейшие банки получат 2,1 трлн рублей, прогнозирует агентство. Этому поспособствует более низкая стоимость фондирования и технологическое превосходство ведущих банков. Больше всего снизится прибыль средних банков — они получат 500 млрд рублей, на 28,6% меньше год к году.
  • По данным на 1 января 2024 года, в России работали 324 банка и 37 небанковских кредитных организаций. В феврале ЦБ впервые за полтора года начал отзывать банковские лицензии — сначала у «Qiwi Банка», позже у банка «Гефест». Оба решения связаны с несоблюдением антиотмывочного законодательства и другим нарушением законов. Также в январе «СМП Банк» стал частью ПСБ, а небанковская кредитная организация «ЮСиЭС» добровольно сдала лицензию.

#новости #банки

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 Αιιροm

А закройте к едрене-фене сбербанк! Дурь со всех сторон: руководство не жалеет ни сотрудников ни клиентов: у одних планы по планам как продать туфту-страховку,а другим навязывание "экасистемы"

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Слегка Придурковатый

Ты так говоришь, как будто в других банках по-другому. Он как минимум выигрывает у всех остальных количеством отделений/банкоматов. То есть доступностью.

Скорее, только он и останется через n лет. Ну и ещё десяток других.

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Игорь Алакчеев

Меня Сбербанк целиком и полностью устраивает. И как клиента, и как инвестора.

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Виктор

Инвестор в рос рынок 🤣

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Бро

Как инвестора🤣

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Подментованный кот

А что не так? Во первых СБЕР платит жирные дивиденды. Во вторых с начала СВО он уже сделал более 200% роста и сейчас стремится к историческим хаям. Надо быть уж совсем идиотом, чтобы не суметь заработать на СБЕРе.

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Вадим Д.
могут закрыться 15 банков

А закроются 20! Опережающие темпы, товарищи.

Гораздо более интересно, сколько планируется закрыть разного сорта "быстроденег" и прочих МФО. Вот уж где можно разгуляться.

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Ale K

Кстати в этом плохого ничего и нет, закрывают уж совсем схематозные и чернушные банки

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Вадим Д.

Полностью согласен. Разного рода шлак надо искоренять.
Не так давно была пара лет, когда прям весьма масштабно вот эти говнобанки просто пачками закрывали, любо-дорого посмотреть было.
Жаль что новые всё появляются.

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Mr Black

Не надо раскачивать корабль,крыс укачивает)

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Вадим Д.

Бедняги (-:

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Mikhail Medvedev

Быстроденьги и МФО не обманывают государство. Так что все с ними ок будет

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Natalia

Странно, а почему банки закрывают, а микрофинанс.организации нет...

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Виктор Исаков

Могут закрыться. Это обязательно означает, что его закроют? Или он разорится из-за того, что неконкурентоспособен?

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debil
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Zamir Saidov

Забавные причины.
Было бы интереснее разобрать на части сбербанк. Слишком монопольный и слишком большой, его проблемы и возможный крах могут серьезно влиять на всю экономику страны. Нужно снизить этот риск.

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Андрей

ЦБ без "разбора компании" вынуждает банки иметь запас прочности, чтобы как раз таки краха и не было, а если вдруг чего, то государство поможет, так как это компания очень важна.
Так и в других странах)

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Андрей

Что касаемо монополии вообще не согласен, где монополия? У нас таких 5-10 банков крупных, а это уже не монополия) Как минимум ВТБ, Альфа, ПСБ, Тинькофф, Сбер

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Таир Бакиев

чубайсиной запахло

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Виктор

Ничем не пахнет

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Андрей Панов

Есть ВТБ, есть Тинькофф, Альфа, Совкомбанк, Райфайзен и др, которыми также пользуются миллионы россиян. Не вижу монополии

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Виктор

Открой глаза шире

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19 комментариев
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