АСВ: незавершенные переводы системы Contact вернут при ликвидации «Qiwi Банка», который ей управлял Статьи редакции
ЦБ отозвал у него лицензию 21 февраля 2024 года.
- «Qiwi Банк» выступал оператором платёжной системы Contact — через неё пользователи совершали переводы за рубеж. По данным самого банка, неисполненными остались более 17 тысяч переводов на сумму свыше 700 млн рублей.
- Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которому поручили вести дела организации до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора, сообщило: застрявшие деньги можно будет вернуть в составе третьей очереди кредиторов — уже на этапе ликвидации банка.
- Для этого необходимо подать требование, указав личные данные, номер и сумму перевода, подписанную копию документа, подтверждающего факт перевода, а также реквизиты банковского счёта в рублях, открытого на имя кредитора, — туда зачислят средства.
- Скачать «примерную» форму можно на сайте АСВ, а отправить заявку — по почте или принести лично. Адреса указаны в заявлении агентства.
- ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля 2024 года. 22 февраля его и систему Contact исключили из реестра операторов платёжных систем. По оценке АСВ, у банка было 9,3 млн кошельков, на которых находится 4,4 млрд рублей.
- 29 февраля агентство сообщило о начале страховых возмещений. «Точка» заявила, что выплатит своим клиентам заблокированные и непокрытые страховкой АСВ средства. С 2017 года она работала по мультибанковской системе: клиенты могли на базе компании осуществлять операции через Qiwi и «Открытие». В 2023-м «Точка» получила собственную банковскую лицензию.
- 1 марта источник РБК рассказал, что ФСБ начала проверку «Qiwi Банка» из-за возможного вывода за границу денег, «полученных незаконно».
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Я первый что-ли ?
Где все ?
Или все понесли заявы в АСВ?
Все давно вывели оплатив телефон
А как вы застрявшие переводы вывели с помощью оплаты телефона?
На кнопку надо было нажать
Вы же не читает, на что отвечаете? Или переводы в Cotact никогда не делали?
Блин у меня там рубль
Сочувствую. Пишите заявление