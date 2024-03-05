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Фото: ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 марта: доллар — 91,35 рубля (на 2 копейки больше, чем 4 марта), евро — 99,1 рубля (на 38 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:31 мск: доллар — 91,34 рубля, евро — 99,08 рубля.

Курсы на Forex на закрытии на 7:52 мск: доллар — 91,34 рубля, евро — 99,1 рубля.

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ЦБ указал банкам, что им не следует распространять публично информацию о взаимодействии с иностранными партнёрами и механизмах международных расчётов, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора. Также ЦБ рекомендовал банкам предупредить своих клиентов – участников внешнеэкономической деятельности «не допускать публичное распространение информации» об иностранных контрагентах, с которыми они сотрудничают. Это необходимо для снижения санкционных рисков.

Мосбиржа ожидает, что торги акциями «ТКС холдинга» могут начаться «уже через две-три недели». Официальную дату возобновления торгов биржа раскроет, когда будут проведены все действия в НРД, связанные с начислением новой бумаги МКПАО «ТКС холдинг» — юрлица TCS Group, созданного при переезде компании с Кипра в российскую юрисдикцию.

Кто и как адаптируется

«Вымпелком» (бренд «Билайн») выкупил права на исходный код ядра биллинговой системы американо-израильской компании Amdocs. Условия сделки не раскрываются.

Российский бренд виски William Scott, входивший в портфель дистрибьютора «Статус-групп», отошёл калужскому ликёро-водочному заводу «Кристалл».

Минцифры пытается возобновить работу механизма льготного кредитования производителей телеком-оборудования и электроники, пишет «Коммерсантъ». Для этого ведомство рассчитывает получить из бюджета часть средств из «налога на выход» — его платят иностранные инвесторы после продажи российских активов. Механизм поддержки, запущенный весной 2022 года, прекратил работать в ноябре 2023 года из-за нехватки средств на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.

Российский дистрибьютор «ЛР Ритейл» зарегистрировал сразу несколько доменов, связанных с южнокорейским fashion-брендом одежды 8 seconds, который развивает Samsung. Регистрация может говорить о планах «ЛР Ритейла», управляющего в России магазинами inni с женской одеждой и аксессуарами дизайнеров из Южной Кореи, и бутиком премиальной детской одежды Wandu, стать дистрибьютором 8 seconds в России, пишет «Коммерсантъ».

Какие есть проблемы и трудности

В 2023 году объём венчурных инвестиций в России достиг исторического минимума за последние семь лет — $118 млн, говорится в исследовании Агентства инноваций Москвы. Это падение более чем в десять раз в сравнении с 2022 годом ($1,252 млрд). Одновременно в 2023 году незначительно выросло количество сделок — до 181 с 165. Без учёта крупных сделок 2022 года (на $840 млн) сокращение 2023 года составило 3,5 раза.

Контекст

В России наблюдается недостаток рабочей силы, а уровень безработицы низкий (лишь 2,9% за январь 2024-го), поэтому выход на работу безработных уже не резерв для рынка труда. Но есть «большой навес» скрытых трудовых резервов — люди, которые в силу разных причин не принадлежат к экономически активному населению и, в частности, не классифицируются как безработные, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА «Резервы российского рынка труда». Это около 7,5 млн человек. «Антирезерв» рынка, которого не хватает для того, чтобы безработица достигла равновесного уровня и не ускоряла инфляцию, составляет 700-750 тысяч человек.

В правительстве начали работу над изменениями в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль, которые анонсировал Владимир Путин, пишут «Ведомости». А Forbes разбирается: как может быть устроено «более справедливое» налогообложение в России, с инициативой которого выступил президент.

Новости предыдущего дня, 4 марта — здесь.