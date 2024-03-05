День 741: ЦБ попросил банки не говорить публично о международных партнёрах, объём инвестиций в России упал до $118 млн Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 5 марта: доллар — 91,35 рубля (на 2 копейки больше, чем 4 марта), евро — 99,1 рубля (на 38 копеек больше).
ЦБ указал банкам, что им не следует распространять публично информацию о взаимодействии с иностранными партнёрами и механизмах международных расчётов, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора. Также ЦБ рекомендовал банкам предупредить своих клиентов – участников внешнеэкономической деятельности «не допускать публичное распространение информации» об иностранных контрагентах, с которыми они сотрудничают. Это необходимо для снижения санкционных рисков.
Мосбиржа ожидает, что торги акциями «ТКС холдинга» могут начаться «уже через две-три недели». Официальную дату возобновления торгов биржа раскроет, когда будут проведены все действия в НРД, связанные с начислением новой бумаги МКПАО «ТКС холдинг» — юрлица TCS Group, созданного при переезде компании с Кипра в российскую юрисдикцию.
Кто и как адаптируется
«Вымпелком» (бренд «Билайн») выкупил права на исходный код ядра биллинговой системы американо-израильской компании Amdocs. Условия сделки не раскрываются.
Российский бренд виски William Scott, входивший в портфель дистрибьютора «Статус-групп», отошёл калужскому ликёро-водочному заводу «Кристалл».
Минцифры пытается возобновить работу механизма льготного кредитования производителей телеком-оборудования и электроники, пишет «Коммерсантъ». Для этого ведомство рассчитывает получить из бюджета часть средств из «налога на выход» — его платят иностранные инвесторы после продажи российских активов. Механизм поддержки, запущенный весной 2022 года, прекратил работать в ноябре 2023 года из-за нехватки средств на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.
Российский дистрибьютор «ЛР Ритейл» зарегистрировал сразу несколько доменов, связанных с южнокорейским fashion-брендом одежды 8 seconds, который развивает Samsung. Регистрация может говорить о планах «ЛР Ритейла», управляющего в России магазинами inni с женской одеждой и аксессуарами дизайнеров из Южной Кореи, и бутиком премиальной детской одежды Wandu, стать дистрибьютором 8 seconds в России, пишет «Коммерсантъ».
Какие есть проблемы и трудности
В 2023 году объём венчурных инвестиций в России достиг исторического минимума за последние семь лет — $118 млн, говорится в исследовании Агентства инноваций Москвы. Это падение более чем в десять раз в сравнении с 2022 годом ($1,252 млрд). Одновременно в 2023 году незначительно выросло количество сделок — до 181 с 165. Без учёта крупных сделок 2022 года (на $840 млн) сокращение 2023 года составило 3,5 раза.
Контекст
В России наблюдается недостаток рабочей силы, а уровень безработицы низкий (лишь 2,9% за январь 2024-го), поэтому выход на работу безработных уже не резерв для рынка труда. Но есть «большой навес» скрытых трудовых резервов — люди, которые в силу разных причин не принадлежат к экономически активному населению и, в частности, не классифицируются как безработные, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА «Резервы российского рынка труда». Это около 7,5 млн человек. «Антирезерв» рынка, которого не хватает для того, чтобы безработица достигла равновесного уровня и не ускоряла инфляцию, составляет 700-750 тысяч человек.
В правительстве начали работу над изменениями в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль, которые анонсировал Владимир Путин, пишут «Ведомости». А Forbes разбирается: как может быть устроено «более справедливое» налогообложение в России, с инициативой которого выступил президент.
Новости предыдущего дня, 4 марта — здесь.
Эффективные менеджеры собрались
Я тоже хочу быть гражданином вражеской страны
так это, а потом макрон и вас отправит
ужос. Надо позвонить народу в канаду, предупредить, что их макрон куда то отправит.
Вы там шуруйте, только не шумите, не пылите — добавил ЦБ вдогонку.
Я прямо вижу обновлённый дизайн...
Отлично! Особенно "и многие другие..." - добавляет уверенности.
Представляю себе пресс-релизы:
"В планах развития компании - заключение контрактов с внешними покупателями, наращивание поставок в направлении Юга, Востока, и Юго-запада"
Умно́! Вам бы советником работать в ЦБ
Тогда не понятно зачем они киви закрывали. Это же самые хитрые из хитрых...
Хитрые != умные.
Счастье любит тишину
Странно не это, странно ,что объём не достиг исторического нуля.
А почему дружественные страны не инвестируют? Они что, не видят стабильности???
Тут должен быть мем из ДМБ
А вот и новый оксюморон подъехал.
"В России наблюдается недостаток рабочей силы"
А что странного?
«Рабочая сила» пошла на СВО
старый фильм "Офицеры" смотрела? Там как раз назвали их текущую профессию)
Деньги укрались. А рабочей силе работать не на чем.
Но АКРА нашло 7,5 млн россиян, которых теперь классифицируют как безработных.
Это ещё хорошо, что эта АКРА не на армию работает.
Почему это говно висит в популярном с 4 комментами от одного человека?
Вы про свой комментарий?
Хорошо что правительство работает над изменением НДФЛ
Нужно сразу штрафы проработать, а то неполной будет работа.
@ЦБ указал банкам, что им не следует распространять публично информацию о взаимодействии с иностранными партнёрами и механизмах международных расчётов@
Ха-ха!
"Минцифры пытается возобновить работу механизма льготного кредитования производителей шильдиков для телеком-оборудования и электроники"
"В 2023 году объём венчурных инвестиций в России достиг исторического минимума"
"Это падение более чем в десять раз в сравнении с 2022 годом" "сокращение 2023 года составило 3,5 раза."
До сих пор ещё? А кто и зачем?
"В России наблюдается недостаток рабочей силы"
А что случилось?
"В правительстве начали работу над изменениями в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль"
Задушат всех...
Что ни день, то пи3же новость.
118млн$ - совсем мало, поместится в одну квартиру какого-нибудь бывшего подполковника.
Словами это не передать. Попробую мемом.
Zar BBC CD
Комментарий удален модератором
Интересно, в этот раз Гнусмас кого обводил?
Посадите или привлеките авторов этого сайта за распространение негативных новостей или оповещений для санкций. Чего только стоят новости о появлении новых обходных приложений в эпстор. Это натуральное вредительство.
Режим ушатал инвестклимат на десятилетия.
Если не на столетие
$118 млн. Как язык поворачивается это назвать инвестициями? За эти копейки даже проектную документацию не сделаешь какого-либо серьезного производства.
$118 млн звучит как-то оптимистично, не говоря о прошлогодних $1,252 млрд. Частные аналитические компании в несколько раз ниже цифры приводили...
Авось пронесет