Деньги
Евгения Евсеева

День 741: ЦБ попросил банки не говорить публично о международных партнёрах, объём инвестиций в России упал до $118 млн Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: ТАСС 

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 марта: доллар — 91,35 рубля (на 2 копейки больше, чем 4 марта), евро — 99,1 рубля (на 38 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:31 мск: доллар — 91,34 рубля, евро — 99,08 рубля.

Курсы на Forex на закрытии на 7:52 мск: доллар — 91,34 рубля, евро — 99,1 рубля.

ЦБ указал банкам, что им не следует распространять публично информацию о взаимодействии с иностранными партнёрами и механизмах международных расчётов, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора. Также ЦБ рекомендовал банкам предупредить своих клиентов – участников внешнеэкономической деятельности «не допускать публичное распространение информации» об иностранных контрагентах, с которыми они сотрудничают. Это необходимо для снижения санкционных рисков.

Мосбиржа ожидает, что торги акциями «ТКС холдинга» могут начаться «уже через две-три недели». Официальную дату возобновления торгов биржа раскроет, когда будут проведены все действия в НРД, связанные с начислением новой бумаги МКПАО «ТКС холдинг» — юрлица TCS Group, созданного при переезде компании с Кипра в российскую юрисдикцию.

Кто и как адаптируется

«Вымпелком» (бренд «Билайн») выкупил права на исходный код ядра биллинговой системы американо-израильской компании Amdocs. Условия сделки не раскрываются.

Российский бренд виски William Scott, входивший в портфель дистрибьютора «Статус-групп», отошёл калужскому ликёро-водочному заводу «Кристалл».

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Минцифры пытается возобновить работу механизма льготного кредитования производителей телеком-оборудования и электроники, пишет «Коммерсантъ». Для этого ведомство рассчитывает получить из бюджета часть средств из «налога на выход» — его платят иностранные инвесторы после продажи российских активов. Механизм поддержки, запущенный весной 2022 года, прекратил работать в ноябре 2023 года из-за нехватки средств на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.

Российский дистрибьютор «ЛР Ритейл» зарегистрировал сразу несколько доменов, связанных с южнокорейским fashion-брендом одежды 8 seconds, который развивает Samsung. Регистрация может говорить о планах «ЛР Ритейла», управляющего в России магазинами inni с женской одеждой и аксессуарами дизайнеров из Южной Кореи, и бутиком премиальной детской одежды Wandu, стать дистрибьютором 8 seconds в России, пишет «Коммерсантъ».

Какие есть проблемы и трудности

В 2023 году объём венчурных инвестиций в России достиг исторического минимума за последние семь лет — $118 млн, говорится в исследовании Агентства инноваций Москвы. Это падение более чем в десять раз в сравнении с 2022 годом ($1,252 млрд). Одновременно в 2023 году незначительно выросло количество сделок — до 181 с 165. Без учёта крупных сделок 2022 года (на $840 млн) сокращение 2023 года составило 3,5 раза.

Контекст

В России наблюдается недостаток рабочей силы, а уровень безработицы низкий (лишь 2,9% за январь 2024-го), поэтому выход на работу безработных уже не резерв для рынка труда. Но есть «большой навес» скрытых трудовых резервов — люди, которые в силу разных причин не принадлежат к экономически активному населению и, в частности, не классифицируются как безработные, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА «Резервы российского рынка труда». Это около 7,5 млн человек. «Антирезерв» рынка, которого не хватает для того, чтобы безработица достигла равновесного уровня и не ускоряла инфляцию, составляет 700-750 тысяч человек.

В правительстве начали работу над изменениями в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль, которые анонсировал Владимир Путин, пишут «Ведомости». А Forbes разбирается: как может быть устроено «более справедливое» налогообложение в России, с инициативой которого выступил президент.

Новости предыдущего дня, 4 марта — здесь.

#новости

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38 комментариев
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 A V

Эффективные менеджеры собрались

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местный житель

Я тоже хочу быть гражданином вражеской страны

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неформат

так это, а потом макрон и вас отправит

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Степан Немура

ужос. Надо позвонить народу в канаду, предупредить, что их макрон куда то отправит.

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Вадим Д.
не следует распространять публично информацию о взаимодействии с иностранными партнёрами

Вы там шуруйте, только не шумите, не пылите — добавил ЦБ вдогонку.

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Александр Привалов

Я прямо вижу обновлённый дизайн...

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Вадим Д.

Отлично! Особенно "и многие другие..." - добавляет уверенности.

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Иван Хаманн

Представляю себе пресс-релизы:
"В планах развития компании - заключение контрактов с внешними покупателями, наращивание поставок в направлении Юга, Востока, и Юго-запада"

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SevSK

Умно́! Вам бы советником работать в ЦБ

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KK

Тогда не понятно зачем они киви закрывали. Это же самые хитрые из хитрых...

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Вадим Д.

Хитрые != умные.

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Ale K

Счастье любит тишину

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Вадим Д.
объём венчурных инвестиций в России достиг исторического минимума

Странно не это, странно ,что объём не достиг исторического нуля.

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Андрей

А почему дружественные страны не инвестируют? Они что, не видят стабильности???

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Kiss1nger

Тут должен быть мем из ДМБ

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Вадим Д.
Российский бренд виски

А вот и новый оксюморон подъехал.

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Екатерина

"В России наблюдается недостаток рабочей силы"
А что странного?
«Рабочая сила» пошла на СВО

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Асушник

старый фильм "Офицеры" смотрела? Там как раз назвали их текущую профессию)

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Степан Немура

Деньги укрались. А рабочей силе работать не на чем.

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Слегка Придурковатый
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Слегка Придурковатый
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Вадим Д.
В России наблюдается недостаток рабочей силы, а уровень безработицы низкий

Но АКРА нашло 7,5 млн россиян, которых теперь классифицируют как безработных.
Это ещё хорошо, что эта АКРА не на армию работает.

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Наталия

Почему это говно висит в популярном с 4 комментами от одного человека?

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Премудрый пискарь

Вы про свой комментарий?

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Вадим Д.

Хорошо что правительство работает над изменением НДФЛ
Нужно сразу штрафы проработать, а то неполной будет работа.

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Премудрый пискарь

@ЦБ указал банкам, что им не следует распространять публично информацию о взаимодействии с иностранными партнёрами и механизмах международных расчётов@
Ха-ха!

"Минцифры пытается возобновить работу механизма льготного кредитования производителей шильдиков для телеком-оборудования и электроники"

"В 2023 году объём венчурных инвестиций в России достиг исторического минимума"
"Это падение более чем в десять раз в сравнении с 2022 годом" "сокращение 2023 года составило 3,5 раза."
До сих пор ещё? А кто и зачем?

"В России наблюдается недостаток рабочей силы"
А что случилось?

"В правительстве начали работу над изменениями в шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль"
Задушат всех...

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Александр Кайт

Что ни день, то пи3же новость.

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ИмФам2

118млн$ - совсем мало, поместится в одну квартиру какого-нибудь бывшего подполковника.

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Hox
ЦБ попросил банки не говорить публично о международных партнёрах

Словами это не передать. Попробую мемом.

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debil
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Buronataly

Zar BBC CD

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Комментарий удален модератором

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true iBegginer
связанных с южнокорейским fashion-брендом одежды 8 seconds, который развивает Samsung.

Интересно, в этот раз Гнусмас кого обводил?

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Читатель vc.ru

Посадите или привлеките авторов этого сайта за распространение негативных новостей или оповещений для санкций. Чего только стоят новости о появлении новых обходных приложений в эпстор. Это натуральное вредительство.

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Kiss1nger

Режим ушатал инвестклимат на десятилетия.

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Ale K

Если не на столетие

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mr.Robot

$118 млн. Как язык поворачивается это назвать инвестициями? За эти копейки даже проектную документацию не сделаешь какого-либо серьезного производства.

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Андрей Новиков

$118 млн звучит как-то оптимистично, не говоря о прошлогодних $1,252 млрд. Частные аналитические компании в несколько раз ниже цифры приводили...

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Тоже хочу

Авось пронесет

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