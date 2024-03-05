ЦБ попросил банки не раскрывать данные о международных партнёрах и расчётах, чтобы снизить риски санкций — «Ведомости» Статьи редакции
Опрошенные изданием эксперты рекомендации регулятора поддерживают.
- Центробанк указал банкам, что им не следует распространять в публичном пространстве, СМИ и рекламе информацию о взаимодействии с иностранными партнёрами и механизмах международных расчётов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора за подписью зампреда Ольги Поляковой, направленное 27 февраля 2024 года. Его получение подтвердили изданию два банка из топ-30 и один небольшой частный банк.
- Из документа следует, что ограничения необходимы для минимизации санкционных рисков для самих кредитных организаций и их банков-корреспондентов.
- Также ЦБ рекомендовал банкам предупредить своих клиентов, которые участвуют во внешнеэкономической деятельности, чтобы они «не допускали публичное распространение информации» об иностранных контрагентах, с которыми сотрудничают.
- Регулятор оставил за банками право определять «оптимальные форматы и каналы информирования» клиентов о возможностях международных расчётов. При этом необходимо «соблюдать осторожность и не раскрывать сведения неограниченному кругу лиц», говорится в письме.
- Представитель ЦБ на запрос «Ведомостей» не ответил, в крупнейших банках официально не прокомментировали информацию о рекомендации регулятора.
- Как пишет издание, с февраля 2022 года и начала введения санкций против банков те вместе с регулятором начали «чувствительнее» относиться к раскрытию информации. Например, из открытого доступа исчезла информация о компаниях, которые продолжают работать с Россией на платёжном рынке, а с сайта системы «Мир» удалили список стран, где можно расплачиваться российскими картами.
- По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, решение регулятора правильное: оно поможет убрать данные, которые можно использовать для давления на банки-корреспонденты, а также исключит риски попадания под новые санкции.
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Точно из-за риска санкций? Или просто те "успехи" оказались не такими успешными и таки уже нельзя расплачиваться МИРом?
🤫
А на ябед-корябед вообще нужно заводить уголовку и отбирать у них всё имущество.
Такъ победим!