«Qiwi Банк» подал иск к своим владельцам Статьи редакции
ЦБ отозвал лицензию у компании в конце февраля 2024 года.
- 4 марта 2024 года АО «Киви Банк» направило в Арбитражный суд Москвы иск против АО «Киви», гонконгской Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi Plc, следует из картотеки судов. Подробности заявления в карточке не приводятся.
- Представитель «Qiwi Банка» отказался от комментариев РБК, в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ, назначено временной администрацией в банке) и ЦБ не ответили на запросы издания на момент написания материала.
- В январе 2024 года Qiwi Plc закрыла сделку по продаже АО «Киви» компании Fusion Factor Fintech. Сумма сделки с учётом дисконта за иностранное участие и «повышенной неопределённости из-за временных ограничений ЦБ» составила 23,75 млрд рублей.
ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля. Вкладчики и владельцы счетов могут рассчитывать на страховые компенсации, владельцы электронных кошельков — подать заявление для включения в реестр требований кредиторов и получения денег.
- В конце февраля ФСБ начала доследственную проверку «Qiwi Банка» «на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путём», говорили источники РБК.
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не понимаю зачем закрывать киви 🥝 и так не все хорошо дайте возможности зарабатывать людям какой бы заработок не был главное будет доход государству в любом случае
Тотальный контроль волюты хочет государство
да согласен но деньги будут идти и в белую экономику России ну и в теневую тоже какая вообще разница главное чтобы движ был
Им не нужна нормальная деловая активность так как народ станет более общественно политически активным.
Набиуллина
Ну да, от отмыва денег, покупки запрещенных веществ, доход определенно будет
Ну хоть не к вкладчикам.
Ещё не вечер
И то верно (-:
Изначально именно так и прочитал заголовок. Где-то в подсознании уже жду этого)
Зачем 🤦
Лучшая защита - это нападение
Красивое кидалово
Кто-то кого-то кинул.
Прямо сам банк)? Наверное менеджмент банка, так корректней будет или арбитражный управляющий. А собственники спасали вложенные деньги их можно понять
Норм схема. Продаешь машину кому-то, подписываешь договор, тут же прибегает ГИБДД и говорит, что машина в угоне, подаешь в суд на покупателя, чтобы деньги заплатил, когда получаешь деньги — ГИБДД машину выпускает, перекрашиваешь и едешь.
Главная наркоотмывальня и вообще просто отмывальня еще и расстроилась😆
Это тенденция во всем мире. Чтобы люди в последующем согласились на цифровые деньги с привязкой счета к гражданину. Добро пожаловать в новый чудный мир - цифровой концлагерь