Деньги
Таня Боброва

«Qiwi Банк» подал иск к своим владельцам Статьи редакции

ЦБ отозвал лицензию у компании в конце февраля 2024 года.

  • 4 марта 2024 года АО «Киви Банк» направило в Арбитражный суд Москвы иск против АО «Киви», гонконгской Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi Plc, следует из картотеки судов. Подробности заявления в карточке не приводятся.
  • Представитель «Qiwi Банка» отказался от комментариев РБК, в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ, назначено временной администрацией в банке) и ЦБ не ответили на запросы издания на момент написания материала.
  • В январе 2024 года Qiwi Plc закрыла сделку по продаже АО «Киви» компании Fusion Factor Fintech. Сумма сделки с учётом дисконта за иностранное участие и «повышенной неопределённости из-за временных ограничений ЦБ» составила 23,75 млрд рублей.

  • ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» 21 февраля. Вкладчики и владельцы счетов могут рассчитывать на страховые компенсации, владельцы электронных кошельковподать заявление для включения в реестр требований кредиторов и получения денег.

  • В конце февраля ФСБ начала доследственную проверку «Qiwi Банка» «на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путём», говорили источники РБК.

#новости #qiwi

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 Халид

не понимаю зачем закрывать киви 🥝 и так не все хорошо дайте возможности зарабатывать людям какой бы заработок не был главное будет доход государству в любом случае

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Андрей

Тотальный контроль волюты хочет государство

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Халид

да согласен но деньги будут идти и в белую экономику России ну и в теневую тоже какая вообще разница главное чтобы движ был

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Андрей

Им не нужна нормальная деловая активность так как народ станет более общественно политически активным.

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Артём Литус

Набиуллина

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Федор Русаков

Ну да, от отмыва денег, покупки запрещенных веществ, доход определенно будет

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Вадим Д.

Ну хоть не к вкладчикам.

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Буквоед

Ещё не вечер

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Вадим Д.

И то верно (-:

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Владимир Владимирович

Изначально именно так и прочитал заголовок. Где-то в подсознании уже жду этого)

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Марат Копипастов

Зачем 🤦

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Bad Gateway

Лучшая защита - это нападение

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Danila Poyarkov

Красивое кидалово

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Слегка Придурковатый

Кто-то кого-то кинул.

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Andres Garin

Прямо сам банк)? Наверное менеджмент банка, так корректней будет или арбитражный управляющий. А собственники спасали вложенные деньги их можно понять

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Император Нолимоций

Норм схема. Продаешь машину кому-то, подписываешь договор, тут же прибегает ГИБДД и говорит, что машина в угоне, подаешь в суд на покупателя, чтобы деньги заплатил, когда получаешь деньги — ГИБДД машину выпускает, перекрашиваешь и едешь.

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Mr Black

Главная наркоотмывальня и вообще просто отмывальня еще и расстроилась😆

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Константин Кочейкин

Это тенденция во всем мире. Чтобы люди в последующем согласились на цифровые деньги с привязкой счета к гражданину. Добро пожаловать в новый чудный мир - цифровой концлагерь

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