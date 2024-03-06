Деньги
Евгения Евсеева

День 742: Латвия утвердила список сельхозпродуктов, запрещённых к ввозу из России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Alexandr Podvalny / Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 марта: доллар — 91,16 рубля (на 19 копеек меньше, чем 5 марта), евро — 98,93 рубля (на 17 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:48 мск: доллар — 90,73 рубля, евро — 98,54 рубля.

Курсы на Forex на закрытии на 08:06 мск: доллар — 90,75 рубля, евро — 98,58 рубля.

Кто и как адаптируется

Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО на уровне 200%. Также она выступает за введение квоты в 20% для российского вина в магазинах с 1 сентября 2024 года с дальнейшим её увеличением и 50% — для ресторанов и кафе.

Какие есть проблемы и трудности

Сейм Латвии утвердил перечень аграрной продукции, ввоз которой в страну из России и Беларуси запрещен с 8 марта 2024 года. Решение о запрете приняли 22 февраля. Под запрет на импорт попали в том числе овощи и корнеплоды (картофель, лук, морковь, помидоры), фрукты, ягоды и орехи, злаки, корма для животных и другая сельхозпродукция.

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Контекст

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Новости предыдущего дня, 5 марта — здесь.

#новости

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111 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО на уровне 200%"

У меня есть надёжная информация, что Ассоциация виноградарей и виноделов России как минимум на 88,14% состоит из приверженцев ЛГБТ.

Прошу считать этот камент основанием для проверки данной Ассоциации прокуратурой и следственным комитетом.

Пора навести порядок в этом виноградно-гейском гадюшнике, дискредитирующем православные традиционные ценности!

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Ян Войт

Алкаши подтянулись, переходи на боярышник, там наверное не так дорого будет.

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Oleg Shirochenkov

Вы пересекли линию.

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Вадим Д.
пошлины для вина из стран НАТО на уровне 200%

А чего так мало? Это ж вино из НАТО!!! Оно ещё и ценности нетрадиционные прививает, так что мильён % и удваивать каждый год.
А россияне и порошковое от "виноградарей и виноделов" попьют.

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Natalia

Самое страшное, что большая часть людей может и не понять, что порошковое пьют, и будут с пеной у рта доказывать, какое вкусное и полезное, а главное!импортозаместительное вино они пьют.

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22 комментария
Caomhan Macha

Мораль - надо пить водку. Она и скрепная, и вкусная, и полезная

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2 комментария
Uuno Turhapuro

Но порошок и виноматериалы будут из гейской Европы. Здесь их разбавят скрепной православной водой, нейтрализующей вредные гейские молекулы и подадут на стол россиянам.

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5 комментариев
Asf

известные Челябинсие виноделы гордо подымут выпавшую из рук Диониса гроздь, 😁🤣

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1 комментарий
Хэппи милф

Честно конкурировать, повышая качество товара и снижая цену они работать, судя по всему, не хотят

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Слегка Придурковатый

Это скучно, долго и неинтересно.

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1 комментарий
ГГ ВП

Не, ну так можно и проиграть конкуренцию, обанкротиться. А оно им надо?

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1 комментарий
Патернализм Релоканта

Что мешает французам понизить цены на вино, чтобы россйским потребителям компенсировать рост пошлины?

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3 комментария
Руслан Астафьев

Уже так работают. Но под шумок себе преференций дёрнуть не против

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Андрей

Это не возможно в текущих реалиях. Нужны большие инвестиции, длинный цикл. Нужны компетенции, что тоже деньги. А чтобы окупить надо рынки сбыта, но их нет. А на многих категориях товаров на внутреннем рынке есть еще параллельный импорт и очевидно дешевле Китай. Короче, импортозамещения это больно и сложно, не для наших

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Степан Фадеев

Местные коментарии
Запрет на ввоз вина в Россию - ууууу козлы, ни конкуренции ни свободы рынка.
Запрет сельхоз продукции в Латвию - ок, тут всё нормально.

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Alex Nosov

Так логично.
Запретила Латвия ввозить сельхозку из РФ - для граждан РФ это ни горячо, ни холодно.
Запретила РФ ввозить вина из других стран - граждане РФ лишаются выбора в магазинах и доступа к качественной продукции, уменьшается конкуренция на внутреннем рынке и становится меньше предпосылок для поддержания качества местного производства.

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11 комментариев
Дракошка

Имаджинируй что было бы,будь власть либеральная. Они любят запреты больше , чем нынешняя

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1 комментарий
Alex Nosov
Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО на уровне 200%. Также она выступает за введение квоты в 20% для российского вина в магазинах с 1 сентября 2024 года с дальнейшим её увеличением и 50% — для ресторанов и кафе.

С такими заскоками экономика еще долго будет в жопе. С другой стороны, пока был у людей еще хоть какой-то доступ к иномаркам, ВАЗу это не помогло.

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Андрей Вечерний
еще долго будет в жопе

Ещё чуть-чуть надо подождать, всё схвачено.
Скоро НАТА загнется, доллар рухнет, и мы наконец-то заживём, запивая крымским вином под маркой KWOT`A

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1 комментарий
Андрей Новиков

Почитал я на РБК про повышение доходов от предпринимательства на 25%, и :

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Вадим Д.

Не видать латышам белорусской картохи и скрекпной морквы. Могли бы и сами запретить экспорт, кстати. Нечего им роток разевать на наши продукты.

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Владимир Орехов

Были центром транзита, стали задворками Европы.

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12 комментариев
Руслан Астафьев

Не мешало бы нам законодательно им запретить покупки недемократичных продуктов. Пусть идут к индийским и китайским посредникам)

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1 комментарий
drapeg
Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО на уровне 200%. Также она выступает за введение квоты в 20% для российского вина в магазинах с 1 сентября 2024 года с дальнейшим её увеличением и 50% — для ресторанов и кафе.

Ждём пояснительную бригаду путриотов, чтобы понять, почему для простых россиян это благо.

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Патернализм Релоканта

Такое же как постройка завода TSMC в аризоне

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1 комментарий
Станислав

Изи...
На любую продукцию которая производится не в России, а внутри страны есть аналог. Должна быть пошлина, чтобы покупатель покупал наше, тем самым развивая экономику внутри страны, а не вывозя деньги зарубеж.
Сохранение капитала в России, приводит к изменению внешнего торгового баланса в пользу России, то есть, мы продаём больше, чем покупаем. Рубль укрепляется, все импортные товары становятся фактически дешевле.
По сути санкции наоборот.

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1 комментарий
Руслан Астафьев

А кто тут про простых россиянах что-то говорил?
Речь шла о виноделах только

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Вадим Д.
налоги на граждан не закроют потребности бюджета, основной источник денег — компании

Но поднять налоги и добавить новые всё-таки необходимо, население не поймёт иначе.

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Alex Nosov

Да и в основном тезисе не без вранья. Так-то налог на прибыль организаций, это 20% бюджета, а НДФЛ 26%. Можно упомянуть 40% долю НДС, но в конечном счете НДС все равно платят граждане.

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Альвар

Их борьба

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Владимир Орехов

Пшеницу бы запретили к ввозу и рожь.

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Водяной

Вас бы запретить, куда нибудь в Сибирь, с полной конфискацией имущества во благо СВО

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1 комментарий
местный житель
Масштабные инициативы потребуют серьезной перенастройки налоговой системы

Что то крупное намечается

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Слегка Придурковатый

Как минимум НДС поднимут, к гадалке не ходи. Хехе.

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Я вам смешную новость принёс: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/03/06/1023909-v-sovete-federatsii-predlozhili-sozdat-gosudarstvennii-marketpleis

Все идём на Росгосфедмаркетплейс покупать всё русское, пацаны!

В Совете Федерации предложили создать…
На такой площадке должны продаваться только отечественные товары
www.vedomosti.ru
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Alex Nosov

Отечественные как автомобиль Москвич))

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1 комментарий
Патернализм Релоканта
Еврокомиссия провела расчёты, согласно которым до 2027 года можно будет получить €15 млрд доходов от реинвестиции замороженных в Евросоюзе

ЕС можно ставить на счетчик?

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Mike Amir

у виси все время трудности)

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Архитектор Пустоты

Продолжают бомбить Ригу?

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Dee

Где новость про запрет российских соц сетей в сша?

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Серж

Так это правильные,демократичные запреты.

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Alex Nosov

А уже запретили? Еще нет.
А запрещают конкретно российские? Тоже нет.
Но может это самих россиян как-то касается? И опять нет.

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Светлана Владимирова

Инвестиции в запреты

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Альвар

Не завидую я вам конечно

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