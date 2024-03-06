День 742: Латвия утвердила список сельхозпродуктов, запрещённых к ввозу из России Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 6 марта: доллар — 91,16 рубля (на 19 копеек меньше, чем 5 марта), евро — 98,93 рубля (на 17 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО на уровне 200%. Также она выступает за введение квоты в 20% для российского вина в магазинах с 1 сентября 2024 года с дальнейшим её увеличением и 50% — для ресторанов и кафе.
Какие есть проблемы и трудности
Сейм Латвии утвердил перечень аграрной продукции, ввоз которой в страну из России и Беларуси запрещен с 8 марта 2024 года. Решение о запрете приняли 22 февраля. Под запрет на импорт попали в том числе овощи и корнеплоды (картофель, лук, морковь, помидоры), фрукты, ягоды и орехи, злаки, корма для животных и другая сельхозпродукция.
Контекст
Еврокомиссия провела расчёты, согласно которым до 2027 года можно будет получить €15 млрд доходов от реинвестиции замороженных в Евросоюзе €208 млрд российских активов, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
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Новости предыдущего дня, 5 марта — здесь.
"Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО на уровне 200%"
У меня есть надёжная информация, что Ассоциация виноградарей и виноделов России как минимум на 88,14% состоит из приверженцев ЛГБТ.
Прошу считать этот камент основанием для проверки данной Ассоциации прокуратурой и следственным комитетом.
Пора навести порядок в этом виноградно-гейском гадюшнике, дискредитирующем православные традиционные ценности!
Алкаши подтянулись, переходи на боярышник, там наверное не так дорого будет.
Вы пересекли линию.
А чего так мало? Это ж вино из НАТО!!! Оно ещё и ценности нетрадиционные прививает, так что мильён % и удваивать каждый год.
А россияне и порошковое от "виноградарей и виноделов" попьют.
Самое страшное, что большая часть людей может и не понять, что порошковое пьют, и будут с пеной у рта доказывать, какое вкусное и полезное, а главное!импортозаместительное вино они пьют.
Мораль - надо пить водку. Она и скрепная, и вкусная, и полезная
Но порошок и виноматериалы будут из гейской Европы. Здесь их разбавят скрепной православной водой, нейтрализующей вредные гейские молекулы и подадут на стол россиянам.
известные Челябинсие виноделы гордо подымут выпавшую из рук Диониса гроздь, 😁🤣
Честно конкурировать, повышая качество товара и снижая цену они работать, судя по всему, не хотят
Это скучно, долго и неинтересно.
Не, ну так можно и проиграть конкуренцию, обанкротиться. А оно им надо?
Что мешает французам понизить цены на вино, чтобы россйским потребителям компенсировать рост пошлины?
Уже так работают. Но под шумок себе преференций дёрнуть не против
Это не возможно в текущих реалиях. Нужны большие инвестиции, длинный цикл. Нужны компетенции, что тоже деньги. А чтобы окупить надо рынки сбыта, но их нет. А на многих категориях товаров на внутреннем рынке есть еще параллельный импорт и очевидно дешевле Китай. Короче, импортозамещения это больно и сложно, не для наших
Местные коментарии
Запрет на ввоз вина в Россию - ууууу козлы, ни конкуренции ни свободы рынка.
Запрет сельхоз продукции в Латвию - ок, тут всё нормально.
Так логично.
Запретила Латвия ввозить сельхозку из РФ - для граждан РФ это ни горячо, ни холодно.
Запретила РФ ввозить вина из других стран - граждане РФ лишаются выбора в магазинах и доступа к качественной продукции, уменьшается конкуренция на внутреннем рынке и становится меньше предпосылок для поддержания качества местного производства.
Имаджинируй что было бы,будь власть либеральная. Они любят запреты больше , чем нынешняя
С такими заскоками экономика еще долго будет в жопе. С другой стороны, пока был у людей еще хоть какой-то доступ к иномаркам, ВАЗу это не помогло.
Ещё чуть-чуть надо подождать, всё схвачено.
Скоро НАТА загнется, доллар рухнет, и мы наконец-то заживём, запивая крымским вином под маркой KWOT`A
Почитал я на РБК про повышение доходов от предпринимательства на 25%, и :
Не видать латышам белорусской картохи и скрекпной морквы. Могли бы и сами запретить экспорт, кстати. Нечего им роток разевать на наши продукты.
Были центром транзита, стали задворками Европы.
Не мешало бы нам законодательно им запретить покупки недемократичных продуктов. Пусть идут к индийским и китайским посредникам)
Ждём пояснительную бригаду путриотов, чтобы понять, почему для простых россиян это благо.
Такое же как постройка завода TSMC в аризоне
Изи...
На любую продукцию которая производится не в России, а внутри страны есть аналог. Должна быть пошлина, чтобы покупатель покупал наше, тем самым развивая экономику внутри страны, а не вывозя деньги зарубеж.
Сохранение капитала в России, приводит к изменению внешнего торгового баланса в пользу России, то есть, мы продаём больше, чем покупаем. Рубль укрепляется, все импортные товары становятся фактически дешевле.
По сути санкции наоборот.
А кто тут про простых россиянах что-то говорил?
Речь шла о виноделах только
Но поднять налоги и добавить новые всё-таки необходимо, население не поймёт иначе.
Да и в основном тезисе не без вранья. Так-то налог на прибыль организаций, это 20% бюджета, а НДФЛ 26%. Можно упомянуть 40% долю НДС, но в конечном счете НДС все равно платят граждане.
Их борьба
Пшеницу бы запретили к ввозу и рожь.
Вас бы запретить, куда нибудь в Сибирь, с полной конфискацией имущества во благо СВО
Что то крупное намечается
Как минимум НДС поднимут, к гадалке не ходи. Хехе.
Я вам смешную новость принёс: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/03/06/1023909-v-sovete-federatsii-predlozhili-sozdat-gosudarstvennii-marketpleis
Все идём на Росгосфедмаркетплейс покупать всё русское, пацаны!
Отечественные как автомобиль Москвич))
ЕС можно ставить на счетчик?
у виси все время трудности)
Продолжают бомбить Ригу?
Где новость про запрет российских соц сетей в сша?
Так это правильные,демократичные запреты.
А уже запретили? Еще нет.
А запрещают конкретно российские? Тоже нет.
Но может это самих россиян как-то касается? И опять нет.
Инвестиции в запреты
Не завидую я вам конечно