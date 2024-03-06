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Фото: Alexandr Podvalny / Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 марта: доллар — 91,16 рубля (на 19 копеек меньше, чем 5 марта), евро — 98,93 рубля (на 17 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:48 мск: доллар — 90,73 рубля, евро — 98,54 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии на 08:06 мск: доллар — 90,75 рубля, евро — 98,58 рубля.

Кто и как адаптируется

Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась к правительству и Госдуме с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО на уровне 200%. Также она выступает за введение квоты в 20% для российского вина в магазинах с 1 сентября 2024 года с дальнейшим её увеличением и 50% — для ресторанов и кафе.

Какие есть проблемы и трудности

Сейм Латвии утвердил перечень аграрной продукции, ввоз которой в страну из России и Беларуси запрещен с 8 марта 2024 года. Решение о запрете приняли 22 февраля. Под запрет на импорт попали в том числе овощи и корнеплоды (картофель, лук, морковь, помидоры), фрукты, ягоды и орехи, злаки, корма для животных и другая сельхозпродукция.

Контекст

Еврокомиссия провела расчёты, согласно которым до 2027 года можно будет получить €15 млрд доходов от реинвестиции замороженных в Евросоюзе €208 млрд российских активов, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Доходы населения от предпринимательской деятельности, по статистике Росстата, в 2023 году достигли 6 трлн рублей, показав рост в номинальном выражении на 32% к 2022 году (почти 1,5 трлн рублей), а в реальном (с поправкой на инфляцию) — почти на 25%, следует из расчётов замдиректора центра развития НИУ ВШЭ Светланы Мисихиной.

Масштабные инициативы, представленные в очередном послании Владимира Путина, потребуют серьезной перенастройки налоговой системы, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. При этом в силу структуры российской экономики налоги на граждан не закроют потребности бюджета, основной источник денег — компании.

Несмотря на небольшой размер, «Qiwi Банк» был посредником для передачи сообщений и денег сотням компаний, предоставляющих различного рода услуги: через инфраструктуру Qiwi проходили платежи в пользу как федеральных, так и региональных операторов мобильной связи, оплата штрафов, налогов, услуг интернета и телевидения, ЖКХ, онлайн-игр. «Ведомости» рассказывают, как другие банки зависели от «Qiwi Банка».

Количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20-30%, предупредили эксперты и участники финансового рынка. Банки и МФО начали учитывать в системе оценки рисков заёмщиков прогноз вероятности банкротства. Такое изменение понадобилось из-за роста количества личных банкротств, в том числе внесудебных, пишут «Известия».

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