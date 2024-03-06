Количество частных инвесторов на Мосбирже выросло на 500 тысяч по итогам февраля 2024 года — до 30,7 млн Статьи редакции
Число открытых физлицами брокерских счетов достигло 54,3 млн.
- Сделки на бирже в феврале заключали 4,1 млн частных лиц — это рекорд за всю историю биржевых торгов, сообщила пресс-служба площадки. Они обеспечили 76% сделок с акциями и 33% облигациями, а также провели 62% операций на срочном рынке и 12% — на спот-рынке валюты.
- Мосбиржа оценила суммарный объём вложений таких инвесторов в 74,2 млрд рублей — это на 11% больше год к году. 59,1 млрд рублей пошли на облигации, 4,6 млрд рублей — на акции, 10,5 млрд рублей — в биржевые паевые инвестфонды (БПИФы).
- В пятёрку самых популярных бумаг вошли акции «Сбера», «Газпрома», «Лукойла», «Яндекса» и «Сургутнефтегаза». Лидеры среди БПИФов — LQDT, AKMM, SBMM, TRUR и SBMX.
- Больше всего физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в Москве и области (2,65 млн и 1,75 млн человек соответственно), Санкт-Петербурге (1,33 млн), Краснодарском крае(1,18 млн), Свердловской области (1,04 млн) и Республике Башкортостан (1,04 млн).
- Для сравнения: по итогам февраля 2023 года число частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже составляло 24 млн человек.
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Число открытых физлицами брокерских счетов достигло 54,3 млн.
Мосбиржа оценила суммарный объём вложений таких инвесторов в 74,2 млрд рублей
Учимся считать.
1500 рублей на счет.
Крутой инвестор. Богатый.
Очень сомневаюсь, что каждый 3й имеет брокерский счёт.. Похоже на какой-то бред. Но я далек от биржи, по этому не уверен, что могу утверждать такое. Кто в теме, это бред или такое возможно?
А что вас удивляет? Все брокеры призывают начать инвестиции с 1000 рублей.
Это оно?
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
Заройте в землю, где…
Крекс-пекс-фекс…
Это за февраль выросло аж на 500 тысяч? ну достаточно большой показатель роста инвесторов
интересно посмотреть статистику инвесторов со стороны пользователей банков, чтобы понять какой банк больше проводит работы с людьми по финансовому ликбезу
А помните раньше биржи сами советовали страновую и валютную диверсификацию портфеля?
А теперь хвастаются тем, что хомяки на большой кухне крутят туда-сюда Сбер и Лукойл?
Очень интересно, лучше наличный бакс купить.
В пятёрку самых популярных бумаг вошли акции «Газпрома» — всё, что нужно знать об этих инвесторах.
цифры липовые в целом
Да понятно, что наличие брокерского счета не гарантирует активность инвестора. Ещё в общее количество входит 6 млн физиков с ИИС.
Не верю