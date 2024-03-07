День 743: «дочка» Auchan задумалась о продаже своих ТЦ в России, предпринимателям упростят создание «личных фондов» Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 7 марта: доллар — 90,34 рубля (на 82 копейки меньше, чем 6 марта), евро — 98,2 рубля (на 73 копейки меньше).
Кто и как адаптируется
Минэкономразвития по поручению правительства разработало поправки, упрощающие создание и регулирование в России «личных фондов» — инструмента, призванного способствовать эффективному управлению активами при жизни и после смерти предпринимателя. Фонды освободят от проверок и отчётности перед Минюстом, разрешат им инвестиции в высокодоходные ценные бумаги, но обяжут соблюдать требования о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Китайский бренд Balabala 28 апреля 2024 года откроет первый магазин в России в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости». Летом и осенью откроются точки сети Balabala в московских ТЦ «Метрополис», Afimoll, «Саларис», «Океания» и «Авиапарк».
Группа Ceetrus (входит в группу Auchan), которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе, рассматривает возможность продажи своих активов в России, узнали «Ведомости». В России Ceetrus управляет 40 ТЦ и галереями. В частности, ей принадлежат торговые комплексы «Акварель» в подмосковном Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплекс «Тройка» в Москве. Также она владеет прикассовыми зонами в гипермаркетах «Ашан». Купить активы Ceetrus хочет логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана, говорит источник издания.
Какие есть проблемы и трудности
Таможенные органы начали массово проверять страну происхождения некоторых категорий импортных товаров. Об этом «Ведомостям» рассказали представители нескольких компаний-импортёров, таможенные юристы, а также подтвердили в «Деловой России». Если таможня обнаруживает, что продукт произведен в США или импортёр не смог подтвердить страну его происхождения, — пошлина начисляется по повышенному тарифу.
Контекст
В 2023 году общий объём финансирования российских стартапов упал на 80% по сравнению с предыдущим годом — с $422 млн до $84 млн, следует из результатов исследования аналитической компании Dsight «Венчурная Евразия». Размер среднего чека снизился на 84% год к году — с $3 млн до $0,48 млн. При этом количество сделок за год выросло на 20% — со 146 в 2022-м до 175 в 2023-м.
В 2024 году бюджет Фонда кино составит 9,4 млрд рублей, что в 1,5 раза превысит показатель 2023-го, сообщил советник президента по культуре и председатель совета Фонда кино Владимир Толстой. Это позволит увеличить количество проектов, «потенциально претендующих на большой зрительский интерес».
Товарооборот между Россией и Китаем в январе-феврале 2024 года составил $37,01 млрд, сообщило Главное таможенное управление Китая. Показатель вырос на 9,3% год к году.
Новости предыдущего дня, 6 марта — здесь.
Очень скоро с трепетом и придыханием будут говорить: ого, да у него джинсы АМЕРИКАНСКИЕ, ИМПОРТНЫЕ!
А чего штаны опять в США шить начнут?
Ууу, какая скучная ветка про «разработано» и «произведено» намечается.
Которые как брезент будут стоять.
Ага, из брезента. Золотоискателям. Они ж вот-вот одичают.
Ими же стариканы рулят, не то что у нас - молодой перспективный лидер.
Можно не надо? Попилите просто всё себе и дайте кинотеатрам возможность показывать всё.
Да даже если бы стали в кинотеатрах просто Ютюб включать, и то зачастую было бы сильно интереснее.
Всё не надо! Надо КИНО!!!
Так-так, после смерти. Штош.
Ура, Balabala открывается! Ещё бы знать что это за... кхм... бренд.
Стартапов стало больше, денег на финансирование почти не осталось. Ну да стартапы в РФ, видимо, на одной идее могут выезжать.
Кризис технологических идей больших корпораций. Сейчас молодые компании больше инноваций выдают, а те потом их выкупают рейдерством и слияниями. Если в вас "инвестируют" киты то компания уже не ваша.
Это да, инвестиции - не подарок. Но если есть что продать - пуркуа па?
Власти США усиливают давление на Райффайзенбанк — последний крупный иностранный банк, продолжающий работать в России и обеспечивающий, по собственным данным, половину всех внешних платежей российской экономики.
Уйдут видимо оба..
"Личные фонды" на Западе используются для ухода от налогов.
Ашан решил продать свои ТЦ в России потому что Такер Карлсон там побывал и спалил на всю Америку что Ашан еще не ушел из РФ?)
"Если таможня обнаруживает, что продукт произведен в США или импортёр не смог подтвердить страну его происхождения, — пошлина начисляется по повышенному тарифу"
Налог на НАТО, так сказать.
Нам не нужны их кровавые джинсы!
Нужны, но «Казна пустеет, милорд!»
@обяжут соблюдать требования о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма@
Не интересно сразу...
@«дочка» Auchan задумалась о продаже своих ТЦ в России@
Только сейчас?
@пошлина начисляется по повышенному тарифу@
Всё растёт...
@В 2024 году бюджет Фонда кино составит 9,4 млрд рублей, что в 1,5 раза превысит показатель 2023-го@
А КИНО так и не появится...
@«потенциально претендующих на большой зрительский интерес».@
Ха-Ха!