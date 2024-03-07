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ТЦ «Акварель» в Волгограде, принадлежащий Ceetrus — «дочке» Auchan

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 марта: доллар — 90,34 рубля (на 82 копейки меньше, чем 6 марта), евро — 98,2 рубля (на 73 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск: доллар — 90,68 рубля, евро — 98,81 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии на 07:49 мск: доллар — 90,67 рубля, евро — 98,79 рубля.

Кто и как адаптируется

Минэкономразвития по поручению правительства разработало поправки, упрощающие создание и регулирование в России «личных фондов» — инструмента, призванного способствовать эффективному управлению активами при жизни и после смерти предпринимателя. Фонды освободят от проверок и отчётности перед Минюстом, разрешат им инвестиции в высокодоходные ценные бумаги, но обяжут соблюдать требования о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Китайский бренд Balabala 28 апреля 2024 года откроет первый магазин в России в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости». Летом и осенью откроются точки сети Balabala в московских ТЦ «Метрополис», Afimoll, «Саларис», «Океания» и «Авиапарк».

Группа Ceetrus (входит в группу Auchan), которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе, рассматривает возможность продажи своих активов в России, узнали «Ведомости». В России Ceetrus управляет 40 ТЦ и галереями. В частности, ей принадлежат торговые комплексы «Акварель» в подмосковном Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплекс «Тройка» в Москве. Также она владеет прикассовыми зонами в гипермаркетах «Ашан». Купить активы Ceetrus хочет логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана, говорит источник издания.

Какие есть проблемы и трудности

Таможенные органы начали массово проверять страну происхождения некоторых категорий импортных товаров. Об этом «Ведомостям» рассказали представители нескольких компаний-импортёров, таможенные юристы, а также подтвердили в «Деловой России». Если таможня обнаруживает, что продукт произведен в США или импортёр не смог подтвердить страну его происхождения, — пошлина начисляется по повышенному тарифу.

Контекст

В 2023 году общий объём финансирования российских стартапов упал на 80% по сравнению с предыдущим годом — с $422 млн до $84 млн, следует из результатов исследования аналитической компании Dsight «Венчурная Евразия». Размер среднего чека снизился на 84% год к году — с $3 млн до $0,48 млн. При этом количество сделок за год выросло на 20% — со 146 в 2022-м до 175 в 2023-м.

В 2024 году бюджет Фонда кино составит 9,4 млрд рублей, что в 1,5 раза превысит показатель 2023-го, сообщил советник президента по культуре и председатель совета Фонда кино Владимир Толстой. Это позволит увеличить количество проектов, «потенциально претендующих на большой зрительский интерес».

Товарооборот между Россией и Китаем в январе-феврале 2024 года составил $37,01 млрд, сообщило Главное таможенное управление Китая. Показатель вырос на 9,3% год к году.

Новости предыдущего дня, 6 марта — здесь.