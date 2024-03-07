ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 сентября 2024 года Статьи редакции
Регулятор объяснил решение «санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран».
- Банк России сохранил лимит суммы, которую можно снять с валютного счёта или вклада, открытых до 9 марта 2022 года: не более $10 тысяч или эквивалент в евро. Всё это при условии, что владелец счёта «ранее не реализовал такую возможность».
- Остальные деньги можно получить в рублях — в них же выдают валютные переводы без открытия счёта и через электронные кошельки. ЦБ также продлил ограничения для банков: им запрещено взимать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
- Юрлица-нерезиденты ещё полгода не смогут получить наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены. По остальным валютам ограничений нет. Юрлица-резиденты могут получить указанные валюты в наличном виде только на командировки — «исходя из установленных законом нормативов».
- Предыдущее решение регулятора действовало до 9 марта 2024 года.
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А помните как продлевали запрет на полеты в южных городах.
А че с ними щас кстати? Я помню с тестем 25 февраля разговаривали он говорил: все там знают что делаешь, аидишь до 5 марта закрыли, значит 5 марта уже все закончат 😀
Просто закрытые аэропорты. Я про то что раньше что то переносили дату, потом уже забили. Про снятие баксов можно забыть.
А, ну если до сих пор закрыты еще смешней) ну да, помню там вроде прям еженедельно почти продлевали, с валютой то хоть по полгода
видимо на этот раз стало лень чуть ли не каждую неделю продлевать снова и снова и снова
до сих пор аэропорты закрыты(
Это продолжение будет такое же как и на границе с финами, через каждый месяц продлеваем!
А почему?
Гойда?
Не завидую я вам
Кто-нить может посчитать, в плюсе я или в минусе, при исходных данных: нетронутого налика с февраля 22-го у меня было примерно 88 млн.
88 млн чего? пирожков?)
А где взять доллар или евро, если я улечу в Европу или Америку?
Купить за наличку сейчас
Видимо, там, куда летите)
Не удивительно. Интересно на МПО лимит в 1000€ беспошлинно продлят?
Скорее нет