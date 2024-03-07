Деньги
Полина Лааксо

ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 сентября 2024 года Статьи редакции

Регулятор объяснил решение «санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран».

  • Банк России сохранил лимит суммы, которую можно снять с валютного счёта или вклада, открытых до 9 марта 2022 года: не более $10 тысяч или эквивалент в евро. Всё это при условии, что владелец счёта «ранее не реализовал такую возможность».
  • Остальные деньги можно получить в рублях — в них же выдают валютные переводы без открытия счёта и через электронные кошельки. ЦБ также продлил ограничения для банков: им запрещено взимать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
  • Юрлица-нерезиденты ещё полгода не смогут получить наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены. По остальным валютам ограничений нет. Юрлица-резиденты могут получить указанные валюты в наличном виде только на командировки — «исходя из установленных законом нормативов».
  • Предыдущее решение регулятора действовало до 9 марта 2024 года.

#новости #цб

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 Dektor

А помните как продлевали запрет на полеты в южных городах.

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Alexey Melikhov

А че с ними щас кстати? Я помню с тестем 25 февраля разговаривали он говорил: все там знают что делаешь, аидишь до 5 марта закрыли, значит 5 марта уже все закончат 😀

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Dektor

Просто закрытые аэропорты. Я про то что раньше что то переносили дату, потом уже забили. Про снятие баксов можно забыть.

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Alexey Melikhov

А, ну если до сих пор закрыты еще смешней) ну да, помню там вроде прям еженедельно почти продлевали, с валютой то хоть по полгода

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flash

видимо на этот раз стало лень чуть ли не каждую неделю продлевать снова и снова и снова

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flash

до сих пор аэропорты закрыты(

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debil
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Алексей Беляков

Это продолжение будет такое же как и на границе с финами, через каждый месяц продлеваем!

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debil
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Александр П

А почему?

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debil
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Водяной

Гойда?

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Альвар

Не завидую я вам

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Слегка Придурковатый

Кто-нить может посчитать, в плюсе я или в минусе, при исходных данных: нетронутого налика с февраля 22-го у меня было примерно 88 млн.

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flash

88 млн чего? пирожков?)

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Алексей Б

А где взять доллар или евро, если я улечу в Европу или Америку?

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Макс Кузнецов

Купить за наличку сейчас

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Лоллита

Видимо, там, куда летите)

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Макс Кузнецов

Не удивительно. Интересно на МПО лимит в 1000€ беспошлинно продлят?

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Aleksei M

Скорее нет

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