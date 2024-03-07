Деньги
Полина Лааксо

Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили реструктуризацию «Яндекса» Статьи редакции

И сделку по продаже, и изменения в структуре управления.

  • Все решения получили более 94% голосов «за», сообщила пресс-служба компании и добавила: сделку также одобрила правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.
  • Акции компании на Мосбирже отреагировали небольшим ростом. Ещё в 20:00 мск они торговались по цене 3591 рубль за штуку, а на 21:40 мск стоили по 3641,4 рубля. Уточнений о том, что будет после реорганизации с бумагами «Яндекса», которые частные инвесторы покупали на Мосбирже, в сообщении нет.
  • «Яндекс» объявил о согласовании схемы реструктуризации 5 февраля 2024 года: согласно плану, Yandex N.V. продаёт российский бизнес за 475 млрд рублей консорциуму инвесторов, меняет название и перестаёт быть головной компанией.
  • Новой головной структурой станет МКПАО «Яндекс». Она сохранит все активы Yandex N.V. за исключением дата-центра в Финляндии и четырёх зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и продолжит развивать технологии облачных сервисов, автономных автомобилей, ИИ и другие «перспективные» направления».
  • Право управлять компанией и принимать ключевые решения сохранит команда менеджеров «Яндекса». Для этого последний зарегистрировал «Фонд менеджеров» в специальном административном районе Калининградской области.
  • Сделка будет состоять из двух этапов. На пером ЗПИФ «Консорциум.Первый» выкупит у Yandex N.V. контролирующую долю в МКПАО. Не менее 230 млрд рублей выплатят деньгами в юанях, а остальное — акциями класса A Yandex N.V. В компании рассчитывают завершить этот этап «в ближайшие недели».
  • Второй должен быть завершён в течение семи недель после этого, но для совершения сделки ещё нужны регуляторные одобрения, разрешение президента и «ряд других документов», как отмечает «Интерфакс». После этого Yandex N.V. подаст заявку на делистинг с Мосбиржи, а новое российское юрлицо «Яндекса», наоборот, подаст на листинг.
  • Доли инвесторов в «Консорциум.Первый» ранее раскрыл сам «Яндекс». 35% — у структуры FMP, куда войдут менеджеры «Яндекса»: 50 человек, подсанкционных среди них нет. 25% — у Infinity Management основателя Leta Capital VC и владельца My.Games Александра Чачавы. По 15% — у «Аргонавт» группы «Лукойл» и IT.Elaboration главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса. Ещё 10% — у Meridian-Servis предпринимателя Александра Рязанова.
Источник фото: «РИА Новости»
  • О возможной реорганизации «Яндекс» объявил в 2022 году. Yandex N.V. планировала выделить основную часть бизнеса, включая зарубежные направления, в отдельную группу компаний. Та должна была сохранить за собой бренд «Яндекса» и перейти под контроль топ-менеджмента, а Yandex N.V. — выйти из числа акционеров и сменить название.
  • В марте 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщило о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов и создании фонда топ-менеджеров, который получит управление компанией на пять лет. Yandex N.V. планировал отдельно развивать только облачные технологии, «Практикум», «Толоку» и беспилотники, говорили источники.
  • В середине ноября Bloomberg и Reuters узнали, что Yandex N.V. планирует продать не 51% «Яндекса», а весь российский бизнес компании целиком — в том числе и поисковый. В декабре источники Forbes рассказали, что группа инвесторов обсуждает покупку российского бизнеса «Яндекса» через закрытый паевой фонд.
  • В январе 2024 года Forbes выяснил, что потенциальные покупатели российского бизнеса «Яндекса» предложили пересмотреть опцион для советника по корпоративному развитию компании Алексея Кудрина, который он якобы должен получить за помощь в реорганизации. Как причину источник издания называл то, что сделку не удалось провести на изначальных условиях и завершить до конца 2022 года.

#новости #яндекс

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11 комментариев
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 Mr Black

Я был на хуралах Воложа в Лавке и Еде,застал еще Красильщика до войны,был прекрасный бизнес,но нет,компания ушла в туда,куда совесть не позволяет идти.

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Лавандовый Раф

Прекрасная компания с я.ньюс. А потом как все стали разбегаться. Одна в интервью задаётся вопросом, не во зло ли всё то, что она делала 🤣

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Mr Black

Я про другое,я своими глазами видел как все это происходило,большую it компанию просто удушили.
Тебя бы не смущали опера которые приходили с письменным запросом куда там ездят твои пользователи?
Меня вот напрягало.

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Укладчик стекловаты

Яндекс как мог помогал властям. Пришло время, теперь власти помогают Яндексу. Все по честному.

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Дракошка

Да он чмошник , вместо того донатить на беспилотники в дома Одессы ,страдает хернёй имхо

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Magistr Architecture

Что за бизнес у Лавки и Еды, покупай за 1$ и продавай за 90 центов?)

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Евгений Широков

Рука-лицо. Толока уже стартап оказывается) Теперь боты Яндекса, которые за копейки пишут комментарии во славу Яндекса, будут лопаться от гордости, что работают в стартапе)

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Вадим Д.

Одобрили они, одобрялки (-:

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CustDevim

Запад фигня

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Водяной

Скажите, это Яндекс рассчитается с нерезидентами за 2022 год?

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Невероятный Блондин

Нет.

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