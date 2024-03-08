День 744: Прибыль российских компаний в 2023 году увеличилась на 35%, до 33,3 трлн рублей

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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-11 марта: доллар — 90,74 рубля (на 40 копеек больше, чем 7 марта), евро — 98,87 рубля (на 67 копеек больше).

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Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 7 марта: доллар — 90,6 рубля, евро — 98,92 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 7 марта: доллар — 90,64 рубля, евро — 98,94 рубля.

Контекст

Прибыль российских компаний в 2023 году увеличилась на 35,2% по сравнению с уровнем 2022-го и достигла 33,3 трлн рублей, следует из данных Росстата. Убыток сократился на 19,5%, до 5 трлн рублей. Доля прибыльных организаций в экономике увеличилась до 75,3%.

Объём выдачи ипотечных кредитов по итогам февраля 2024-го сократился почти на 25% год к году, до 320 млрд рублей, сообщил ЦБ. На льготную ипотеку пришлось 213 млрд рублей против 210,5 млрд рублей в феврале 2022-го.

Правительство Германии до 10 сентября 2024 года продлило внешнее управление немецкими активами «Роснефти» — Rosneft Deutschland и Rosneft Refining & Marketing.

Члены палаты представителей США начали расследование в отношении SpaceX из-за сообщений об использовании Россией терминалов спутникового интернета Starlink в Украине. До этого Илон Маск опровергал продажу оборудования россиянам.

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