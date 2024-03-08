День 744: Прибыль российских компаний в 2023 году увеличилась на 35%, до 33,3 трлн рублей Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 8-11 марта: доллар — 90,74 рубля (на 40 копеек больше, чем 7 марта), евро — 98,87 рубля (на 67 копеек больше).
Контекст
Прибыль российских компаний в 2023 году увеличилась на 35,2% по сравнению с уровнем 2022-го и достигла 33,3 трлн рублей, следует из данных Росстата. Убыток сократился на 19,5%, до 5 трлн рублей. Доля прибыльных организаций в экономике увеличилась до 75,3%.
Объём выдачи ипотечных кредитов по итогам февраля 2024-го сократился почти на 25% год к году, до 320 млрд рублей, сообщил ЦБ. На льготную ипотеку пришлось 213 млрд рублей против 210,5 млрд рублей в феврале 2022-го.
Правительство Германии до 10 сентября 2024 года продлило внешнее управление немецкими активами «Роснефти» — Rosneft Deutschland и Rosneft Refining & Marketing.
Члены палаты представителей США начали расследование в отношении SpaceX из-за сообщений об использовании Россией терминалов спутникового интернета Starlink в Украине. До этого Илон Маск опровергал продажу оборудования россиянам.
Новости предыдущего дня, 7 марта — здесь.
Оказывается если всех конкурентов выгнать, то местные компании начнут больше зарабатывать
Прибыль выросла, можно и зп поднимать?
.
Отсутсвие конкуренции позволяет сделать любую цену
нет
Радует что прибыль российских компаний в прошлом году увеличилась, причём существенно. Убытки сократились. Интересно это местный менеджмент начал лучше работать, управлять активами или есть другой фактор? Но в любом случае для экономики страны в целом это очень хорошо.
Просто подняли цены. Всё.
нет, ведь в такой логике выросла бы выручка, но не прибыль
??? ПРИБЫЛЬ ???
.
!!! РОССИЙСКИХ !!!
Незнакомое слово?
"Объём выдачи ипотечных кредитов по итогам февраля 2024-го сократился почти на 25% год к году, до 320 млрд рублей, сообщил ЦБ. На льготную ипотеку пришлось 213 млрд рублей против 210,5 млрд рублей в феврале 2022-го."
Интересно к тому моменту когда я соберусь взять ипотеку планета Земля будет существовать? Хах просто мне вообще не понятно что там будет через несколько лет
Хорошо же
Из-за девальвации увеличилась. Рубль в прошлом году обесценился в хлам.
Даже не смотря на санкции прибыль российских бизнесменов все равно увеличивается, в ем же секрет
.....дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже.
Вопрос года, какой курс будет в этом году:
100
150
200
30
я как супер профессиональный аналитик отвечу что курс рубля к доллару будет от 10 до 250 рублей :D
вроде как м2 на 30% и увеличился в Начале года!!
при невозможности/отсутвии вывода капитала- не удивляет.
санкции для исходящих платежей от фл, нужно снять.
оставить только для тех
кто подстанции попал, или Zапрещенку провозит, или зарплату == валюту завести желает.