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Деньги
Артур Томилко

День 744: Прибыль российских компаний в 2023 году увеличилась на 35%, до 33,3 трлн рублей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-11 марта: доллар — 90,74 рубля (на 40 копеек больше, чем 7 марта), евро — 98,87 рубля (на 67 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 7 марта: доллар — 90,6 рубля, евро — 98,92 рубля.

Курсы на Forex на закрытие торгов 7 марта: доллар — 90,64 рубля, евро — 98,94 рубля.

Контекст

Прибыль российских компаний в 2023 году увеличилась на 35,2% по сравнению с уровнем 2022-го и достигла 33,3 трлн рублей, следует из данных Росстата. Убыток сократился на 19,5%, до 5 трлн рублей. Доля прибыльных организаций в экономике увеличилась до 75,3%.

Объём выдачи ипотечных кредитов по итогам февраля 2024-го сократился почти на 25% год к году, до 320 млрд рублей, сообщил ЦБ. На льготную ипотеку пришлось 213 млрд рублей против 210,5 млрд рублей в феврале 2022-го.

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Правительство Германии до 10 сентября 2024 года продлило внешнее управление немецкими активами «Роснефти» — Rosneft Deutschland и Rosneft Refining & Marketing.

Члены палаты представителей США начали расследование в отношении SpaceX из-за сообщений об использовании Россией терминалов спутникового интернета Starlink в Украине. До этого Илон Маск опровергал продажу оборудования россиянам.

Новости предыдущего дня, 7 марта — здесь.

#новости

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19 комментариев
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 местный житель

Оказывается если всех конкурентов выгнать, то местные компании начнут больше зарабатывать

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Александр Кудин

Прибыль выросла, можно и зп поднимать?

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Abnatop Sky
Прибыль выросла, можно и зп поднимать?

.

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Denis Azarenko

Отсутсвие конкуренции позволяет сделать любую цену

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Pavel S

нет

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Aleksandr Bovin

Радует что прибыль российских компаний в прошлом году увеличилась, причём существенно. Убытки сократились. Интересно это местный менеджмент начал лучше работать, управлять активами или есть другой фактор? Но в любом случае для экономики страны в целом это очень хорошо.

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Sergei Timofeyev

Просто подняли цены. Всё.

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Pavel S

нет, ведь в такой логике выросла бы выручка, но не прибыль

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Abnatop Sky
День 744: Прибыль российских компаний в 2023 году увеличилась на 35%, до 33,3 трлн рублей

??? ПРИБЫЛЬ ???
.

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Юрий Б.

!!! РОССИЙСКИХ !!!

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Вася Пражкин

Незнакомое слово?

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flash

"Объём выдачи ипотечных кредитов по итогам февраля 2024-го сократился почти на 25% год к году, до 320 млрд рублей, сообщил ЦБ. На льготную ипотеку пришлось 213 млрд рублей против 210,5 млрд рублей в феврале 2022-го."
Интересно к тому моменту когда я соберусь взять ипотеку планета Земля будет существовать? Хах просто мне вообще не понятно что там будет через несколько лет

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Я сказал свое имя машине

Хорошо же

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Kiss1nger

Из-за девальвации увеличилась. Рубль в прошлом году обесценился в хлам.

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Давид Муравьёв

Даже не смотря на санкции прибыль российских бизнесменов все равно увеличивается, в ем же секрет

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Aina Timo / wdroid.net

.....дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже.

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Укладчик стекловаты

Вопрос года, какой курс будет в этом году:

100
150
200
30

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flash

я как супер профессиональный аналитик отвечу что курс рубля к доллару будет от 10 до 250 рублей :D

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Asf

вроде как м2 на 30% и увеличился в Начале года!!
при невозможности/отсутвии вывода капитала- не удивляет.
санкции для исходящих платежей от фл, нужно снять.
оставить только для тех
кто подстанции попал, или Zапрещенку провозит, или зарплату == валюту завести желает.

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16 комментариев
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