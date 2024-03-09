День 745: в России создадут три новые особые экономические зоны Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8-11 марта: доллар — 90,74 рубля (на 40 копеек больше, чем 7 марта), евро — 98,87 рубля (на 67 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Российские юрлица сети OBI подали встречный иск к бывшему немецкому владельцу OBI GmbH, пишут «Ведомости». Ритейлер хочет признать незаконным досрочное расторжение лицензионного договора на товарные знаки.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о продлении мер поддержки высокотехнологичного бизнеса. В частности, речь о грантах для проведения пилотных тестирований инновационной продукции и компенсациях расходов на патентование изобретений.
Контекст
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трёх новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Также будут расширены действующие ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях.
Новости предыдущего дня, 8 марта — здесь.
Звучит очень многообещающе!
В Мордовии уже есть несколько зон, будет ещё одна.
Все логично - сначала поработал в одной, потом - в другой, но уже на государство. И далеко народ не возить не надо.
Бутылочное и швабреное производство откроют
Признайте всю Россию кроме Москвы особой экономической зоной. И перестаньте кормить Москву региональными налогами
Нас никто не кормит. Мы сами кушаем. ☕️🍰🍩
Попросите свои региональные компании оставаться в регионах, регистрироваться там и платить там же налоги что ли.
А вообще отличная идея каждые лет 20-25 столицу со всеми институтами (и проститутами) переносить из города в город по всей России. Хороший импульс для развития страны.
Вот че понять не могу, вот я работаю в сервисной компании на добыче, и мы часто ждем 10-11 утра по местному времени пока в Питере проснутся, попьют кофе и какие нибудь вопросы начнут брать в работу, и они наверняка парятся, когда у них 16 часов, а тут уже все домой собираются. А сейчас добыча смещается вообще на восток, там разница 4 часа с МСК. А сколько денег они тратят на поездки сюда. Вот нахуя они все там сидят, за Уралом тоже есть города
здесь скорее имеются ввиду не простые граждане, на сколько я могу понять
О каком Ростове речь? Ростов-на-Дону или Ростов Великий?
О Ростовской области в тексте идёт речь. Она одна.
В Москве полицейских перевели на усиленный режим. По данным «Базы», это связано со вчерашней публикацией посольством США сообщения о возможных терактах в столице.
Как стало известно, число патрульных групп в центре Москвы и на некоторых видах транспорта увеличено в 2–2,5 раза, также на дежурство отправили сотрудников в гражданской одежде. Причём в составе патруля, согласно информации «Базы», обязательно должна быть и девушка. Вероятнее всего, это связано с тем, что проверять должны и женщин, и мужчин.
причина тряски?
Как это связано со стартерами и бизнесом, олух? Тебе на tj
Пока что тряска только у тебя,будто остальным не наплевать на то ,что будет
да да метеорит скоро упадёт? ну и ладно, наплевать) так по вашему "остальные" мыслят?
Просто случится и случится ,это же не изменит количество спермы на лицах погибших под домами Одессы ,каждый день по дому
ну не рвись, иди лучше в коментах на ридовке работай, тут от тебя 0 импакта
Да в чем тряска ,объясни адекватно
Что-то должно взорваться, а о этом пишешь на сайте стартапов и бизнеса ,в чем смысл ? Ещё бы на dtf
Одни зоны в России
Ну теперь точно прорыв