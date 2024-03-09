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ОЭЗ «Технополис Москва» / Источник: mos.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-11 марта: доллар — 90,74 рубля (на 40 копеек больше, чем 7 марта), евро — 98,87 рубля (на 67 копеек больше).

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Курсы на закрытии Мосбиржи 7 марта: доллар — 90,60 рубля, евро — 98,92 рубля.

Курсы на Forex на 19:11 мск 8 марта: доллар — 90,84 рубля, евро — 99,36 рубля.

Кто и как адаптируется

Российские юрлица сети OBI подали встречный иск к бывшему немецкому владельцу OBI GmbH, пишут «Ведомости». Ритейлер хочет признать незаконным досрочное расторжение лицензионного договора на товарные знаки.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о продлении мер поддержки высокотехнологичного бизнеса. В частности, речь о грантах для проведения пилотных тестирований инновационной продукции и компенсациях расходов на патентование изобретений.

Контекст

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трёх новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Также будут расширены действующие ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях.

Новости предыдущего дня, 8 марта — здесь.