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Деньги
Таня Боброва

День 745: в России создадут три новые особые экономические зоны Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

ОЭЗ «Технополис Москва» / Источник: mos.ru

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-11 марта: доллар — 90,74 рубля (на 40 копеек больше, чем 7 марта), евро — 98,87 рубля (на 67 копеек больше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 7 марта: доллар — 90,60 рубля, евро — 98,92 рубля.

Курсы на Forex на 19:11 мск 8 марта: доллар — 90,84 рубля, евро — 99,36 рубля.

Кто и как адаптируется

Российские юрлица сети OBI подали встречный иск к бывшему немецкому владельцу OBI GmbH, пишут «Ведомости». Ритейлер хочет признать незаконным досрочное расторжение лицензионного договора на товарные знаки.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о продлении мер поддержки высокотехнологичного бизнеса. В частности, речь о грантах для проведения пилотных тестирований инновационной продукции и компенсациях расходов на патентование изобретений.

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Контекст

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании трёх новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Также будут расширены действующие ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях.

Новости предыдущего дня, 8 марта — здесь.

#новости

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 S.Capusta
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии

Звучит очень многообещающе!
В Мордовии уже есть несколько зон, будет ещё одна.

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Вася Пражкин

Все логично - сначала поработал в одной, потом - в другой, но уже на государство. И далеко народ не возить не надо.

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Андрей

Бутылочное и швабреное производство откроют

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Никита Галямов

Признайте всю Россию кроме Москвы особой экономической зоной. И перестаньте кормить Москву региональными налогами

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Запопу Кусь

Нас никто не кормит. Мы сами кушаем. ☕️🍰🍩

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Alexey

Попросите свои региональные компании оставаться в регионах, регистрироваться там и платить там же налоги что ли.
А вообще отличная идея каждые лет 20-25 столицу со всеми институтами (и проститутами) переносить из города в город по всей России. Хороший импульс для развития страны.

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Андрей

Вот че понять не могу, вот я работаю в сервисной компании на добыче, и мы часто ждем 10-11 утра по местному времени пока в Питере проснутся, попьют кофе и какие нибудь вопросы начнут брать в работу, и они наверняка парятся, когда у них 16 часов, а тут уже все домой собираются. А сейчас добыча смещается вообще на восток, там разница 4 часа с МСК. А сколько денег они тратят на поездки сюда. Вот нахуя они все там сидят, за Уралом тоже есть города

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Глеб Буряков

здесь скорее имеются ввиду не простые граждане, на сколько я могу понять

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Какер Тарлсон

О каком Ростове речь? Ростов-на-Дону или Ростов Великий?

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Алекс

О Ростовской области в тексте идёт речь. Она одна.

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Не трясись

В Москве полицейских перевели на усиленный режим. По данным «Базы», это связано со вчерашней публикацией посольством США сообщения о возможных терактах в столице.

Как стало известно, число патрульных групп в центре Москвы и на некоторых видах транспорта увеличено в 2–2,5 раза, также на дежурство отправили сотрудников в гражданской одежде. Причём в составе патруля, согласно информации «Базы», обязательно должна быть и девушка. Вероятнее всего, это связано с тем, что проверять должны и женщин, и мужчин.

причина тряски?

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Дракошка

Как это связано со стартерами и бизнесом, олух? Тебе на tj

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Не трясись
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Дракошка

Пока что тряска только у тебя,будто остальным не наплевать на то ,что будет

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flash

да да метеорит скоро упадёт? ну и ладно, наплевать) так по вашему "остальные" мыслят?

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Дракошка

Просто случится и случится ,это же не изменит количество спермы на лицах погибших под домами Одессы ,каждый день по дому

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Не трясись

ну не рвись, иди лучше в коментах на ридовке работай, тут от тебя 0 импакта

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Дракошка

Да в чем тряска ,объясни адекватно
Что-то должно взорваться, а о этом пишешь на сайте стартапов и бизнеса ,в чем смысл ? Ещё бы на dtf

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iDark Ogr

Одни зоны в России

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Виктор

Ну теперь точно прорыв

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