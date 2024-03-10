День 746: россияне сняли с карт 33,3 трлн рублей в 2023 году — на 13% больше год к году Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8-11 марта: доллар — 90,74 рубля (на 40 копеек больше, чем 7 марта), евро — 98,87 рубля (на 67 копеек больше).
США пригрозили Raiffeisen Bank International (RBI) санкциями за продолжение ведения бизнеса в России, рассказали источники EUobserver. Минфин предупредил RBI, что тот рискует «быть отрезанным от финансовой системы США», если будет продолжать вести бизнес в России и тем самым «помогать финансировать вооруженные силы» страны.
Контекст
В 2023 году физлица сняли с карт 33,3 трлн рублей, что превышает показатель 2022-го на рекордные 13%. Для сравнения, в 2022-м этот показатель увеличился на 6%, в 2021-м — на 5%, а в 2020-м упал на 2%, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ. Увеличение объёма денежных переводов, наоборот, заметно замедлилось.
Спрос на новый коммерческий транспорт китайских марок удвоился в России в 2023 году, на них пришлось около 70% продаж, рассказали «РИА Новости» эксперты страхового дома ВСК и ГК «АвтоСпецЦентр». Ещё 25% — на российские бренды, 5% — прочие.
Доля рубля в расчётах со странами Европы, Америки, Африки и Азии выросла за последние два года — сильнее всего у Африки, приводит РБК данные ЦБ. Если в 2022 году объём рублёвых расчётов с африканскими странами составлял 21,9%, то в 2023 году — уже 48,1%. Сильно также вырос объём рублёвых расчётов со странами Америки — с 22,7 до 35,1%.
С 2017 по 2023 год доля трансграничной торговли на рынке российской интернет-коммерции снизилась с 36 до 3%, пишет РБК. При этом объёмы интернет-торговли выросли за эти годы в шесть раз — с 1,04 трлн до 6,3 трлн рублей.
Новости предыдущего дня, 9 марта — здесь.
Интересно, что с лицом товарищей, которые утверждают, что бизнес сам прекращает деятельность РФ, из-за своих морально-этических соображений :)
Наверное им стоит рассмотреть продажу бизнеса за 1 евро
Зачем продавать то, что приносит деньги?
С марта 2022 года западные компании не могут выводить дивиденды без специального разрешения президента. Интересно у них есть разрешение?
Ты наверняка видел в интернете мемы про бокс, как один из боксеров танцуя и кривляясь уворачивается от всех ударов аппонента?! Прямая ассоциация с райфом почему то))
Доля рублёвых расчётов растёт с ведущими мировыми державами!
Только державы почему-то в Африке.
Хрен его знает, растёт или нет.
ЦБ указал только рост в процентах, а в реальных валютах что происходит? Какова доля России?
Так что это красивая картинка для населения, не более.
Часть людей которые платят налом, продолжили платить налом, но за счет ебейшей инфляции эта сумма выросла на 13%. Но сейчас прибегут кукареки и будут настаивать, что вера режиму ничтожно мала и люди выводят деньги.
Да ладно вам. 80 % же за неназываемого, а то и больше. Странно только, что при такой поддержке, эллочка не допустила ни одного реально оппозиционного кандидата до выборов. Но это наверно совпадение.
Ага, 33,3 трлн ₽ сняли, но не перевели. Оно и правильно: нал — он всегда нал. А цифровым ₽ пусть пока бюджетников отоваривают.
А много ли стран Америки?
Центральная и южная, там 2 десятка стран.
Вот спасибо за просвещение. В своей жизни применяю "Америка", как синоним США, но это не совсем правильно.
36 государств и 17 зависимых территорий - Америка != США.
Минус Канада и Аргентина и не берём зависимые территории итого 33 страны, правда и среди них есть сателлиты САША (Североамериканские штаты Америки), но 2 десятка стран точно будет.
Правильно, надо же понимать, чьи ВС надо финансировать.
По информации Mastercard самые большие снятия наличных в Москве ( до сво) происходили возле центрального офиса Единой России
В те времена, когда человек доставал на кассе или ресторане карточку мир, ты понимал, что перед тобой богатый человек, очень богатый. Сейчас, конечно, у каждой нищенки беспородной эта карта, ввиду отсутствия альтернатив.
Нифига не понятно что происходит.
Но мне уже всё равно 💁
Пойду лучше чая попью ☕️🍰