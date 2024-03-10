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Деньги
Таня Боброва

День 746: россияне сняли с карт 33,3 трлн рублей в 2023 году — на 13% больше год к году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: cbr.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-11 марта: доллар — 90,74 рубля (на 40 копеек больше, чем 7 марта), евро — 98,87 рубля (на 67 копеек больше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 7 марта: доллар — 90,60 рубля, евро — 98,92 рубля.

Курсы на Forex на 19:11 мск 8 марта: доллар — 90,84 рубля, евро — 99,36 рубля.

США пригрозили Raiffeisen Bank International (RBI) санкциями за продолжение ведения бизнеса в России, рассказали источники EUobserver. Минфин предупредил RBI, что тот рискует «быть отрезанным от финансовой системы США», если будет продолжать вести бизнес в России и тем самым «помогать финансировать вооруженные силы» страны.

Контекст

В 2023 году физлица сняли с карт 33,3 трлн рублей, что превышает показатель 2022-го на рекордные 13%. Для сравнения, в 2022-м этот показатель увеличился на 6%, в 2021-м — на 5%, а в 2020-м упал на 2%, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ. Увеличение объёма денежных переводов, наоборот, заметно замедлилось.

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Спрос на новый коммерческий транспорт китайских марок удвоился в России в 2023 году, на них пришлось около 70% продаж, рассказали «РИА Новости» эксперты страхового дома ВСК и ГК «АвтоСпецЦентр». Ещё 25% — на российские бренды, 5% — прочие.

Доля рубля в расчётах со странами Европы, Америки, Африки и Азии выросла за последние два года — сильнее всего у Африки, приводит РБК данные ЦБ. Если в 2022 году объём рублёвых расчётов с африканскими странами составлял 21,9%, то в 2023 году — уже 48,1%. Сильно также вырос объём рублёвых расчётов со странами Америки — с 22,7 до 35,1%.

С 2017 по 2023 год доля трансграничной торговли на рынке российской интернет-коммерции снизилась с 36 до 3%, пишет РБК. При этом объёмы интернет-торговли выросли за эти годы в шесть раз — с 1,04 трлн до 6,3 трлн рублей.

Новости предыдущего дня, 9 марта — здесь.

#новости

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 Иван
США пригрозили Raiffeisen Bank International (RBI) санкциями за продолжение ведения бизнеса в России

Интересно, что с лицом товарищей, которые утверждают, что бизнес сам прекращает деятельность РФ, из-за своих морально-этических соображений :)

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Andrey H

Наверное им стоит рассмотреть продажу бизнеса за 1 евро

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Иван

Зачем продавать то, что приносит деньги?

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Andrey H

С марта 2022 года западные компании не могут выводить дивиденды без специального разрешения президента. Интересно у них есть разрешение?

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Согласовано

Ты наверняка видел в интернете мемы про бокс, как один из боксеров танцуя и кривляясь уворачивается от всех ударов аппонента?! Прямая ассоциация с райфом почему то))

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Вадим Д.

Доля рублёвых расчётов растёт с ведущими мировыми державами!
Только державы почему-то в Африке.

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S.Capusta
Доля рубля в расчётах со странами Европы, Америки, Африки и Азии выросла за последние два года — сильнее всего у Африки, приводит РБК данные ЦБ.

Хрен его знает, растёт или нет.
ЦБ указал только рост в процентах, а в реальных валютах что происходит? Какова доля России?
Так что это красивая картинка для населения, не более.

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Станислав

Часть людей которые платят налом, продолжили платить налом, но за счет ебейшей инфляции эта сумма выросла на 13%. Но сейчас прибегут кукареки и будут настаивать, что вера режиму ничтожно мала и люди выводят деньги.

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Kiss1nger

Да ладно вам. 80 % же за неназываемого, а то и больше. Странно только, что при такой поддержке, эллочка не допустила ни одного реально оппозиционного кандидата до выборов. Но это наверно совпадение.

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Вадим Д.

Ага, 33,3 трлн ₽ сняли, но не перевели. Оно и правильно: нал — он всегда нал. А цифровым ₽ пусть пока бюджетников отоваривают.

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Sergei Timofeyev
Сильно также вырос объём рублёвых расчётов со странами Америки

А много ли стран Америки?

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Pavel Voronkov

Центральная и южная, там 2 десятка стран.

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Sergei Timofeyev

Вот спасибо за просвещение. В своей жизни применяю "Америка", как синоним США, но это не совсем правильно.

36 государств и 17 зависимых территорий - Америка != США.

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Pavel Voronkov

Минус Канада и Аргентина и не берём зависимые территории итого 33 страны, правда и среди них есть сателлиты САША (Североамериканские штаты Америки), но 2 десятка стран точно будет.

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Вадим Д.
и тем самым «помогать финансировать вооруженные силы» страны

Правильно, надо же понимать, чьи ВС надо финансировать.

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TVRU

По информации Mastercard самые большие снятия наличных в Москве ( до сво) происходили возле центрального офиса Единой России

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Согласовано

В те времена, когда человек доставал на кассе или ресторане карточку мир, ты понимал, что перед тобой богатый человек, очень богатый. Сейчас, конечно, у каждой нищенки беспородной эта карта, ввиду отсутствия альтернатив.

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Запопу Кусь

Нифига не понятно что происходит.
Но мне уже всё равно 💁
Пойду лучше чая попью ☕️🍰

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