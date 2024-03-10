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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-11 марта: доллар — 90,74 рубля (на 40 копеек больше, чем 7 марта), евро — 98,87 рубля (на 67 копеек больше).

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Курсы на закрытии Мосбиржи 7 марта: доллар — 90,60 рубля, евро — 98,92 рубля.

Курсы на Forex на 19:11 мск 8 марта: доллар — 90,84 рубля, евро — 99,36 рубля.

США пригрозили Raiffeisen Bank International (RBI) санкциями за продолжение ведения бизнеса в России, рассказали источники EUobserver. Минфин предупредил RBI, что тот рискует «быть отрезанным от финансовой системы США», если будет продолжать вести бизнес в России и тем самым «помогать финансировать вооруженные силы» страны.

Контекст

В 2023 году физлица сняли с карт 33,3 трлн рублей, что превышает показатель 2022-го на рекордные 13%. Для сравнения, в 2022-м этот показатель увеличился на 6%, в 2021-м — на 5%, а в 2020-м упал на 2%, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ. Увеличение объёма денежных переводов, наоборот, заметно замедлилось.

Спрос на новый коммерческий транспорт китайских марок удвоился в России в 2023 году, на них пришлось около 70% продаж, рассказали «РИА Новости» эксперты страхового дома ВСК и ГК «АвтоСпецЦентр». Ещё 25% — на российские бренды, 5% — прочие.

Доля рубля в расчётах со странами Европы, Америки, Африки и Азии выросла за последние два года — сильнее всего у Африки, приводит РБК данные ЦБ. Если в 2022 году объём рублёвых расчётов с африканскими странами составлял 21,9%, то в 2023 году — уже 48,1%. Сильно также вырос объём рублёвых расчётов со странами Америки — с 22,7 до 35,1%.

С 2017 по 2023 год доля трансграничной торговли на рынке российской интернет-коммерции снизилась с 36 до 3%, пишет РБК. При этом объёмы интернет-торговли выросли за эти годы в шесть раз — с 1,04 трлн до 6,3 трлн рублей.

Новости предыдущего дня, 9 марта — здесь.