День 747: в Литве вступил в силу объявленный ранее запрет на использование автомобилей с российскими номерами Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8-11 марта: доллар — 90,74 рубля (на 40 копеек больше, чем 7 марта), евро — 98,87 рубля (на 67 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Структура «Вкусвилла» ООО «Проектный офис» зарегистрировала юрлицо ООО «Римляне» с профилем «деятельность ресторанов и кафе», увидели «Ведомости» в базе «СПАРК-Интерфакс». До этого сеть подала на регистрацию бренда «Rимляне» по классам «услуги кафе» и «торговля онлайн». В компании подтвердили, что тестируют проект в общепите, но не раскрыли подробностей.
Депутаты ЛДПР подготовили законопроект, который до 2032 года отменит налог на прибыль тем, кто откроет бизнес в сельском населённом пункте, рабочем посёлке, посёлке городского типа или городе с населением до 50 тысяч человек после 1 января 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на копию документа. К тому бизнесу будут и другие требования: не менее 300 млн рублей годовой выручки от реализации товаров и не менее 50 человек в штате «непрерывно в течение налогового периода».
Инвестиционная группа «Атон» рассматривает возможность развиваться на рынке страхового бизнеса, сообщили «Ведомости»: в начале марта 2024 года она зарегистрировала шесть связанных с этим доменных имён. В компании видят «большой запрос на услуги долевого страхования жизни» со стороны инвесторов.
По данным источников «Ъ», в 2024 году калининградский контрактный производитель телевизоров «Телебалт» (собирал модели Hyundai, BBK и Toshiba) планирует запустить завод в Ленобласти после приостановки сборки в 2022 году из-за проблем с логистикой и роста себестоимости. В компании не стали комментировать возможный запуск.
Производитель алкогольных напитков Stellar Group (бренды Steersman, Old Barrel, «Гжелка» и другие) хочет начать выпуск коктейля виски-кола под маркой Steersman, пришёл к выводу «Ъ», изучив данные по патентам и декларациям. В компании комментарий не дали.
Какие есть проблемы и трудности
Минтранс предложил правительству предоставить дополнительные 295 млрд рублей из ФНБ на выкуп иностранных самолетов в российскую собственность, рассказали источники «Ъ» со ссылкой на совещание у президента. По словам одного из собеседников газеты, сумму рассчитали «преимущественно исходя из потребностей "Аэрофлота"». В госведомствах на запрос «Ъ» не ответили, а авиакомпании отказались комментировать ситуацию.
В Литве вступил в силу запрет на использование автомобилей с российскими номерами. Правительство страны в сентябре 2023-го обязало вывезти такие машины из Литвы и c территории ЕС. Правило не распространяется на тех, кто следует транзитом в Калининградскую область или из неё.
По данным «Известий», Минтруд подготовил законопроект с условиями для организованного набора трудовых мигрантов. Так, если мигрант устроится к участнику оргнабора, а затем соберётся перейти в предприятие, у которого такого статуса нет, его обяжут в течение 15 дней покинуть страну. Тем, кто будет нанимать мигрантов по оргнабору, не придётся получать разрешение на привлечение.
Контекст
По итогам января-февраля 2024 года средние цены на новые легковушки в России снизились на 1-3% в сравнении с «концом» 2023 года, рассказали «Ведомостям» агрегаторы «Авто.ру», «Авито Авто» и «Дром». Так, средняя стоимость составила 3,64 млн рублей. Опрошенные газетой участники рынка связывают это с «охлаждением спроса» со стороны потребителей на фоне роста предложений.
В 2023 году выручка десяти крупнейших российских сетей продажи продуктов и товаров повседневного спроса выросла на 14,1%, до 9,1 трлн рублей без НДС, — против роста на 21,3% по итогам 2022 года, пишет «Ъ» со ссылкой на подсчёты Infoline. По оценке аналитиков, среди игроков топ-5 «динамика замедлилась» у «Магнита», владельца «Красное & белое» и «Бристоля» и «Светофора».
РБК в формате инфографики и на основе данных ЦБ показало, как менялся объём валюты на корреспондентских счетах российских кредитных организаций за рубежом.
По данным аналитиков TelecomDaily, зарубежные бренды электроники, среди которых Honor, Xiaomi, Samsung, Acer и другие, вернули маркетинговые бюджеты в 2023 году на уровни 2021-го, рассказало «Ъ». Исходя из того, что пишет газета, исследователи пришли к этому выводу, проанализировав число рекламных «упоминаний». Собеседник «Ъ» в «крупной» торговой сети пояснил: из-за санкционных рисков компании используют трейд-маркетинг, когда бренд передаёт рекламный бюджет и право управлять продвижением третьим лицам (ритейлерам, дистрибуторам).
По итогам 2023 года объём утёкших в интернет персональных данных россиян составил 1,12 млрд записей — это почти на 60% выше уровня 2022 года, когда скомпрометировали чуть больше 700 млн записей, говорится в исследовании аналитиков Infowatch. Данные цитирует РБК.
За 2023 год количество кредитных организаций в России, которые находятся под прямым или косвенным контролем лиц-нерезидентов, имеющих право распоряжаться 50% голосов и более, сократилось на 12% — до 57 банков, следует из данных ЦБ.
Новости предыдущего дня, 10 марта — здесь.
Так у них и вероятность получения прибыли близка к нулевой.
Ага а выручка должна быть ого-го...
Очевидно рассчитано не на кофейню рядом с ТЦ, а скорее на федеральные сети.
ООО Вайлдберриз уведомляет о смене юр. адреса на: Кировская область, деревня Кокуй, д. 13.
У них сотрудников столько не наберётся... Там сплошняком все партнëры самозанятые.
"Депутаты ЛДПР подготовили законопроект, который до 2032 года отменит налог на прибыль тем, кто откроет бизнес в сельском населённом пункте, рабочем посёлке, посёлке городского типа или городе с населением до 50 тысяч человек после 1 января 2025 года"
" К тому бизнесу будут и другие требования: не менее 300 млн рублей годовой выручки от реализации товаров и не менее 50 человек в штате «непрерывно в течение налогового периода»."
Шутка года!!!
300 миллионов выручки. Поселок шейхов в российской глубинке )).
Что смешного то? Видимо хотят простимулировать крупных игроков заходить в небольшие населенные пункты.
Автомобили с российскими номерами — ерунда. Они бы посмотрели на российские автомобили, вот где номер-то.
🥱🥱🥱 Кому-то ещё интересны запреты от этих европейских чихуахуа?
Вообще непонятно зачем на этом заостряют внимание, давайте лучше про наше собственное человечное, что там с ценами на яйца, а то три месяца уже прошло как человек сказал что разобрались уже? Кто то просветит в чем опять ошиблись?
Канеш разобрались - население стало более лучше питаться же, ну и деняк некуда девать.
скукота🥱, не ужели нет новостей по интереснее? 😑
есть вообще то интересные новости, у меня вот выпал снег 😁
пруфы предоставьте
из окна?
из неба)
это норма
Ну если всю жизнь провести на болотах, то запреты индейцев могут таки не волновать
О_о Какой только хрени не было. Ну да теперь, судя по всему остался ТелеБолт.
название очень говорящее, наверное это намëк)
Пахнуло крепостным правом. Пока касается мигрантов — ладно, но ведь закон можно и доработать.
И доработают для программистов. Говорят, есть беларуский опыт
Кстати, да! Негоже такому опыту пропадать (-:
"Минтранс предложил правительству предоставить дополнительные 295 млрд рублей из ФНБ на..."
Ага...
Очередной немыслимый закон с невыполнимыми условиями.
И на содержание этих людей идут налоги граждан. Аж печёт ♨️
Очевидно, что требования заточены под своих людей, которые смогу вложить такие деньги и еще при этом не платить налоги. А реальные фермеры будут сидеть в долгах из-за налогов
Самолёт терпит крушение уже в течении 747 серий - снова круглая дата. Поздравляю всех с юбилеем!
Дринкинс, сколько осталось до конца?
Поговорим за демократию?
Нельзя! Это экстремизм!!!
да такое чувство что скоро реально запретят, иначе зачем они планируют убрать огромное количество часов урока обществознания на котором как раз таки и изучаются политические режимы)
Ааа, вот как Пу в обращении обещался тысячи самолётов произвести к 30-35-му.
Санкции не работают, экономика растет 🤡
Просто у каждого человека в стране уже по два-три авто, вот цены и снижаются. Скоро автопроизводители сами будут доплачивать, чтоб богатым россиянам (то есть всем) втюхать свои тачки.
«...среди игроков топ-5 «динамика замедлилась» у «Магнита», владельца «Красное & белое» и «Бристоля»
Динамику последних двух беру на себя. Поднажмём!
Литва жгет. Даже если учитывать ситуацию, санкции и все такое. Создаётся ощущение, что литовским политикам это больше всех нужно. Ну то есть даже их более развитые партнеры, прежде чем какие-то ограничения вводить, долго думают и просчитывают. А Литва такая, о, давайте оставим своих граждан без дешёвого газа, бензина, продуктов и тд. На кой хер? Маленькая и никому неинтересная страна, которая гадит себе больше чем другим. Я реально не понимаю, в чем логика то?
Прибалтика страдала/наслаждалась русофобией ещё до того, как это стало мейнстримом.