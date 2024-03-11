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Источник фото: «Деловой Петербург»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8-11 марта: доллар — 90,74 рубля (на 40 копеек больше, чем 7 марта), евро — 98,87 рубля (на 67 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 8:12 мск: доллар — 90,80 рубля, евро — 99,26 рубля.

Курсы на Forex на 8:29 мск: доллар — 90,80 рубля, евро — 99,30 рубля.

Кто и как адаптируется

Структура «Вкусвилла» ООО «Проектный офис» зарегистрировала юрлицо ООО «Римляне» с профилем «деятельность ресторанов и кафе», увидели «Ведомости» в базе «СПАРК-Интерфакс». До этого сеть подала на регистрацию бренда «Rимляне» по классам «услуги кафе» и «торговля онлайн». В компании подтвердили, что тестируют проект в общепите, но не раскрыли подробностей.

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Депутаты ЛДПР подготовили законопроект, который до 2032 года отменит налог на прибыль тем, кто откроет бизнес в сельском населённом пункте, рабочем посёлке, посёлке городского типа или городе с населением до 50 тысяч человек после 1 января 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на копию документа. К тому бизнесу будут и другие требования: не менее 300 млн рублей годовой выручки от реализации товаров и не менее 50 человек в штате «непрерывно в течение налогового периода».

Инвестиционная группа «Атон» рассматривает возможность развиваться на рынке страхового бизнеса, сообщили «Ведомости»: в начале марта 2024 года она зарегистрировала шесть связанных с этим доменных имён. В компании видят «большой запрос на услуги долевого страхования жизни» со стороны инвесторов.

По данным источников «Ъ», в 2024 году калининградский контрактный производитель телевизоров «Телебалт» (собирал модели Hyundai, BBK и Toshiba) планирует запустить завод в Ленобласти после приостановки сборки в 2022 году из-за проблем с логистикой и роста себестоимости. В компании не стали комментировать возможный запуск.

Производитель алкогольных напитков Stellar Group (бренды Steersman, Old Barrel, «Гжелка» и другие) хочет начать выпуск коктейля виски-кола под маркой Steersman, пришёл к выводу «Ъ», изучив данные по патентам и декларациям. В компании комментарий не дали.

Какие есть проблемы и трудности

Минтранс предложил правительству предоставить дополнительные 295 млрд рублей из ФНБ на выкуп иностранных самолетов в российскую собственность, рассказали источники «Ъ» со ссылкой на совещание у президента. По словам одного из собеседников газеты, сумму рассчитали «преимущественно исходя из потребностей "Аэрофлота"». В госведомствах на запрос «Ъ» не ответили, а авиакомпании отказались комментировать ситуацию.

В Литве вступил в силу запрет на использование автомобилей с российскими номерами. Правительство страны в сентябре 2023-го обязало вывезти такие машины из Литвы и c территории ЕС. Правило не распространяется на тех, кто следует транзитом в Калининградскую область или из неё.

По данным «Известий», Минтруд подготовил законопроект с условиями для организованного набора трудовых мигрантов. Так, если мигрант устроится к участнику оргнабора, а затем соберётся перейти в предприятие, у которого такого статуса нет, его обяжут в течение 15 дней покинуть страну. Тем, кто будет нанимать мигрантов по оргнабору, не придётся получать разрешение на привлечение.

Контекст

По итогам января-февраля 2024 года средние цены на новые легковушки в России снизились на 1-3% в сравнении с «концом» 2023 года, рассказали «Ведомостям» агрегаторы «Авто.ру», «Авито Авто» и «Дром». Так, средняя стоимость составила 3,64 млн рублей. Опрошенные газетой участники рынка связывают это с «охлаждением спроса» со стороны потребителей на фоне роста предложений.

В 2023 году выручка десяти крупнейших российских сетей продажи продуктов и товаров повседневного спроса выросла на 14,1%, до 9,1 трлн рублей без НДС, — против роста на 21,3% по итогам 2022 года, пишет «Ъ» со ссылкой на подсчёты Infoline. По оценке аналитиков, среди игроков топ-5 «динамика замедлилась» у «Магнита», владельца «Красное & белое» и «Бристоля» и «Светофора».

РБК в формате инфографики и на основе данных ЦБ показало, как менялся объём валюты на корреспондентских счетах российских кредитных организаций за рубежом.

Источник: РБК, ЦБ

По данным аналитиков TelecomDaily, зарубежные бренды электроники, среди которых Honor, Xiaomi, Samsung, Acer и другие, вернули маркетинговые бюджеты в 2023 году на уровни 2021-го, рассказало «Ъ». Исходя из того, что пишет газета, исследователи пришли к этому выводу, проанализировав число рекламных «упоминаний». Собеседник «Ъ» в «крупной» торговой сети пояснил: из-за санкционных рисков компании используют трейд-маркетинг, когда бренд передаёт рекламный бюджет и право управлять продвижением третьим лицам (ритейлерам, дистрибуторам).

По итогам 2023 года объём утёкших в интернет персональных данных россиян составил 1,12 млрд записей — это почти на 60% выше уровня 2022 года, когда скомпрометировали чуть больше 700 млн записей, говорится в исследовании аналитиков Infowatch. Данные цитирует РБК.

За 2023 год количество кредитных организаций в России, которые находятся под прямым или косвенным контролем лиц-нерезидентов, имеющих право распоряжаться 50% голосов и более, сократилось на 12% — до 57 банков, следует из данных ЦБ.

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