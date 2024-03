В Литве вступил в силу запрет на использование автомобилей с российскими номерами. Правительство страны в сентябре 2023-го обязало вывезти такие машины из Литвы и c территории ЕС. Правило не распространяется на тех, кто следует транзитом в Калининградскую область или из неё.

Производитель алкогольных напитков Stellar Group (бренды Steersman, Old Barrel, «Гжелка» и другие) хочет начать выпуск коктейля виски-кола под маркой Steersman, пришёл к выводу «Ъ», изучив данные по патентам и декларациям. В компании комментарий не дали.