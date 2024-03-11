Деньги
Полина Лааксо

Правкомиссия утвердила правила проведения торгов по выкупу заблокированных активов Статьи редакции

Заявки от российских инвесторов будут принимать с 25 марта по 8 мая 2024 года.

  • Организатором торгов назначили «Инвестиционную палату», сообщил Минфин. ЦБ собрал шпаргалку с ответами на основные вопросы.
  • Выкупать будут иностранные ценные бумаги, которые учтены на счетах Национального расчётного депозитария, открытых в зарубежных организациях. Полный перечень будет размещён на сайте организатора. Бумаги, заблокированные после ввода санкций против «СПБ Биржи», не попадут под процедуру выкупа.
  • Частный инвестор-резидент может подать заявку через своего брокера, доверительного управляющего или же управляющую компанию паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Для этого нужно самому обратиться к подходящей структуре. Отозвать заявку нельзя. Заявления, полученные напрямую от физлиц, рассматривать не будут.
  • Инвестор вправе выкупить бумаги совокупной стоимостью не более 100 тысяч рублей. За лимитами должны следить организации, принимающие заявки. Но если те вдруг превысят лимит, организатор «будет отсекать» часть бумаг.
  • Начальные цены определят исходя из стоимости бумаг на закрытии торгов на зарубежном рынке за один рабочий день до начала сбора заявок от инвесторов-резидентов — то есть по состоянию на 22 марта 2024 года, пишет ЦБ. Фактическую цену сформируют, когда получат заявки от нерезидентов (принимают до 5 июля): она будет зависеть от спроса и «рыночной конъюнктуры».
  • Физлицо, обсуживающееся у брокера, может самостоятельно определить бумаги, которые нужно продать. Если речь об инвестпаях ПИФ, то активы для выкупа будет выбирать управляющая компания. Инвестору останется только согласиться на сделку.
  • Списывать со счетов активы физлиц, чьи заявки исполнили частично или не удовлетворили вовсе, не будут. Деньги после продажи перечислят в рублях. Провести расчёты по итогам выкупа планируют до 29 июля 2024 года, а завершить весь процесс — до 1 сентября. Но сроки могут изменить.
Источник фото: РБК
  • Указ об обмене заблокированными активами президент Владимир Путин подписал в ноябре 2023 года. Согласно ему, иностранцы, в том числе из «недружественных» стран, смогут выкупить у россиян замороженные бумаги за счёт средств со счетов типа «С».

#новости #спббиржа #нрд

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 Владислав Рябцев

Поскорее бы избавиться от заблоченных акций...

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Ирина Липатова
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Вася Пражкин

Если очень надо, можете мне отдать, я подержу.

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Светлана Завацкая

Так под выкуп договоритесь, за пол цены)

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Вася Пражкин

Полцены - это много, могу предложить большой баскет острых крылышек KFC.

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Светлана Завацкая

Думаю долго ещё не избавитесь…

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Виктор

Куча бредовых ограничений. В итоге никто ничего не продаст

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Буквоед

До ста тысяч – это процентов 90 мамкиных инвесторов. Народ будет доволен.

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Sumato Shigoto

Западники, конечно, охренели в конец. Свобода слова, священное право собственности, международное право ? Не, не слышали )) Ппц просто. Спасибо, конечно, правительству за эти 100К, но , во первых - это очень мало. Во-вторых - нет гарантии нормального выкупа, как я понял. То есть заява сейчас, деньги потом, и непонятно, сколько. В-третьих, зависшие акции через блок СПб все равно не участвуют.
Лучше бы дорогое правительство наняло юристов покруче, американских, и помогло бы с коллективным иском. Вот это было бы шоу )))

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Буквоед

Вы сначала разберитесь в ситуации. Активы заблокированы из-за решений нашего правительства не выдавать информацию об активах конкретных подсанкционных персон. Наши отказались, хотя их предупредили, что тогда заблочат всю страну.
Наслаждайтесь.

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Аноним

это какой то высочайший уровень куколдизма, перекладывать так ответственность на свое правительство

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Лариса
ЦБ собрал шпаргалку с ответами

А школьникам запрещают шпоры, не справедливо

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Вадим Д.

Мощная поддержка инвесторов.
Так-то вроде неплохо, но будут нюансы.
Да и «нача в буржуинов вкладывать, сами виноваты».

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Vlad

Бред

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Буквоед

Попа дробнее

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Морковкин
Попа

Сейчас придет человечек и сделает Кусь

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Pavel Chernev

Бот отдыхает, не мешайте

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Иван

на сто долларов у меня примерно заблокированных активов!!! верните деньги!!!!!

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Буквоед

У людей десятки миллионов застряли, а вы тут про свои спички.

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Светлана Завацкая

Это даже не спички, так, пыль

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Какер Тарлсон

Вернем брат

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Qwerty177

А как быть с дивидендами???

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Буквоед

Можете переводить мне.

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flash

и мне!

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Буквоед

Не толпимся! Сказали, больше не занимать.

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flash

ну пусть переведут 51% вам так как вы первый и мне 49%, а остальным в очереди остатки)

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Буквоед

Поздравляю, вы изобрели контрольный пакет дивидендов )

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flash

спасибо 😁

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Анастасия Казанцева

яснопонятно

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Вадим Д.

😂

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неформат

@Тинькофф Инвестиции это касается finex ?

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Какер Тарлсон

@FinEx ETF

это касается Тинькофф Инаестиции?

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Альвар

Куплю за 1 евро

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Буквоед

Так как вы не указали, ЧТО купите и в каких количествах, то воспользуюсь вашей офертой и продам вам рубли по курсу 1 рубль = 1 евро. На три миллиона рублей для начала.

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Светлана Завацкая

Куда скинуть реквизиты? Я если что, за вами в очереди…

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Kara Kartman

Киви че ,там же ?

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Тоже хочу

Когда @Альфа-Банк вернет украденные деньги?
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Запопу Кусь

Нифига не понятно. 🤷‍♀️
Можно простое объяснение для тупых вроде меня? 🙇‍♀️

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Ale K

Да

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Владимир Щеблыкин

Так, а если у меня бумаги заблокированных эмитентов очень подешевели и я не хочу их продавать, хочу дкржать дальше, тогда как? Не получится ли, что их продадут без согласия или потеряют? Кстати, что за инвестпалата? Насколько я слышал инвестпалата передаёт все заблоченные активы под управление депозитарием банка, забыл название...

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Владимир Щеблыкин

Ага, я вложил полляма, акции подешевели и мне их предлагают продать за сотку? Супер!

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Юрий Б.

А могли и подорожать

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Владимир Щеблыкин

И в этом случае, я думаю предлагали бы продать за сотку, не более и уж никак не по рынку🤦‍♂️

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