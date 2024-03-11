Правкомиссия утвердила правила проведения торгов по выкупу заблокированных активов Статьи редакции
Заявки от российских инвесторов будут принимать с 25 марта по 8 мая 2024 года.
- Организатором торгов назначили «Инвестиционную палату», сообщил Минфин. ЦБ собрал шпаргалку с ответами на основные вопросы.
- Выкупать будут иностранные ценные бумаги, которые учтены на счетах Национального расчётного депозитария, открытых в зарубежных организациях. Полный перечень будет размещён на сайте организатора. Бумаги, заблокированные после ввода санкций против «СПБ Биржи», не попадут под процедуру выкупа.
- Частный инвестор-резидент может подать заявку через своего брокера, доверительного управляющего или же управляющую компанию паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Для этого нужно самому обратиться к подходящей структуре. Отозвать заявку нельзя. Заявления, полученные напрямую от физлиц, рассматривать не будут.
- Инвестор вправе выкупить бумаги совокупной стоимостью не более 100 тысяч рублей. За лимитами должны следить организации, принимающие заявки. Но если те вдруг превысят лимит, организатор «будет отсекать» часть бумаг.
- Начальные цены определят исходя из стоимости бумаг на закрытии торгов на зарубежном рынке за один рабочий день до начала сбора заявок от инвесторов-резидентов — то есть по состоянию на 22 марта 2024 года, пишет ЦБ. Фактическую цену сформируют, когда получат заявки от нерезидентов (принимают до 5 июля): она будет зависеть от спроса и «рыночной конъюнктуры».
- Физлицо, обсуживающееся у брокера, может самостоятельно определить бумаги, которые нужно продать. Если речь об инвестпаях ПИФ, то активы для выкупа будет выбирать управляющая компания. Инвестору останется только согласиться на сделку.
- Списывать со счетов активы физлиц, чьи заявки исполнили частично или не удовлетворили вовсе, не будут. Деньги после продажи перечислят в рублях. Провести расчёты по итогам выкупа планируют до 29 июля 2024 года, а завершить весь процесс — до 1 сентября. Но сроки могут изменить.
2.2K показов
1.4K открытий
Поскорее бы избавиться от заблоченных акций...
Если очень надо, можете мне отдать, я подержу.
Так под выкуп договоритесь, за пол цены)
Полцены - это много, могу предложить большой баскет острых крылышек KFC.
Думаю долго ещё не избавитесь…
Куча бредовых ограничений. В итоге никто ничего не продаст
До ста тысяч – это процентов 90 мамкиных инвесторов. Народ будет доволен.
Западники, конечно, охренели в конец. Свобода слова, священное право собственности, международное право ? Не, не слышали )) Ппц просто. Спасибо, конечно, правительству за эти 100К, но , во первых - это очень мало. Во-вторых - нет гарантии нормального выкупа, как я понял. То есть заява сейчас, деньги потом, и непонятно, сколько. В-третьих, зависшие акции через блок СПб все равно не участвуют.
Лучше бы дорогое правительство наняло юристов покруче, американских, и помогло бы с коллективным иском. Вот это было бы шоу )))
Вы сначала разберитесь в ситуации. Активы заблокированы из-за решений нашего правительства не выдавать информацию об активах конкретных подсанкционных персон. Наши отказались, хотя их предупредили, что тогда заблочат всю страну.
Наслаждайтесь.
это какой то высочайший уровень куколдизма, перекладывать так ответственность на свое правительство
А школьникам запрещают шпоры, не справедливо
Мощная поддержка инвесторов.
Так-то вроде неплохо, но будут нюансы.
Да и «нача в буржуинов вкладывать, сами виноваты».
Бред
Попа дробнее
Сейчас придет человечек и сделает Кусь
Бот отдыхает, не мешайте
на сто долларов у меня примерно заблокированных активов!!! верните деньги!!!!!
У людей десятки миллионов застряли, а вы тут про свои спички.
Это даже не спички, так, пыль
Вернем брат
А как быть с дивидендами???
Можете переводить мне.
и мне!
Не толпимся! Сказали, больше не занимать.
ну пусть переведут 51% вам так как вы первый и мне 49%, а остальным в очереди остатки)
Поздравляю, вы изобрели контрольный пакет дивидендов )
спасибо 😁
яснопонятно
😂
@Тинькофф Инвестиции это касается finex ?
@FinEx ETF
это касается Тинькофф Инаестиции?
Куплю за 1 евро
Так как вы не указали, ЧТО купите и в каких количествах, то воспользуюсь вашей офертой и продам вам рубли по курсу 1 рубль = 1 евро. На три миллиона рублей для начала.
Куда скинуть реквизиты? Я если что, за вами в очереди…
Киви че ,там же ?
Когда @Альфа-Банк вернет украденные деньги?
https://vc.ru/claim/756091-alfa-kapital-kinul-na-evro
Нифига не понятно. 🤷♀️
Можно простое объяснение для тупых вроде меня? 🙇♀️
Да
Так, а если у меня бумаги заблокированных эмитентов очень подешевели и я не хочу их продавать, хочу дкржать дальше, тогда как? Не получится ли, что их продадут без согласия или потеряют? Кстати, что за инвестпалата? Насколько я слышал инвестпалата передаёт все заблоченные активы под управление депозитарием банка, забыл название...
Ага, я вложил полляма, акции подешевели и мне их предлагают продать за сотку? Супер!
А могли и подорожать
И в этом случае, я думаю предлагали бы продать за сотку, не более и уж никак не по рынку🤦♂️