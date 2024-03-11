Бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик заинтересовался покупкой TikTok — WSJ Статьи редакции
Правительство США продолжает обсуждать принудительный запрет сервиса в стране.
- На неделе с 11 марта 2024 года Палата представителей США рассмотрит законопроект, который вынудит китайскую компанию ByteDance продать TikTok, чтобы сервис мог продолжить работу в стране. Если откажется — столкнётся с блокировкой, пишет WSJ.
- Если закон получит все необходимые одобрения, включая президентское, компании дадут чуть больше пяти месяцев, чтобы выполнить требование. Оценка TikTok, скорее всего, составит «сотни миллионов долларов».
- Как пишут СМИ, вероятность, что поправки примут, высокая, поэтому на фоне обсуждений оживились «глыбы» технорынка и медиаотрасли США. По данным источника WSJ, бывший глава Activision Blizzard Бобби Котик, например, выразил интерес к покупке TikTok соучредителю ByteDance Чжан Имину.
- Котик якобы ищет потенциальных инвестиционных партнёров и озвучил идею сразу группе собеседников, среди которых был и глава OpenAI Сэм Альтман. Если бы Котику удалось привлечь инвестиции, OpenAI могла бы использовать данные TikTok для обучения своих ИИ-моделей, отмечает издание.
- В 2020 году администрация Дональда Трампа приказала заблокировать TikTok: компанию обвинили в передаче данных американцев китайским властям. Сама она, по словам издания, отрицает такое сотрудничество и говорит, что не стала бы выполнять подобные запросы.
- В 2021 году Джо Байден отменил указ Трампа, но всё же поручил провести расследование. Позже выяснилось, что сотрудники ByteDance получили неправомерный доступ к данным о геолокации нескольких журналистов из США.
- Чтобы наладить отношения с США, TikTok начал работать над планом по разделению бизнеса. Среди рассмотренных тогда сценариев — создание TikTok Global. Oracle и Walmart выкупили бы в ней по 12,5% и 7,5%. Штаб-квартиру открыли бы в США, данные хранили бы на серверах Oracle, а в управлении посадили бы преимущественно американцев. В феврале 2021 года сделку заморозили.
- Помешать принятию закона ещё может Сенат США: по данным WSJ, часть сенаторов уже высказались против. Они беспокоятся, что это подрывает свободу слова и походит на вмешательство в бизнес. Ещё одна версия — что оспорить законность решения сможет ByteDance, сославшись на первую конституционную поправку.
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Котик курильщика
Тик ток вытаскиваем симку и смотрим сегодняшний пост котика
Оценка TikTok, скорее всего, составит «сотни миллионов долларов».
Оценка Bytedance $250 млрд, в чем прикол?
Нашим властям нужно поучится как красиво отжимать нужно