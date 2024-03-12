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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 марта: доллар — 90,62 рубля (на 12 копеек меньше, чем 11 марта), евро — 99,13 рубля (на 26 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:57 мск: доллар — 90,65 рубля, евро — 99,16 рубля.

Курсы на Forex на 8:15 мск: доллар — 90,66 рубля, евро — 99,19 рубля.

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Кто и как адаптируется

В 2024 году «на финишную прямую» должно выйти строительство предприятия по производству моющих средств «Роза» — это первый в России завод фирмы иранского холдинга Golrang Industrial Group, рассказал ТАСС глава особой экономической зоны «Лотос» Сергей Милушкин. Первую очередь хотят ввести в эксплуатацию в 2025 году, а выйти на проектную мощность (свыше 9 млн л в год) — к 2029 году.

АО «Элемент» (объединяет более десяти разработчиков и производителей микроэлектроники, включая «Микрон») собирается запустить в Томске разработку и выпуск радиомодулей для базовых станций связи, следует из дорожной карты проекта, которую изучил «Ъ›. Партнёром может выступить Томский государственный университет. Предполагаемый бюджет на 2024-2025 годы — 2,5 млрд рублей. В АО подтвердили подлинность документа.

Правительство поддержало поправки в КоАП и УК об ответственности за участие в деятельности любых нежелательных в России иностранных организаций. С проектом отзыва кабмина ознакомились ТАСС и «Ведомости». Поправки входят в пакет законопроектов. Основной позволит признавать нежелательными те структуры, где участниками или учредителями выступают зарубежные госорганы.

Какие есть проблемы и трудности

Консорциум «Вычислительная техника» («Аквариус», Yadro и другие) обсуждает с Минпромторгом возможность ограничить государственные компании в закупках иностранной электроники, рассказали источники «Ъ» среди разработчиков электроники. Некоторые компании проводят тендеры на «работы» или «услуги» по установке электроники, а не на покупку, и в итоге закупают и монтируют зарубежную технику вместо российской.

Счетная палата «предостерегла» таможенные органы от «излишне мягкого» подхода к проверке импортёров с низким уровнем риска, узнали «Ведомости» из отчёта. Из-за такого подхода федеральный бюджет недополучает платежи. По итогам всего 2023 года аудиторы выявили 63 нарушения и недостачу в 1,6 млрд рублей.

Контекст

По итогам 2023 года российская «Гран» произвела больше половины объёма всего отечественного производства печатных плат — 16,1 млн дм², сообщили «Ведомости» со ссылкой на годовой отчёт компании. До февраля 2022 года бизнес принадлежал шведской группе NCAB, которая позже ушла с местного рынка.

По итогам 2023 года объём российского медтех-рынка вырос в денежном выражении на 27% — до 46,63 млрд рублей, подсчитали в агентстве Smart Rankings, изучив выручку 70 крупнейших участников сегмента. Основной прирост обеспечила телемедицина. Двигатель роста — импортозамещение.

Минсельхоз предложил ввести временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара до 31 августа 2024 года.

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