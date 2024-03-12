День 748: российский медтех-рынок вырос в 2023 году на 27% в денежном выражении Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 12 марта: доллар — 90,62 рубля (на 12 копеек меньше, чем 11 марта), евро — 99,13 рубля (на 26 копеек больше).
Кто и как адаптируется
В 2024 году «на финишную прямую» должно выйти строительство предприятия по производству моющих средств «Роза» — это первый в России завод фирмы иранского холдинга Golrang Industrial Group, рассказал ТАСС глава особой экономической зоны «Лотос» Сергей Милушкин. Первую очередь хотят ввести в эксплуатацию в 2025 году, а выйти на проектную мощность (свыше 9 млн л в год) — к 2029 году.
АО «Элемент» (объединяет более десяти разработчиков и производителей микроэлектроники, включая «Микрон») собирается запустить в Томске разработку и выпуск радиомодулей для базовых станций связи, следует из дорожной карты проекта, которую изучил «Ъ›. Партнёром может выступить Томский государственный университет. Предполагаемый бюджет на 2024-2025 годы — 2,5 млрд рублей. В АО подтвердили подлинность документа.
Правительство поддержало поправки в КоАП и УК об ответственности за участие в деятельности любых нежелательных в России иностранных организаций. С проектом отзыва кабмина ознакомились ТАСС и «Ведомости». Поправки входят в пакет законопроектов. Основной позволит признавать нежелательными те структуры, где участниками или учредителями выступают зарубежные госорганы.
Какие есть проблемы и трудности
Консорциум «Вычислительная техника» («Аквариус», Yadro и другие) обсуждает с Минпромторгом возможность ограничить государственные компании в закупках иностранной электроники, рассказали источники «Ъ» среди разработчиков электроники. Некоторые компании проводят тендеры на «работы» или «услуги» по установке электроники, а не на покупку, и в итоге закупают и монтируют зарубежную технику вместо российской.
Счетная палата «предостерегла» таможенные органы от «излишне мягкого» подхода к проверке импортёров с низким уровнем риска, узнали «Ведомости» из отчёта. Из-за такого подхода федеральный бюджет недополучает платежи. По итогам всего 2023 года аудиторы выявили 63 нарушения и недостачу в 1,6 млрд рублей.
Контекст
По итогам 2023 года российская «Гран» произвела больше половины объёма всего отечественного производства печатных плат — 16,1 млн дм², сообщили «Ведомости» со ссылкой на годовой отчёт компании. До февраля 2022 года бизнес принадлежал шведской группе NCAB, которая позже ушла с местного рынка.
По итогам 2023 года объём российского медтех-рынка вырос в денежном выражении на 27% — до 46,63 млрд рублей, подсчитали в агентстве Smart Rankings, изучив выручку 70 крупнейших участников сегмента. Основной прирост обеспечила телемедицина. Двигатель роста — импортозамещение.
Минсельхоз предложил ввести временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара до 31 августа 2024 года.
Новости предыдущего дня, 11 марта — здесь.
Быть не может! Ах, негодяи!
Хотя, возможно, они просто знают, что никакой российской техники не существует?
Или она глючное и кривое гуано
А нежелательными в любой момент могут стать вообще все иностранные организации. Просто за сам факт «иностранности».
Российские тоже могут стать
Это да. И тоже легко и быстро.
"Консорциум «Вычислительная техника» («Аквариус», Yadro и другие) обсуждает с Минпромторгом возможность ограничить государственные компании в закупках иностранной электроники"
Та же ситуация, что и с отечественными виноделами (да и не только ими). Не можешь создать конкуренцию? Выход есть! Иди на поклон к власти и слёзно умоляй наказать зарубежных конкурентов дополнительными пошлинами, ограничением закупок или просто банальной отменой.
Классика отечественного бизнеса.
Скорее классика комментариев на виси. Классных отечественных производителей столько, что в жизни не перепробовать, но главное ляпнуть что-то антироссийское
Ага, давай, скажи-ка мне про классных отечественных производителей вина, например. При прочих равных условиях, в соотношении цена-качества, любые вина нового света уделывают отечественные как тузик грелку.
Если бы эти отечественные производители были классными, они бы не действовали подобным образом с привлечением административного ресурса.
ну не народ, а иноагенты какие-то!!!
Из-за такого подхода федеральный бюджет недополучает платежи
😂 Не время для мягкотелости и беззубости! Казна пуста, милорд негодует.
теперь я не могу читать новости с чаем так как он закончился, этот день ужасен :(
И тут цифра. Да уж...
Круто, давно пора. По завершению выкинем китайцев с рынка базовых станций
Но ведь Россия изгой, здесь никто ничего не строит, как же так-то?
Так и Иран тоже изгой...
Так Иран такой же не?
Медтех-рынок звучит круто, но на самом деле это банальный прием у врача по телеконференции.
Вклад нашей компании в эту сферу небольшой, но десятки бочек расходных средств для физиотерапии есть.
Плюс несколько тонн сырья для фармы.