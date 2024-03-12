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Полина Лааксо

Власти допустили увеличение НДФЛ для россиян с доходом от 1 млн и 5 млн рублей и налога на прибыль для компаний — Forbes Статьи редакции

Президент предложил пересмотреть налоги для граждан с более высокими личными и корпоративными доходами в ежегодном послании.

  • Кабмин обсуждает возможность взимать не 13% НДФЛ, а 15% с россиян, которые зарабатывают более 1 млн рублей в год, и 20% вместо 15% с тех, кто получает от 5 млн рублей в год. Учитывать будут только регулярные поступления — например, зарплату, дивиденды, проценты по вкладам. Разовых начислений это не коснётся.
  • Правительство также прорабатывает повышение налога на прибыль для компаний — с 20% до 25%. Факт обсуждений, которые ранее упоминались в СМИ, подтвердил собеседник Forbes, изучивший «проектировки» правительства.
  • Неназванный федеральный чиновник заявил изданию, что работа над прогрессивным налогообложением «ведётся». Он не раскрыл, какие ставки рассматриваются, но уточнил: правительство не собирается «повышать фиксированный налог в 5 млн рублей в год, который вправе платить независимо от размера прибыли богатейшие бизнесмены, владеющие активами в России через контролируемые иностранные компании».
Источник фото: «РИА Новости»
  • Дополнительные налоговые сборы планируют зачислять в федеральный бюджет, сообщил источник Fоrbes. По его словам, от повышения налога на прибыль, например, правительство рассчитывает получить ещё около 1,2 трлн рублей.
  • Если изменение утвердят, в силу оно вступит не раньше 2025 года. Часть опрошенных изданием экспертов полагает, что большинство россиян оно и не затронет — «в силу их невысоких доходов». Для бизнеса мера может стать очередным «чёрным лебедем».
  • Для ИТ-компаний до конца 2024 года действует нулевая ставка налога на прибыль. Сделать её бессрочной просили участники рынка и предлагало Минцифры.

#новости #налоги

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116 комментариев
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 Pushkareva Ekaterina

Пятнадцатирублевые уже получили методичку с объяснением, почему это хорошо?

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Илюша

Да в целом, я могу бесплатно объяснить, почему это хорошо. Прогрессивный налог позволяет более справедливо распределить блага между бедными и богатыми и сделать жизнь более комфортной для большинства людей с малым доходом за счет меньшинства богачей.

Только ничего из вышеперечисленного не имеет отношения к текущему повышению. Ибо взиматься будут уже почти что с росстатовской средней ЗП (1 лям доходов это 71к на руки, если НДФЛ будет 15%), а цели явно обозначены в повышенном бюджете ВПК на ближайшие годы.

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7 комментариев
Бинарный Ёж

Конечно, раскулачить зажравшегося айтишника по соседству для электората — милое дело. Тут даже методичка не нужна, они будут рады видеть как у соседа корова сдохла.

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2 комментария
Кузя

Че вы переживаете, у нас же страна нищих, некому платить налоги.

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14 комментариев
Настасья

Лол, кто хотел прогрессивный налог? Соевые же.

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9 комментариев
FooFighters

Логично же: бедность - это богатство, как и запрет - это свобода.

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Юрий Карпов

Ещё не выдали.

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Алекс

Ну как же, держите:
1) так везде
2) это же пойдёт на больницы/садики/дороги
3) давно пора для олигархов ставить другой налог. Вот их готовят к этому.

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Александр Кудин

Интересно а сколько они сами зарабатывают? эти тролли)

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1 комментарий
Dmitry

"большинство россиян оно и не затронет — «в силу их невысоких доходов»"

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2 комментария
Вадим Д.

О, уже от 1 до 5 млн. Ну, приплыли, дорогие россияне. Миллион в год, это всего 83 000 с копейками в месяц (до вычетов). И это овердохрена с точки зрения государства?

Но ведь:

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Глеб Голубев

Зарплата 17 000р - средний класс. Не забываем классику.

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1 комментарий
Влад Шушкевич

Это чуть выше среднего дохода, если верить государству. Но тут же пишут, что большинство эти меры не затронут... Есть те, кто мне объяснит ситуацию?

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2 комментария
Олег

72 500 на руки в месяц или 62 142, если есть годовая премия хотя бы в 2 оклада…

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1 комментарий
FooFighters

Вишенкой будет: на семью.

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1 комментарий
drapeg

Сейчас «выборы» пройдут, и введут для всех 15%-17% как пенсионную «реформу» после прошлого «переизбрания», а бригада путриотов будет тут объяснять, как это хорошо, и что во всём мире так.

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Liha4

Ублюдки.
других слов просто нет.

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Соня

почувствуй себя зажиточным..
я то по наивности думала они пройдутся по тем, у кого доходы больше 50млн..
а тут от 1млн.

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Алекс

Для олигархов уже долгое время наоборот послабления, типа: "надо их переманивать".

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Soulis

1 млн, лол, т.е. если вспомнить враньё Росстата, то получается, что средняя номинальная ЗП по России - это высокие доходы

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Рома Дмитриев

1 млн в год это уже сверх доходы, пиздец
зато 5 лямов для олигархов это ок мда

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Иван Хаманн

Хмм, а "боевые", 200 тыр в месяц, это будет считаться регулярными поступлениями, или приравняют к разовым?
Просто интересно как скрепоносцы отреагируют

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1 комментарий
Сергей

Прогрессивный налог это нормально, но начинать с миллиона в год как будто странно, маловато

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Mr. Anderson

В загнивающей Европе ставка с 0 начинается для бедных слоев населения. А у нас с 13%.

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3 комментария
Бинарный Ёж

Не переживайте. Через пару лет даже самую дешевую однушку в Москве за эти деньги будет не снять, а порог останется.

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1 комментарий
Григорий Д.

5 млн это 50 тыс долларов, прям олигархи.

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Слегка Придурковатый
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1 комментарий

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Александр Моноскин

Можно не разводить политику, но она будет разводить тебя

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2 комментария
Григорий Д.

Уйди, погань

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Liha4

тьфу на тебя, путинист проклятый

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Oleg Shiryaev

Знаем мы эту песню, только до вас ни одного комментария про политику не было, только про экономику и налоги...

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Джон Еребович

особенно машины и жилье

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2 комментария
Слегка Придурковатый
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Елизавета Дроздова
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selecadm

У меня до вычета НДФЛ где-то 650 тысяч в год. В месяц 50 плюс годовая премия в размере месячной зарплаты. Ну даже если отпускные деньгами, 700 максимум. В отделе кадров сказали у меня с марта повышение зарплаты, но на сколько именно, так и не сказали до сих пор. То есть прямо сейчас я работаю не зная за какие деньги. До сих пор готовятся документы. Может даже 20-го числа из зачисления узнаю, на 2 умножить и всё.

Так вот. Я до недавнего времени думал ну повысят, это же хорошо. А сейчас читаю про 15% на свыше 1 млн в год и думаю это же пиздец какой-то. У меня с моей зарплатой, которая по февраль 2024 была, даже нет денег на еду. Оплатил счета и сиди голодный потом. Так как 15 тысяч ЖКХ (две квартиры), это вместе с телефоном и интернетом. И из одного зарплатного зачисления остаётся 5 тысяч и куда мне их? Это только на телефоне подписки оплатить с запасом.

Алло, какой нахуй прогрессивный налог на свыше 1 млн в год? Я знаю, что 15% только на разницу, а до этого так же 13%, но всё равно. Вы ебанулись? 1 млн в год это бедность! Только не у тех, у кого 17 тысяч средний класс, а на самом деле. Вы ебанулись?

Какой же всё-таки в России народ нищий, что даже до 1 млн в год не дотягивает и их это не коснётся.

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Настасья

Чел, у которого 2 квартиры в собственности, ноет. Такая бедность в России...

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1 комментарий
Oleg Shiryaev

Что-то они не с того конца начали прогрессивную шкалу вводить, давайте тогда уже и вверх двигаться от 10 млн, от 20 млн, от 100 млн...

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drapeg

Всё они с того начали, как и всегда. Путинское типичное — извращать практики других стран и подавать их под соусом «как и во всём цивилизованном мире» — примеры тому закон об «иноагентах», «пенсионная реформа», «Платон», «утилизационный сбор» и т.д.

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2 комментария
Oskar

В Германии если ЗП в год меньше 10367 евро - ставка НДФЛ 0%

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Александр Кудин

Мы так еще не загнили...

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S.Capusta

На нас, бедолаг, давление со всех сторон. И не наши жмут, и наши..

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Андрей Новиков

Короче, по цифрам выходит, что это не прогрессивная шкала для уравнения богатых и бедных, а налог для айтишников, финансистов и прочих "неблагонадежных"...

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Андрей

Как то маловато. говорят, 80% запланировано дефицита бюджета на этот год уже выбрали, казна пустеет

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Фоксик

Это что бы сильно не пугать.
Слухи бродят, что еще НДС поднять хотят

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6 комментариев
Александр Кудин

"Никто и никогда не вернется в 2007 год" - Недимон
Возможно это было последнее нормальное время в России, дальше только хуже... Потому что у нас 80+% живут по принципу "Моя хата с краю, ничего не знаю" Столько же наберет всеми народный всеми любимый, который спокойно может выйти в город погулять с любящим населением поговорить?) Не уж то никто и не заметил цены на машины и квартиры х2 х3?

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Евгения Акане

Сколько нарисует, столько и наберёт.

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Марат Ганиев

Ну а с кого ещё деньги то трясти?

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Alex E

Все правильно дефицит бюджета как раз 1 с копейками триллиона рублей. Кто то должен же за это заплатит.

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Капитан Оче Видность

Правильно, творим херню - получаем дефицит - кто-то должен заплатить (население). Может население наконец-то осознает что-то. Ну или снова потерпит.

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Ivan Pogoreloff

Итого, сейчас добровольцы на СВО платят государству 220 * 12 = 2640 * 0,13 = 343.2к в год, а будут 220 * 12 = 1000 * 0.13 + 1640 * 0,15 = 130 + 246 = 376к. Итого, государство отбирает у бойцов, защищающих нас от коллективного Запада, 32,8к рублей. Как по мне, попахивает работой западных агентов в правительстве. Куда смотрит контрразведка?

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Ddd

СВО когда-то закончится, а повышенный налог - останется. Профит))
причем из-за чудовищной инфляции, уже через несколько лет, заметная часть населения попадет под 20% ставку

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Фоксик

Нашел обещание нашего солнеликого от 2023

Правительство РФ не видит необходимости поднимать налоги для бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

https://www.vedomosti.ru/business/news/2023/09/12/994669-putin-zayavil-otsutstvii-neobhodimosti

Все делает, как обещает. Только наоборот

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Eclipse

Уже становится классическим приёмом. Сначала "протестировали" в Беларуси, введя 25% на доход свыше приблизительно 5 млн в пересчёте на российские рубли. Теперь будут выкатывать в РФ.

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R2-D2

Работа ведётся, но пока итогового варианта документа нет. Поэтому какие будут ставки пока не ясно однозначно. Кабмин пока обсуждает эту возможность по взиманию налогов по повышенной ставке. Всё равно большинства из предложенного варианта это не коснётся. Так что пока рано переживать. А вот те кто зарабатывает существенно больше уже начали переживать.. считать, думать как быть дальше.

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Vangelis

с ляма не будут вводить. успокойтесь. вот с 3млн могут начать.
но с 1млн точно не будут.

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Irina Piskunova

Это не налог на богатых, это налог на тех, кто поднялся чуть-чуть выше уровня выживаемости. Для богатых это по-прежнему низкие ставки.

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Лев Коптев

Минфин: вводим налог на роскошные автомобили.

Он же: поднимем налоги для тех, кто получает свыше 1 млн в год

Получается, что лада веста уже роскошь ))))
Дожили...

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