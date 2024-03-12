Власти допустили увеличение НДФЛ для россиян с доходом от 1 млн и 5 млн рублей и налога на прибыль для компаний — Forbes Статьи редакции
Президент предложил пересмотреть налоги для граждан с более высокими личными и корпоративными доходами в ежегодном послании.
- Кабмин обсуждает возможность взимать не 13% НДФЛ, а 15% с россиян, которые зарабатывают более 1 млн рублей в год, и 20% вместо 15% с тех, кто получает от 5 млн рублей в год. Учитывать будут только регулярные поступления — например, зарплату, дивиденды, проценты по вкладам. Разовых начислений это не коснётся.
- Правительство также прорабатывает повышение налога на прибыль для компаний — с 20% до 25%. Факт обсуждений, которые ранее упоминались в СМИ, подтвердил собеседник Forbes, изучивший «проектировки» правительства.
- Неназванный федеральный чиновник заявил изданию, что работа над прогрессивным налогообложением «ведётся». Он не раскрыл, какие ставки рассматриваются, но уточнил: правительство не собирается «повышать фиксированный налог в 5 млн рублей в год, который вправе платить независимо от размера прибыли богатейшие бизнесмены, владеющие активами в России через контролируемые иностранные компании».
- Дополнительные налоговые сборы планируют зачислять в федеральный бюджет, сообщил источник Fоrbes. По его словам, от повышения налога на прибыль, например, правительство рассчитывает получить ещё около 1,2 трлн рублей.
- Если изменение утвердят, в силу оно вступит не раньше 2025 года. Часть опрошенных изданием экспертов полагает, что большинство россиян оно и не затронет — «в силу их невысоких доходов». Для бизнеса мера может стать очередным «чёрным лебедем».
- Для ИТ-компаний до конца 2024 года действует нулевая ставка налога на прибыль. Сделать её бессрочной просили участники рынка и предлагало Минцифры.
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Пятнадцатирублевые уже получили методичку с объяснением, почему это хорошо?
Да в целом, я могу бесплатно объяснить, почему это хорошо. Прогрессивный налог позволяет более справедливо распределить блага между бедными и богатыми и сделать жизнь более комфортной для большинства людей с малым доходом за счет меньшинства богачей.
Только ничего из вышеперечисленного не имеет отношения к текущему повышению. Ибо взиматься будут уже почти что с росстатовской средней ЗП (1 лям доходов это 71к на руки, если НДФЛ будет 15%), а цели явно обозначены в повышенном бюджете ВПК на ближайшие годы.
Конечно, раскулачить зажравшегося айтишника по соседству для электората — милое дело. Тут даже методичка не нужна, они будут рады видеть как у соседа корова сдохла.
Че вы переживаете, у нас же страна нищих, некому платить налоги.
Лол, кто хотел прогрессивный налог? Соевые же.
Логично же: бедность - это богатство, как и запрет - это свобода.
Ещё не выдали.
Ну как же, держите:
1) так везде
2) это же пойдёт на больницы/садики/дороги
3) давно пора для олигархов ставить другой налог. Вот их готовят к этому.
Интересно а сколько они сами зарабатывают? эти тролли)
"большинство россиян оно и не затронет — «в силу их невысоких доходов»"
О, уже от 1 до 5 млн. Ну, приплыли, дорогие россияне. Миллион в год, это всего 83 000 с копейками в месяц (до вычетов). И это овердохрена с точки зрения государства?
Но ведь:
Зарплата 17 000р - средний класс. Не забываем классику.
Это чуть выше среднего дохода, если верить государству. Но тут же пишут, что большинство эти меры не затронут... Есть те, кто мне объяснит ситуацию?
72 500 на руки в месяц или 62 142, если есть годовая премия хотя бы в 2 оклада…
Вишенкой будет: на семью.
Сейчас «выборы» пройдут, и введут для всех 15%-17% как пенсионную «реформу» после прошлого «переизбрания», а бригада путриотов будет тут объяснять, как это хорошо, и что во всём мире так.
Ублюдки.
других слов просто нет.
почувствуй себя зажиточным..
я то по наивности думала они пройдутся по тем, у кого доходы больше 50млн..
а тут от 1млн.
Для олигархов уже долгое время наоборот послабления, типа: "надо их переманивать".
1 млн, лол, т.е. если вспомнить враньё Росстата, то получается, что средняя номинальная ЗП по России - это высокие доходы
1 млн в год это уже сверх доходы, пиздец
зато 5 лямов для олигархов это ок мда
Хмм, а "боевые", 200 тыр в месяц, это будет считаться регулярными поступлениями, или приравняют к разовым?
Просто интересно как скрепоносцы отреагируют
Прогрессивный налог это нормально, но начинать с миллиона в год как будто странно, маловато
В загнивающей Европе ставка с 0 начинается для бедных слоев населения. А у нас с 13%.
Не переживайте. Через пару лет даже самую дешевую однушку в Москве за эти деньги будет не снять, а порог останется.
5 млн это 50 тыс долларов, прям олигархи.
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Можно не разводить политику, но она будет разводить тебя
Уйди, погань
тьфу на тебя, путинист проклятый
Знаем мы эту песню, только до вас ни одного комментария про политику не было, только про экономику и налоги...
особенно машины и жилье
У меня до вычета НДФЛ где-то 650 тысяч в год. В месяц 50 плюс годовая премия в размере месячной зарплаты. Ну даже если отпускные деньгами, 700 максимум. В отделе кадров сказали у меня с марта повышение зарплаты, но на сколько именно, так и не сказали до сих пор. То есть прямо сейчас я работаю не зная за какие деньги. До сих пор готовятся документы. Может даже 20-го числа из зачисления узнаю, на 2 умножить и всё.
Так вот. Я до недавнего времени думал ну повысят, это же хорошо. А сейчас читаю про 15% на свыше 1 млн в год и думаю это же пиздец какой-то. У меня с моей зарплатой, которая по февраль 2024 была, даже нет денег на еду. Оплатил счета и сиди голодный потом. Так как 15 тысяч ЖКХ (две квартиры), это вместе с телефоном и интернетом. И из одного зарплатного зачисления остаётся 5 тысяч и куда мне их? Это только на телефоне подписки оплатить с запасом.
Алло, какой нахуй прогрессивный налог на свыше 1 млн в год? Я знаю, что 15% только на разницу, а до этого так же 13%, но всё равно. Вы ебанулись? 1 млн в год это бедность! Только не у тех, у кого 17 тысяч средний класс, а на самом деле. Вы ебанулись?
Какой же всё-таки в России народ нищий, что даже до 1 млн в год не дотягивает и их это не коснётся.
Чел, у которого 2 квартиры в собственности, ноет. Такая бедность в России...
Что-то они не с того конца начали прогрессивную шкалу вводить, давайте тогда уже и вверх двигаться от 10 млн, от 20 млн, от 100 млн...
Всё они с того начали, как и всегда. Путинское типичное — извращать практики других стран и подавать их под соусом «как и во всём цивилизованном мире» — примеры тому закон об «иноагентах», «пенсионная реформа», «Платон», «утилизационный сбор» и т.д.
В Германии если ЗП в год меньше 10367 евро - ставка НДФЛ 0%
Мы так еще не загнили...
На нас, бедолаг, давление со всех сторон. И не наши жмут, и наши..
Комментарий удален модератором
Короче, по цифрам выходит, что это не прогрессивная шкала для уравнения богатых и бедных, а налог для айтишников, финансистов и прочих "неблагонадежных"...
Как то маловато. говорят, 80% запланировано дефицита бюджета на этот год уже выбрали, казна пустеет
Это что бы сильно не пугать.
Слухи бродят, что еще НДС поднять хотят
"Никто и никогда не вернется в 2007 год" - Недимон
Возможно это было последнее нормальное время в России, дальше только хуже... Потому что у нас 80+% живут по принципу "Моя хата с краю, ничего не знаю" Столько же наберет всеми народный всеми любимый, который спокойно может выйти в город погулять с любящим населением поговорить?) Не уж то никто и не заметил цены на машины и квартиры х2 х3?
Сколько нарисует, столько и наберёт.
Ну а с кого ещё деньги то трясти?
Все правильно дефицит бюджета как раз 1 с копейками триллиона рублей. Кто то должен же за это заплатит.
Правильно, творим херню - получаем дефицит - кто-то должен заплатить (население). Может население наконец-то осознает что-то. Ну или снова потерпит.
Итого, сейчас добровольцы на СВО платят государству 220 * 12 = 2640 * 0,13 = 343.2к в год, а будут 220 * 12 = 1000 * 0.13 + 1640 * 0,15 = 130 + 246 = 376к. Итого, государство отбирает у бойцов, защищающих нас от коллективного Запада, 32,8к рублей. Как по мне, попахивает работой западных агентов в правительстве. Куда смотрит контрразведка?
СВО когда-то закончится, а повышенный налог - останется. Профит))
причем из-за чудовищной инфляции, уже через несколько лет, заметная часть населения попадет под 20% ставку
Нашел обещание нашего солнеликого от 2023
Правительство РФ не видит необходимости поднимать налоги для бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
https://www.vedomosti.ru/business/news/2023/09/12/994669-putin-zayavil-otsutstvii-neobhodimosti
Все делает, как обещает. Только наоборот
Уже становится классическим приёмом. Сначала "протестировали" в Беларуси, введя 25% на доход свыше приблизительно 5 млн в пересчёте на российские рубли. Теперь будут выкатывать в РФ.
Работа ведётся, но пока итогового варианта документа нет. Поэтому какие будут ставки пока не ясно однозначно. Кабмин пока обсуждает эту возможность по взиманию налогов по повышенной ставке. Всё равно большинства из предложенного варианта это не коснётся. Так что пока рано переживать. А вот те кто зарабатывает существенно больше уже начали переживать.. считать, думать как быть дальше.
с ляма не будут вводить. успокойтесь. вот с 3млн могут начать.
но с 1млн точно не будут.
Это не налог на богатых, это налог на тех, кто поднялся чуть-чуть выше уровня выживаемости. Для богатых это по-прежнему низкие ставки.
Минфин: вводим налог на роскошные автомобили.
Он же: поднимем налоги для тех, кто получает свыше 1 млн в год
Получается, что лада веста уже роскошь ))))
Дожили...